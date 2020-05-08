Сегодня в Швейцарии обычный рабочий день – 75-летие окончания Второй мировой войны здесь никак официально не празднуют. Что не удивительно, ведь, по большому счету, эта трагедия обошла Конфедерацию: экономические потери и временное введение продуктовых карточек в стране, окруженной воюющими сторонами, не идут в сравнение с пережитым этими последними ужасами. Территория Швейцарии не была оккупирована ни гитлеровской Германией и ее союзниками, ни странами антигитлеровской коалиции, а уж насколько активно действовали здесь многочисленные разведки, всем нам отлично известно хотя бы культовому сериалу о Штирлице, о «швейцарских» сценах в котором Наша Газета подробно рассказывала.

В первые дни войны Швейцария, наученная опытом Первой мировой, быстро сориентировалась в новой ситуации. Некоторые внешние напоминания о ее подготовке к обороне сохранились до сих пор – например, так называемая «линия тоблеронов». Что касается армии, то, как известно, система страны такова, что, в случае войны, взрослое население может быть мобилизовано в течение двух суток – этому способствуют и маленькая территория, и факт хранения на дому оружия всеми, кто прошел военные сборы. Таким образом, 2 сентября 1939 года в Швейцарии началось проведение мобилизации, а уже 4 сентября численность вооружённых сил была доведена до 430 000 человек. К счастью для них, воевать им не пришлось.



Несмотря на то, что после капитуляции Франции вермахт разработал план вторжения в Швейцарию и, по мнению швейцарского генерала Ойгена Бирхера, для того, чтобы дойти до Берна, немцам хватило бы одного танкового полка, вторжения не произошло. Гитлер рассудил, что нейтральная территория, для которой до начала войны Германия была одним из важнейших торговых партнеров, ему выгоднее, чем еще один крошечный захваченный «кусок». Видимо, прагматизм взял верх и у швейцарцев, несмотря на мощное идейное сопротивление нацисткой идеологии (так называемая «духовная оборона»), которое Швейцария оказывала Германии еще в начале 1930-х.



По имеющейся информации, с 1939 по 1942 год 45% всех экспортируемых Швейцарией товаров было вывезено в Италию и Германию. По железным дорогам Конфедерации перевозились немецкие и итальянские военные грузы – транзит был запрещен только в 1944 году. Эти и другие формы сотрудничества с нацистами позже стоили стране вооруженного нейтралитета прямых обвинений в коллаборационизме. Что же касается приема беженцев, чем официальная Конфедерация очень гордится, то и на этом солнце нашлись пятна: выяснилось, что согласие на предоставление убежища или отказ в нем нередко диктовались не человеколюбием, а политическими и экономическими соображениями или прагматическими соображениями «удобства».



К чести швейцарского правительства, страна не ставит точку в этой черно-бело-серой истории и продолжает по возможности исправлять допущенные ошибки – большая заслуга в этом комиссии Бержье, созданной Федеральным парламентом в 1996 году специально чтобы пролить свет на действия Конфедерации во время Второй мировой войны. О работе этой комиссии, завершенной в 1999 году, Наша Газета не раз рассказывала.

Прошло 75 лет, но вопросов еще много. Однако один факт не подлежит сомнению: ни одна страна не понесла в ту войну таких катастрофических потерь, как СССР. И хотя есть статистические данные по убитым с указанием их национальности, вражеские пули не разбирали, кто там в советской форме – русский или украинец, еврей, грузин или таджик. А потому для всех здравомыслящих людей, кровно связанных с постсоветским пространством, каждая годовщина окончания войны – день особый, священный, ведь нет, наверное, семьи, которую бы война обошла.

Героизм советского народа, ценой невероятных жертв защитившего родную землю от захватчиков, бесспорен, но российским историкам и политикам тоже есть, над чем работать, и работа это ведется. В качестве примера «поставленной точки» напомним хотя бы о заявлении Госдумы России от 26 ноября 2010 года «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором признавалось, что массовый расстрел польских граждан в Катыни был произведён согласно прямому указанию Сталина и других советских руководителей и является преступлением сталинского режима.



Удивительно, на наш взгляд, что точки не поставлены до сих пор в самом российском обществе, причем как по содержанию, так и по форме. Что касается содержания, то совсем недавно у нас был повод говорить о неоднозначном отношении к Иосифу Сталину, и тема эта вновь возникла в связи со скандалом, разразившимся в России вокруг строящегося «храма Вооруженных сил», где планировалось установить витражи с советской символикой и мозаики с полководцами 1945 года во главе со Сталиным. В итоге «передумали».

Вообще, при всем радении о мире в современном обществе удивительным образом ощутим культ войны, о чем прекрасно, на наш взгляд, сказал пять лет назад в интервью Нашей Газете писатель-фронтовик Даниил Гранин: «Гордиться победой, конечно, хочется. Но иногда это выглядит кощунственно, особенно когда мы оперируем цифрами погибших: мол, у нас вон сколько умерло, а у вас меньше».

