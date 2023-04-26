Автор: NG, Базель, 26. 04. 2023.
В рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!|
Normalement c’est la rédaction qui présent dans cette rubrique des personnalités qui ont suscité notre intérêt. Mais nous faisons une exception pour notre invité de ce jour, convaincus qu’elle se présentera mieux que personne.
На вопрос, чем я занимаюсь в Швейцарии, я честно отвечаю, что нахожусь тут в резиденции. Но не в той, которая про регистрацию и место жительства, а той, которая про творчество. Хотя вообще, с общепринятой точки зрения к творчеству я имею все-таки довольно опосредованное отношение. Как театральный критик и исследователь я должна анализировать чужие произведения, а не создавать свои собственные. Как продюсер – искать средства и в самых разных смыслах обеспечивать творческие замыслы других. Как преподаватель – вдохновлять своих студентов на размышления и творческий полет. И даже как куратор, скорее, придумывать проекты и создавать возможности для совместного творчества других, чем для себя любимой. Но все это стало невозможно после начала вооруженного вторжения России в Украину: очень сложно говорить о спектаклях и помогать что-то создавать в удушливой атмосфере войны и репрессий. Так что 24 февраля 2022 я сначала взяла паузу, а потом стала искать варианты для переезда и самореализации. И тут мне очень помогла давно запланированная резиденция в Швейцарии.
Люди, далекие от искусства, часто спрашивают, что это вообще такое – творческая резиденция? Если отвечать коротко, то это небольшой (или, если повезет, большой) промежуток времени, который можно посвятить тому, на что в обычной жизни у многих не хватает сил: исследованию, написанию книги, созданию арт-проекта. Кроме того, резидент редко бывает один, следовательно, это еще знакомства, связи и полезные контакты. Наконец, это прекрасная возможность лучше узнать место, где находишься, и поездить по незнакомой стране. В общем, это такой творческий отпуск не за свой счет, куда в некоторых случаях даже разрешается взять детей и партнеров. И уж, конечно, лучше места, чем Швейцария, для резиденции не найти.
Говорю это не комплимента ради, а из личного опыта. За последнее время это уже вторая моя резиденция здесь. Первую (организованную Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция) я выиграла еще далеким летом 2021 года, и, если честно, после 24 февраля 2022-го не слишком на нее надеялась. Но несмотря на войну, в августе-сентябре 2022 года я побывала в Базеле, Цюрихе, Женеве, Берне и Лозанне, где посетила несколько важных фестивалей, премьер и выставок. Впрочем, моей целью были не столько «культурные путешествия», сколько изучение местной театральной и перформативной среды, государственных арт-институций и независимых горизонтальных коллективов. Я узнала, как финансируется культура в разных кантонах, как организован процесс отбора заявок и, самое главное, познакомилась с художниками и менеджерами, которые все это осуществляют.
Собственно, благодаря одной из таких встреч я снова оказалась в Швейцарии в 2023 году: Дагмар Райхерт, основатель и исполнительный директор artasfoundation, пригласила меня в еще одну резиденцию – для российских, белорусских и украинских художников и арт-менеджеров, по разным причинам вынужденных уехать из своих стран. Идею этой резиденции поддержал город Цюрих, он же взял на себя расходы по ее финансированию. И вот я на несколько месяцев в организации, миссия которой заключается в поддержке искусства в конфликтных регионах. Сначала мне было немного непривычно: от меня не требовался ни итоговой арт-проект, ни какая-то регулярная творческая деятельность. Зато появилась возможность узнать, как работает один из немногих в стране фондов, который много лет занимается тем, что называется «peacebuilding», причем в основном за пределами в Швейцарии.
