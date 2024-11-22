Автор: Надежда Сикорская, Ле Дьяблере, 22.11.2024.
На Glacier 3000 открылся панорамный ресторан, восстановленный после пожара его первоначальным создателем – архитектором Марио Ботта.|
Le restaurant panoramique de Glacier 3000, conçu par l’architecte Mario Botta et restauré après un incendie, a réouvert ses portes.
Местная дама-политик поспешила окрестить новую гастро-туристическую достопримечательность, очень вовремя открывшуюся аккурат к началу зимнего сезона, «Эйфелевой башней кантона Во». Не думаем, что знаменитый архитектор из Тичина Марио Ботта, о проектах которых не раз рассказывала Наша Газета, доволен: ни один творческий человек не любит, когда его сравнивают с другим. Даже с мертвым. Даже в порядке комплимента.
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