Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.11.2024.
Массовое загрязнение пестицидами в рисе басмати и высокая концентрация ртути в консервированном тунце – выводы недавних исследований некоторых из продающихся в Швейцарии продуктов питания звучат неутешительно.|
Contaminations massives aux pesticides dans le riz basmati et concentrations élevées de mercure dans le thon en conserve – les conclusions des études récentes sur certains aliments vendus en Suisse sont décevantes.
Рис и рыба – классическое сочетание из разряда «быстро, вкусно и полезно». Если верить результатам недавних «контрольных закупок», то в полезности этих продуктов можно усомниться.
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