Так, вместе с сотрудниками artasfoundation я побывала на Ночи музеев в базельском фонде Бейелера (Fondation Beyeler), где этой зимой не только выставили знаменитую работу колумбийки Дорис Сальседо «Палимпсест», посвященную погибшим у берегов Европы беженцам, но и много говорили о проблемах эмиграции. Мне – еще недавно работавшей с мигрантами и другими представителями маргинализированных групп, а теперь самой ставшей эмигранткой – было очень интересно оказаться среди участников Ночи музеев, услышать разные точки зрения и узнать о швейцарских проектах помощи мигрантам: от занятий немецким с нуля до волонтерства в Греции, рядом с лагерем беженцев. Несколькими неделями позже там же, в фонде Бейелера, мы встретились с потенциальными донорами artasfoundation, чтобы поговорить о произведении Сальседо и обсудить, как по-разному оно действует на зрителей в зависимости от их статуса и места жительства (меня, например, инсталляция совершенно не трогает, хотя, казалось бы, имеет ко мне непосредственное отношение).
Благодаря нынешней резиденции я также смогла поучаствовать в учебном обмене между Hochschule Luzern и Тбилисским Ilia State University. Этот обмен интересен не только сам по себе, но и как часть большого трехлетнего проекта, в ходе которого будущие – а иногда и действующие – школьные учителя рисования и преподаватели истории искусств из стран Южного Кавказа обмениваются опытом и навыками со студентами трех крупнейших швейцарских вузов, среди которых помимо Люцернского Института прикладных наук еще Цюрихский университет искусств (ZHdK) и Базельская Академия Искусства и дизайна (Basel Academy of Art and Design, FHNW). В феврале 2022 года группа из Армянского Государственного Педагогического Университета побывала в Цюрихе, а в марте швейцарские студенты съездили в Ереван. Потом осенью швейцарцы отправились в Тбилиси. И вот теперь – Люцерн.
Мне интереснее всего было наблюдать за тем, как студенты и педагоги примеряются друг к другу и к незнакомой обстановке: многие грузинские участники впервые были заграницей вообще и в Швейцарии в частности. Молодым людям предстояло провести совместные уроки в школе, а для этого – распределиться по группам и договориться, чему и как именно они будут учить швейцарских школьников. Моей задачей было присутствовать и фиксировать, а потом дать финальную оценку проекта. Так что в течение двух недель я наблюдала, как рождается взаимопонимание, как неминуемо возникают вопросы и сомнения. Я видела, как не работают привычные схемы (например, в Швейцарии пунктуальность – норма жизни, в Грузии же все куда более расслабленно, в Швейцарии довольно открыто говорят о деньгах и семейных делах, а в Грузии это не принято) и приходится искать новые, неожиданно для всех оказывающиеся оптимальными (общие трапезы и совместные походы в музей, которые объединяют, а не разъединяют, и так далее).
В итоге на большинстве совместно проведенных международными командами уроках в одной из люцернских школ было интересно, увлекательно и весело. А значит, удалось достичь одной из целей проекта: обменяться опытом, методами и знаниями. Но помимо положительных эмоций интегрированные школьные уроки в Люцерне стали для меня еще и примером того, как можно продуктивно сотрудничать, будучи настолько разными, не имея общего языка и культуры. Главным оказалось желание участников проекта договориться и сделать что-то вместе. Для меня это знак того, что возможны перемены к лучшему и в моей стране, стоит только захотеть слышать других и иметь общие цели.
От редакции: Ника Пархомовская – театровед, куратор и продюсер, выпускница Российского государственного института сценических искусств и «Школы Театрального Лидера».
Работала редактором журнала «Театр» и экспертом программы "НОВОСТИ. ТЕАТР" на канале «Культура», публиковалась в «Петербургском Театральном журнале», газете «Ведомости», журнале Forbes, на портале «Такие дела». Преподает историю театра и танца, читает лекции по социокультурному проектированию, ведет семинары по социальной хореографии. Также занимается организацией театральных и прочих событий – была административным директором фестиваля «Новый Европейский Театр», директором Нового Пространства Театра Наций, продюсировала социокультурное пространство «Квартира», образовательную платформу современного танца СОТА, первый в России Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Выпущенные Никой спектакли были много раз номинированы на российскую театральную премию «Золотая маска», а спектакль «Исследование ужаса » стал ее призером.
С 2022 живет в Европе, где надеется и дальше продолжать свою кураторскую, исследовательскую и журналистскую деятельность. Читайте статьи Ники Пархомовской в разделе "Культура" Нашей Газеты.
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