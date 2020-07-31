Поезд мчится вдоль лазурных берегов Лемана, позади остался Шильонский замок, потянулись изумрудные пастбища, цветочные луга, где мирно пасутся буренки, состав углубляется в горный регион. Великолепные пейзажи, старинные села и города, комфортабельные вагоны, прекрасное обслуживание – все, что нужно ценителям первозданной красоты и исторического наследия. В Швейцарии есть несколько железнодорожных маршрутов, без которых трудно составить правильное представление о стране. История одного из них началась на Водуазской Ривьере.

Железнодорожную компанию Монтре-Бернский Оберланд (MOB) основали жители кантона Во, братья Ами и Луи Дюфур. Первый отрезок дороги – Монтре-Аван – был открыт в 1901 году, благодаря усилиям 2000 рабочих. С самого начала линия была электрифицирована, а в 1905-м было завершено строительство ветки от Монтре до Цвайзиммена, пишет журнал Bilan.

Администрация Грюйера не могла простить правительству кантона Фрибург того, что оно в этот период не добилось строительства дороги из Веве (кантон Во) в Тун (кантон Берн) через фрибуржский Бюль, чтобы повысить привлекательность этого региона. Со своей стороны, власти не очень-то и стремились к этому, сочтя строительство слишком дорогим. Поезда MOB перевозили швейцарцев и туристов из-за рубежа, а также товары и скот. В это время в Гштааде, который был еще скромной деревушкой, началось строительство железнодорожного вокзала – по инициативе местного нотариуса, мечтавшего о том, чтобы поезда обслуживали лесопильный завод, а в будущем и отели.

Руководство MOB не жалело сил и средств для привлечения обеспеченных клиентов. В 1906 году у пассажиров появилась возможность обедать в вагоне-ресторане. Спрос был таким, что порой сотрудники не успевали обслужить всех желающих за время поездки от станции Жор, расположенной в нескольких километрах от Монтре, до Цвайзиммена. В 1910-м компания ввела в эксплуатацию два вагона класса люкс. В 1912-м швейцарцы закончили сооружение следующего отрезка – до коммуны Ленк, позднее он станет частью сегодняшней линии Golden Pass Line, соединяющей Монтре с Люцерном. В те годы новость быстро разлетелась по разным странам, и в Конфедерацию устремились туристы, прежде всего – из англоязычных стран.

Многообещающее начало, но Швейцарию ожидали сильные потрясения. Началась Первая мировая война, путешествовать стало крайне трудно, сократились грузоперевозки, фирма чуть не прекратила свое существование. Дошло до того, что MOB оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства, однако по решению суда получила отсрочку на выплату займов.

За этим последовал сравнительно недолгий период развития, закончившийся с началом Великой депрессии, после которой грянула Вторая мировая война. В эти страшные времена вышеописанную железную дорогу переименовали в Golden Pass Line. Компания MOB во второй раз избежала банкротства благодаря финансовой поддержке государства (сегодня Конфедерация является основным акционером этого предприятия) и росту перевозок армейского снаряжения. MOB удалось даже провести крупные ремонтные работы, а после войны – закупить более легкие вагоны, отмечается на сайте фирмы.

Принятый в 1957 году федеральный закон о железных дорогах позволил MOB получить 12 млн франков в виде субсидий на осуществление технических усовершенствований. Компания приобрела четыре моторных самоходных железнодорожных вагона, 15 простых вагонов и обновила инфраструктуру. В 1970-м руководство заказало панорамные поезда. Позднее был построен вокзал в Ружмоне (кантон Во), приобретены дополнительные материалы, введены в эксплуатацию вагоны Прекрасной эпохи и отремонтированы здания.

Возвращаясь назад, добавим, что после открытия сообщения между Монтре и Цвайзимменом число туристов вскоре превысило число постоянных пассажиров, сегодня 85% билетов покупают путешественники. В 1905 году их было 348 тыс. человек, в 2019-м – 2,5 млн.

С 2011 года MOB возглавляет Жорж Оберсон, ему удалось исполнить давнюю мечту туристов – обеспечить прямые рейсы от Монтре до Интерлакена. Об этом швейцарские инженеры мечтали еще в 1870 году, первый проект был представлен в 1930-м, но Великая депрессия и дефицит средств не позволили осуществить задуманное. Жорж Оберсон стал думать над решением задачи сразу после вступления в должность, так как, по его словам, туристам не нравится, что по дороге из Монтре в Интерлакен им приходится делать пересадку в Цвайзиммене.

Инженеры французской компании Alstom нашли решение технической задачи, руководство MOB рассчитывало, что благодаря новой ветке поток туристов увеличится на 50%, однако пандемия Covid-19 нарушила эти планы. Тем не менее, администрация надеется, что во второй половине 2020-х годов компания сможет наверстать упущенное.

Летом 2021 года планируется ввести в эксплуатацию поезда под названием GoldenPass Express, благодаря этому каждый день будет совершаться на три рейса больше. Пассажиры смогут оценить комфорт в новых вагонах, разработанных итальянской компанией Pininfarina (отвечающей за дизайн большинства автомобилей Ferrari) и построенных швейцарской фирмой Stadler Rail. Сумма инвестиций составляет 76 млн франков.

В разные годы на поездах MOB ездили известные политики и знаменитости. Весной 1980-го услугами железнодорожной компании воспользовалась королева Великобритании Елизавета II, прибывшая в Конфедерацию с официальным визитом. В прошлом году на поезде GoldenPass Panoramic прокатился президент Индии Рам Натх Ковинд, для обеспечения его безопасности состав сопровождал вертолет швейцарской армии.

Приятных вам впечатлений!