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среда, 11 марта 2020 года   

Коронавирус бьет по швейцарским отелям|Coronavirus frappe les hôtels suisses

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Беллинцона, 11. 03. 2020. Просмотров: 147

(© unsplash.com)

По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.

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Selon Suisse Tourisme, les hôtels de la Confédération pourraient perdre un demi-milliard de francs en 2020 en raison de l'épidémie de COVID-2019, certains établissements pourraient fermer les portes.

Генеральный директор туристической организации Suisse Tourisme Мартин Нидеггер отметил в интервью газете Tribune de Genève, что потери могут составить 532 млн франков. Ирония судьбы: столь мрачный прогноз озвучен после того, как гостиничный сектор страны показал рекордный результат. Мы писали, что в 2019 году в отелях Швейцарии зафиксировано 39,6 млн ночевок, при этом 21,6 млн обеспечили иностранцы. Эксперты полагают, что в 2020-м туристы из-за рубежа проведут в отелях Конфедерации на 2,1 млн ночей меньше, чем в прошлом году.
 
Печально, что последствием эпидемии может стать не только сокращение прибыли, но и числа гостиниц: «Не все выживут. К сожалению, некоторым придется закрыться», - подчеркнул Мартин Нидеггер. Эксперт пояснил, что в гостиничном секторе операционная маржа невелика, поэтому даже в период процветания многие предприятия не в состоянии создать резервы, позволяющие пережить подобный кризис.

Интересно, что последние данные пока не указывают на приближение бури. По информации, приведенной на сайте Федеральной службы статистики (OFS), в январе этого года в гостиницах Швейцарии отмечено более 3 млн ночевок, это лучший результат за январь с 2005 года. Активнее всех оказались гости из Германии (308 875 ночевок), США (133 336) и Великобритании (131 899). На седьмом месте – Россия (56 098), при этом число ночей, проведенных ее гражданами в отелях альпийской республики, постепенно сокращается. С 2005 года лучшие январские результаты (более 100 тыс. ночевок) россиян зафиксированы в 2012, 2013 и 2014 гг.

Наибольшим спросом в январе этого года пользовались номера в отелях кантонов Граубюнден (681 622 ночевок), Вале (449 625) и Цюрих (423 301), в конце списка оказались гостиницы Фрибурга (25 801). Эксперты Suisse Tourisme мрачно смотрят в будущее не только из-за сокращения числа туристов из Китая (в первом квартале 2020 ожидается спад до 50%), но и последствий эпидемии в других странах, в том числе в соседней Италии.

Впрочем, несмотря на коронавирус, города Швейцарии все так же прекрасны, что подтверждают результаты рейтингов. Например, Лозанна возглавила список лучших небольших городов мира Small Cities Index, составленный британским журналом Monocle. Издание подчеркивает, что Лозанна может похвастаться прекрасными школами и вузами, большими профессиональными возможностями и интересной архитектурой. На 14-м месте в рейтинге – Базель, в архитектуре которого заметно влияние соседних Германии и Франции. Эксперты отмечают, что кантон Базель лучше всего подходит для ведения бизнеса в Швейцарии. В рейтинге городов с наивысшим качеством жизни, составленном консалтинговой компанией ECA International, оказались Берн (1 место), Женева (3), Базель (7) и Цюрих (14). Учитывая это, можно предположить, что после победы над коронавирусом владельцы швейцарских гостиниц смогут увеличить свою прибыль.

 

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