«Леди Макбет Мценского уезда»: трагедия страсти, русский вариант

Миланский театр Ла Скала открыл сезон оперой Дмитрия Шостаковича в постановке российского режиссера Василия Бархатова.

«Lady Macbeth du district de Mtsensk» : la tragédie de la passion, à la russe

La saison du Théâtre de la Scala à Milan s’est ouverte avec l’opéra de Dmitri Chostakovitch dans une mise en scène du réalisateur russe Vassili Barkhatov.

“Lady Macbeth of the Mtsensk District”: the Tragedy of Passion, Russian Style

The season of Milan’s Teatro alla Scala opened with Dmitri Shostakovich’s opera staged by the Russian director Vasily Barkhatov.

Цюрих на пути к «Zexit»? | Zurich en route vers un « Zexit » ?

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 17.12.2025.

Анонимная петиция возрождает идеи полукантонов.

Une pétition relance l'idée d'un demi-canton.

Все читатели Нашей Газеты знают, конечно, что кантон – это территориально- административная единица Швейцарии. Всего кантонов 26, каждый имеет свою конституцию и законы и совершенно самостоятелен в решении внутренних проблем, в то время как в ведении центрального правительства находятся международные вопросы, федеральный бюджет и эмиссия денег. Все это не мешает Швейцарии быть единым государством, что отражено в его девизе: «Один за всех и все за одного!»

административное устройство Швейцарии
Валлотон – это весело
В Художественном музее Винтертура до 1 марта 2026 года открыта выставка болгарского художника Недко Солакова «Быть Валлотоном». Рассказываем об этой остроумной, трогательной и концептуально сильной экспозиции.