Раскол же по «формальному признаку» по сути выражается в фигурирующем в названии данного текста невинном орфографическом знаке «косая черта», который употребляется как знак альтернативности понятий или обозначения единого сложного понятия. И/или. Альтернативность или единое. Но это в орфографии. А в жизни проблема в том, что наблюдается тенденция навязывания «правильного» отмечания Дня победы, с «правильными» речами и атрибутикой, что также странно, как если бы кто-то решил указывать, какие именно свечи мы должны втыкать в свой именинный пирог! Понятно, что если есть «правильная» форма, то есть и «неправильная», и тут-то и возникает «косая черта», делящая людей на «наших» и «не наших». Если с георгиевской ленточкой в рядах «Бессмертного полка», значит, наш, ну и, соответственно… Существует даже сайт, на котором прописан «единый стиль празднования». Движение «не в общем потоке» подвергается, в лучшем случае, косым взглядам, а в худшем – открытому порицанию.

Наши читатели знают, что и в Швейцарии уже несколько лет проходит акция «Бессмертный полк», родившаяся в 2012 году в Томске, а на базельском кладбище Хёрнли / am Hörnli каждый год 9 мая проводится уже давно ставшая традиционной церемония возложения венков к памятнику советским солдатам, умерших в Швейцарии и погребенным здесь. Вечная им память!

В этом году пандемия коронавируса помешала проведению мероприятий, связанных с 75-летием окончания войны: и парад на Красной площади в Москве отменен, и церемония в Базеле. Но сам-то День победы никто не отменял!

В течение последних двух недель в редакцию Нашей Газеты начали поступать письма от читателей: одни недоумевали по поводу получения от посольства России в Берне конверта с письмом от Посла С. В. Гармонина к юбилею победы в Великой Отечественной войне и «Георгиевскими ленточками», другие недоумевали по поводу его неполучения. Заметим, что эмоции при этом выражались прямо противоположные. Не секрет, что общественная акция «Георгиевская ленточка», проводимая с 2005 года по инициативе РИА Новости, с самого начала вызвала неоднозначную реакцию, а во многих бывших братских республиках распространение этих символических ленточек просто запрещено. Судя по всему, нет единого мнения по этому вопросу и среди россиян. Один из получателей написал, в частности, что для него «эти ленточки не имеют никого отношения ко Дню Победы», который «используется сегодняшней властью в своих целях путем разжигания дешевого патриотизма». Другой же читатель, наоборот, порадовался неожиданному подарку и сообщил, что обязательно приколет ленточку 9 мая. Были и те, кто интересовался, знаем ли мы, почему кому-то ленточки достались, а им нет.

Мы не знали, сами ничего не получали, а потому решили обратиться за разъяснениями непосредственно к С. В. Гармонину. И получили ответ от старшего советника посольства А. Григорьева, в котором, в частности, говорилось: «Как Вам известно, в этом году из-за введенных швейцарскими властями ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, Посольство проводит традиционную акцию «Георгиевская ленточка» удаленно, а именно путем рассылки ленточек по почте всем желающим. Сама акция, как и формат ее проведения, были объявлены на информационных ресурсах Посольства 16 апреля. В этот же день началась и рассылка в адрес тех, кто сразу же среагировал на наше объявление. Через несколько дней мы решили добавить к отправляемым ленточкам еще и обращение Посла по случаю грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответственно первые отправления были без письма Посла, а последующие уже с ним. Более того, Генконсульство России в Женеве также рассылает георгиевские ленточки с обращением Посла».

Все понятно. Правда, удивляет, что некоторые получатели точно желания не выражали и даже не подозревали о такой возможности. Но это, конечно, деталь. Г-н Григорьев сообщил также, что «9 мая на информационных ресурсах Посольства будет опубликовано отдельное поздравление Посла с Днем Победы, адресованное всем соотечественникам». Так что кто захочет, сможет ознакомиться.

И в заключение. Наша Газета создавалась как информационный ресурс, объединяющий людей на основе общности языка, культуры, истории, на основе взаимного доверия, и ни разу мы не отошли от этих важнейших для нас принципов редакционной политики. И сегодня, накануне нашего общего прекрасного, истинного праздника, мы хотим от всей души поздравить всех без исключения читателей: как тех, кто завтра выйдет на балкон с портретом любимого предка и полосатой ленточкой, так и тех, кто просто выпьет водки за помин души, без ленточки. Всем вам мы желаем самого главного – мира!



От редакции: Уже опубликованные материалы, касающиеся Второй мировой войны в Швейцарии, собраны в тематическое досье, а еще один интересный рассказ ждет в следующий понедельник.