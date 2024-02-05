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вторник, 6 февраля 2024 года   

Не пей Henniez, козленочком станешь? |Nestlé au centre d’un nouveau scandale

Автор: , Веве, .

Штаб-квартира Nestlé в Веве (с) Nestlé

Компания Nestlé использовала запрещенные процессы обработки при производстве продаваемой во Франции и Швейцарии минеральной воды.

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Nestlé a utilisé des traitements interdits sur certaines de ses eaux minérales vendues en France et en Suisse.

Скандалы вокруг транснациональной компании Nestlé, штаб-квартира которой находится в Веве, не утихают. Напомним, что ранее крупнейший в мире производитель продуктов питания неоднократно подвергался критике из-за продолжающихся контактов с Россией. Кроме того, осенью прошлого года компания была включена украинским Национальным агентством по предотвращению коррупции в список международных спонсоров войны. Что касается новых разоблачений, то они напрямую касаются швейцарских и европейских потребителей.

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Nestlé
минеральная вода
питьевая вода швейцария
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