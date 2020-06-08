В начале мая, точно в день своего 25-летия, еженедельная газета Le Régional, выходившая в Веве, объявила о своем закрытии. Тяжелейшее решение было принято редакцией, 13 сотрудников которой остаются без работы, на пике славы: число читателей, 102 тысячи, – рекордное за все время существования издания. «Le Régional умирает, став жертвой слишком поздно проснувшихся политических властей, лишь сегодня принимающих срочные меры по спасению остатков медиа индустрии, столь важной для демократии», - говорилось в распространенном коммюнике, и горечь этих слов нам понятна и близка. Вряд ли стоит объяснять причину закрытия: конечно, финансы! И это происходит в Веве, одном из излюбленных мест обеспеченных граждан, где в прошлом году трехнедельный Праздник виноделов, об успехе которого можно спорить, располагал бюджетом в почти 100 млн франков.

Подавляющее число СМИ Швейцарии, да и не только Швейцарии, наблюдают сейчас за парадоксальным явлением: аудитории растут, а финансовые ресурсы тают. Практически все традиционные рекламодатели – часовые, модные, автомобильные бренды, авиакомпании – отменили намеченные кампании. И кто бросит в них камень, ведь все оказались в ужасном положении, все несут колоссальные убытки!

Еще 27 марта Андреас Хауптли, президент ассоциации издателей немецкой части страны Schweizer Medien, забил тревогу, сообщив, что потери СМИ от несостоявшейся рекламы могут составить до конца 2020 года 400 млн франков, и призвав власти «реагировать быстро, проявляя креативность и политическую волю».

Отреагировали. Уже 1 апреля Федеральный совет признал, что пресса, наравне с туризмом, - среди наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Признал, но не согласился с предложением Симонетты Соммаруги – которая сейчас не только президент Конфедерации, но и глава федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и связи, – выделить на поддержку средств массовой информации 80 млн франков. Однако через месяц, поразмыслив, все же выделил 50 млн, решив таким образом поддержать печатные и онлайн-издания, а также информационные агентства «перед лицом сокращения постов, слияния редакций и уменьшения медийного разнообразия».

Конечно, мы возрадовались, услышав такую новость. Оказалось, рано. Вскоре мы отлично поняли основателя популярной российской радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрия Савицкого, начавшего свой специальный выпуск в эфире на прошлой неделе так: «29 мая правительство решило всё-таки включить СМИ в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Чтобы у вас не возникло иллюзий, это не означает, что нам дали кучу денег, всё обнулили, отменили налоги и мы теперь в полном порядке».

Точно такая же ситуация у Нашей Газеты – ни франка мы не получим из 50 выделенных миллионов, поскольку не являемся «национальным СМИ», да и рабочий язык у нас «не местный», зато социалку и налоги должны будем платить, как всегда. При этом потери мы понесли значительные: не смогли выпустить один из печатных номеров, потеряли много рекламы, пришлось сократить занятость одной из сотрудниц и резко уменьшить зарплату другой, без уменьшения занятости.

Уже не раз читатели интересовались, когда же выйдет следующий печатный номер Нашей Газеты, и нас радует их нетерпение! Мы медлили с ответом, и вот почему. Как знают подписчики и те, кто ждали возможности получить журнал бесплатно, весенне-летний номер, 16-й по счету, должен был выйти к 1 мая, отправившись в типографию 30 марта. У нас все было готово, но 16 марта правительство ввело ограничительные меры, и все точки распространения – от лаунжа SWISS до гостиниц – закрылись. Часть из них вновь открылась в последние недели, но возникла новая проблема: из соображений защиты от коронавируса никакую печатную продукцию решено было не принимать и к услугам клиентов не предоставлять. Совместная рекомендация OFSP и SECO прямо советовала всем предприятиям, входящим в Gastrosuisse и Hotelleriesuisse, и прочим парикмахерским, «убрать из приемных и залов ожидания ненужные предметы, до которых могут дотронуться клиенты, например, журналы и газеты». Дискриминация? Безусловно, но пойди докажи!

