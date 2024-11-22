Возрожденный «феникс» на именной высоте |Le phénix ressuscité à la hauteur vertigineuse

Местная дама-политик поспешила окрестить новую гастро-туристическую достопримечательность, очень вовремя открывшуюся аккурат к началу зимнего сезона, «Эйфелевой башней кантона Во». Не думаем, что знаменитый архитектор из Тичина Марио Ботта, о проектах которых не раз рассказывала Наша Газета, доволен: ни один творческий человек не любит, когда его сравнивают с другим. Даже с мертвым. Даже в порядке комплимента.