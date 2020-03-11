Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Беллинцона, 11. 03. 2020. Просмотров: 147
По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.|
Selon Suisse Tourisme, les hôtels de la Confédération pourraient perdre un demi-milliard de francs en 2020 en raison de l'épidémie de COVID-2019, certains établissements pourraient fermer les portes.
Генеральный директор туристической организации Suisse Tourisme Мартин Нидеггер отметил в интервью газете Tribune de Genève, что потери могут составить 532 млн франков. Ирония судьбы: столь мрачный прогноз озвучен после того, как гостиничный сектор страны показал рекордный результат. Мы писали, что в 2019 году в отелях Швейцарии зафиксировано 39,6 млн ночевок, при этом 21,6 млн обеспечили иностранцы. Эксперты полагают, что в 2020-м туристы из-за рубежа проведут в отелях Конфедерации на 2,1 млн ночей меньше, чем в прошлом году.
Печально, что последствием эпидемии может стать не только сокращение прибыли, но и числа гостиниц: «Не все выживут. К сожалению, некоторым придется закрыться», - подчеркнул Мартин Нидеггер. Эксперт пояснил, что в гостиничном секторе операционная маржа невелика, поэтому даже в период процветания многие предприятия не в состоянии создать резервы, позволяющие пережить подобный кризис.
Интересно, что последние данные пока не указывают на приближение бури. По информации, приведенной на сайте Федеральной службы статистики (OFS), в январе этого года в гостиницах Швейцарии отмечено более 3 млн ночевок, это лучший результат за январь с 2005 года. Активнее всех оказались гости из Германии (308 875 ночевок), США (133 336) и Великобритании (131 899). На седьмом месте – Россия (56 098), при этом число ночей, проведенных ее гражданами в отелях альпийской республики, постепенно сокращается. С 2005 года лучшие январские результаты (более 100 тыс. ночевок) россиян зафиксированы в 2012, 2013 и 2014 гг.
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