За это взялась Ассоциация частных романдских издателей Médias Suisses, существующая с 1921 года. 18 мая ее генеральный секретарь Даниэль Хаммер направил руководству Федеральной службы здравоохранения (OFSP) и Государственного секретариата по экономике (SECO) письмо, в котором, в частности, говорилось: «Совместная рекомендация OFSP и SECO касательно печатной продукции кажется нам чрезмерной: клиенты, заходящие в ресторан, медицинский кабинет, адвокатскую контору или парикмахерскую, сегодня в обязательном порядке моют руки предоставляемым им дезинфицирующим средством. Речь идет об эффективном и разумном способе дальнейшего снижения риска передачи коронавируса. На наш взгляд, гигиена рук в совокупности с другими мерами предосторожности и соблюдением социальной дистанции позволяют гарантировать уровень санитарной безопасности, признанный удовлетворительным в магазинах и государственных учреждениях. Аналогично, достаточно просто предложить клиентам дезинфицировать руки перед чтением газет или журналов вместо того, чтобы изымать их из общественного пространства».

Логично? На наш взгляд, абсолютно. Мы искренне благодарны г-ну Хаммеру за то, что он добился отмены этой несправедливой рекомендации, о чем сообщил всем заинтересованным сторонам 2 июня. «Gastrosuisse и Hotelleriesuisse уже адаптировали свои планы защиты сотрудников и клиентов соответствующим образом, так что с 6 июня все их клиенты могут вновь полистать любимые глянцевые страницы», - рассказал он в телефонном разговоре с редактором Нашей Газеты в прошлую пятницу. Загвоздка в том, что все решения швейцарских властей – это лишь рекомендации, и каждый управляющий отелем или рестораном сам решает, как их применять, и проконтролировать это трудно. Тем не менее г-н Хаммер настроен оптимистично и полагает, что, с дальнейшим ослаблением ограничительных мер, удовольствие почитать журнал, сидя в парикмахерской, к концу лета вновь станет делом привычным. Так что мы планируем выпустить наш следующий печатный номер к 1 сентября.

Разумеется, всех этих перепитий вы не знали, да и не должны были знать: газета без перебоев выходила все это время, на ваши комментарии и вопросы мы исправно отвечали, да еще добавили «развлекательных программ» в соцсетях по выходным. То есть продолжали, по образному выражению Дмитрия Савицкого, играть роль оркестра на палубе «Титаника». И казалось, все в шоколаде. Швейцарском. Но приходится развеять иллюзии – если не произойдет чуда, то в конце года мы с вами расстанемся. С грустью, конечно.

Бесплатная газета, как и любой культурологический проект, не может существовать без финансовой поддержки. Даже Метрополитен-опера, ежевечерне заполняя зал на 3500 мест по очень серьезным ценам, зависит от спонсоров! Мы бесконечно благодарны нашим давним партнерам - спонсорам и рекламодателям, - не бросившим нас в трудный момент несмотря на столь удобные «объективные причины». Недавно мы прислушались к совету одного из читателей и создали кнопку «Donate». Большое спасибо тем, откликнулся на призыв, но этих средств, увы, недостаточно.

Нам часто задают вопрос, почему Нашу Газету не поддерживают многочисленные проживающие в Швейцарии «богатые русские» - как частные лица, так и представители крупных российских компаний. Ответа на вопрос у нас нет, хотя со многими из этих людей мы знакомы лично, не раз писали о них и поддерживали их проекты и знаем, что нашим сайтом они регулярно пользуются. Последний российский спонсор, олигарх средней руки, задолжал нам приличную для маленькой редакции сумму еще с 2017 года. Мы поставили на ней крест, а непорядочный поступок пусть остается на его совести или что-то у него есть. Видимо, люди рассуждают так: зачем поддерживать, когда можно и так? Или ждут указания сверху.

А указание сверху вряд ли поступит, достаточно прочитать недавний комментарий старшего советника посольства РФ в Берне А. Григорьева. Видно, изменились установки с 2011 года, когда президент РФ наградил главного редактора Нашей Газеты государственной наградой – Медалью Пушкина. Зато в нашей редакционной политике не изменилось ничего: все 13 лет мы стараемся соблюдать объективность и нейтральность, уважая чужие мнение и сохраняя право на собственное, к чему неустанно призываем и вас, дорогие читатели. И Ассоциация по продвижению русской культуры родилась по инициативе Нашей Газеты, без указаний и без всякой официальной помощи. Критическое, но доброжелательное восприятие действительности - вот наше кредо. Думаем, за это вы нас и цените, однако такой подход сейчас не в моде. Но ведь и мода возвращается! Так что поймите нас, пожалуйста, правильно – мы не жалуемся, просто делимся накопившимся, пользуясь доверительными отношениями между редакцией и аудиторией. При этом в чудеса мы по-прежнему верим, а надежда, как известно, умирает последней. И обязательно - с музыкой!