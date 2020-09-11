Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса…

Слова гениального поэта актуальны и для Конфедерации, когда природа разукрашивает альпийские склоны золотистыми красками, долины и луга подергивает пурпур осеннего заката, и глазам предстают потрясающие пейзажи. Куда отправиться всей семьей или в компании друзей, чтобы насладиться осенней палитрой швейцарских лесов? Можно посоветоваться с опытными путешественниками, нанять гида в туристическом офисе горного поселка, покопаться в интернете… Но теперь у нас появился более надежный путеводитель по «альпийскому царству» - карта осени. На ней отмечено, в какой период и в каком регионе страны можно наблюдать самые яркие осенние краски лесов, готовящихся сбросить листья.

В каком бы кантоне швейцарцы ни проживали, на каком бы языке ни разговаривали, они бесспорно любят и ценят свою природу, горы, леса. По информации туристической организации Suisse Tourisme, в Швейцарии – 530 млн деревьев, осенью каждое теряет около 28 кг листьев. Итак, вперед – в осеннюю сказку: нас ждут здесь хороводы кленов и берез, одетых в золотой убор, багрянец буков и грабов, пурпур лиственниц и дубов, а над ними, в вышине, застыли в гордом молчании вечнозеленые исполины – ели и сосны, словно им одним известны тайны сурового альпийского края. Африканская пословица гласит: «Когда падает дерево – все это слышат, а когда растет лес – кругом царит молчание». Тишина леса – источник покоя и гармонии, если прислушаться к ней, то можно открыть для себя тайны бытия.

Перенесемся на просторы солнечного Тичино. В долине реки Маджа растут реликтовые каштановые леса. Выйдя из коммуны Маджа, мы совершим прогулку мимо типичных тичинских поселков Могеньо и Ауриджено и придем к реке, которая вьется изумрудной лентой по долине и впадает в Лаго-Маджоре. В маленькой тихой деревушке Дунцио расположена живописная часовня святой Анны, отсюда открывается чудесный вид на регион Чентовалли.

В долине Поскьяво, расположенной в италоязычной части Граубюндена, раскинулся заповедник Валь-ди-Кампо, где безраздельно царят спокойствие и тишина. Наш маршрут пройдет через пышные лиственные и сосновые леса, пастбища и луга и выведет к убежищу Альпе Кампо, а оттуда – к изумительным по своей красоте лесным озерам Саосео и Виола.

А теперь перенесемся в цивилизацию – швейцарские города не менее прекрасны осенней порой. Самое время открыть для себя очарование исторической части Беллинцоны: вы получите впечатления и новые знания, а также попробуете местные вина. Следуя по маршруту с указателями, туристы посетят три замка, побывают на оживленном рынке фермерских продуктов и смогут сами приготовить ризотто, которое потом отведают с мясом и овощами. На кулинарный мастер-класс нужно записаться заранее. Самых отважных ждут приключения: в одной из башен замка Кастельгранде им предстоит попробовать себя в роли заключенных XVI века, ожидающих суда. Вы должны будете сбежать из секретной комнаты, отыскивая и используя загадочные предметы и надписи. Если после пережитых волнений захочется слиться с природой и насладиться уединением, стоит подняться на холм Карассо, с которого открывается восхитительный вид на долину Магадино. После осмотра окрестностей – спуск в старинную деревушку Курцутт.

Отдохнув, снова поднимаемся в горы, на этот раз – в Вале. Ирригационные каналы, дамбы и местные традиции – все это можно найти в деревнях Кран-Монтана, Нанда и их окрестностях. Оба поселка расположены на природных террасах, залитых солнцем, где растут виноградники и фруктовые деревья. Один из маршрутов ведет вдоль средневековых каналов «бисс» в горы, где вас ждет тенистый лес, а за ним – озеро Клезон с его величественной дамбой. Отсюда можно оценить как красоту озера, так и долины, раскинувшиеся внизу, а на обратном пути, чтобы в душе окончательно воцарился покой, стоит зайти в горную часовню святого Варфоломея. На следующий день в Нанда будет интересно освоить основы игры на альпийском рожке, а заодно узнать все о его истории и производстве. После этого – прогулка с гидом, который покажет вам столетние лиственницы и расскажет об их истории.

Прекрасные уголки Вале

Вкусные осенние рецепты швейцарской кухни

Осенние прогулки в Тичино

Альпинизм и прогулка «в одном флаконе»

Велосипедные прогулки в Аргау – по следам Габсбургов Маршрут из Кран-Монтана приведет туристов в поселок Коломбир, расположенный на высоте 1850 м. Здесь с XV века используется ирригационный канал, обеспечивающий окрестные деревни горной водой. Недалеко ждет гостей заповедник Espace Grandeur Nature с его неповторимыми лужайками и водопадами. А, может быть, вам никуда так не хочется, как в Тургау или Шаффхаузен? Тургау – это идиллические пейзажи, поселки, где новые дома соседствуют со старыми, но очаровательными фахверковыми зданиями, а виды на Боденское озеро сводят с ума. Кстати, на его берегу расположен замок Арененберг с прилегающим парком. Из замка открывается восхитительный вид на Унтерзе (Нижнее озеро), полуострова Хери и Боданрюк, вулканическую гряду Хегау и остров Райхенау. Первое письменное упоминание о замке относится к 1402 году, в то время он еще носил название «Нарренберг». В мировую историю это место вошло, оказавшись в собственности дочери императрицы Жозефины Гортензии де Богарне, приемной дочери Наполеона Бонапарта. В Шаффхаузене следует обязательно пройтись вдоль виноградников, любуясь золотистыми листьями, а потом посетить местные винные погреба.

Наконец, в Невшателе сам собой напрашивается подъем на фуникулере на гору Шомон, с которой открывается такой вид на Невшательское озеро и Альпы, что невольно захочется покататься по окрестностям на велосипеде. После общения с природой – знакомство с Невшателем, его замком и церквями, расположенными в исторической части города в рамках экскурсии или познавательной игры для всей семьи, которые предлагает местный туристический офис. Из деревни виноделов Лиже (кантон Берн) фуникулер доставит туристов в Прель, откуда начинается маршрут через ущелье Дуанн с водопадами, отвесными склонами и дном, покрытым ковром из мха.

В кантоне Гларус находится самый старый заповедник в Европе – Freiberg Kёrpf. До него можно дойти от поселка Эльм, по пути насладиться панорамой области Сардона, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как уникальный уголок природы, отражающий основные этапы геологической истории Земли. В окрестностях Эльма стоит увидеть озера Гарихт и Шуэбоден, а потом спуститься обратно в поселок по канатной дороге.

Тибетская пословица гласит: «Добравшись до вершины, продолжай восхождение». Автору этого высказывания вторят индийцы: «Каждый шаг к вершине приближает нас к другому склону». Так и в Швейцарии: одно путешествие заканчивается, начинается новое, природные красоты бесконечно разнообразны, знакомство с лесами, долинами и ущельями, деревушками и городами лишь подогревает желание увидеть новые, неведомые уголки альпийской природы. Впечатляющих вам открытий!