По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «пищевая аллергия – это неблагоприятная реакция иммунной системы организма на пищевые продукты», симптомы варьируются от легкого дискомфорта до состояний, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства. Пищевые аллергии вызывают более 70 продуктов, наиболее сильная реакция может возникать при потреблении моллюсков и ракообразных, яиц, рыбы, лесных орехов, сои, молока и арахиса.

На сайте Nestlé подчеркивается, что от пищевой аллергии страдают около 17 млн европейцев, при этом неблагоприятная реакция на арахис входит в список наиболее распространенных. Среди детей число случаев проявления аллергии на этот вид орехов выросло вдвое за период с 2005 по 2015 год, а число обращений в больницу «по вине» арахиса выросло в 7 раз.

Препарат Palforzia предназначен для пациентов в возрасте 4-17 лет, при необходимости его могут принимать и те, кому исполнилось 18 лет. Президент компании Aimmune Therapeutics Эндрю Окстоби подчеркнул, что теперь предстоит работа с органами здравоохранения разных стран для обеспечения доступа к новому медикаменту, который может улучшить жизнь детей, страдающих от аллергии на арахис. В мае этого года Palforzia будет выпущен на рынок Великобритании и Германии. Добавим, что в прошлом году это лекарство было одобрено в США. Глава компании Nestlé Health Science Грег Бехар оценивает потенциал продаж Palforzia в 1 млрд долларов.

Среди прочего, Palforzia содержит вызывающие аллергическую реакцию арахисовые белки. Это вещества поступают в организм в небольших количествах, со временем дозы увеличиваются, что дает необходимый терапевтический эффект. На обоих этапах клинических исследований были получены положительные результаты. Более половины пациентов, принимавших Palforzia, были способны переносить эквивалент 7-8 ядер арахиса после 9 месяцев лечения. Стоит добавить, что новое лекарство не предназначено для быстрого снятия симптомов аллергии.

У кого-то может возникнуть вопрос, зачем вообще принимать препарат в течение долгого времени, если пациент, например, не является большим любителем арахиса и может спокойно заменить его другими орехами? Дело в том, что арахис нередко добавляют в тесто для печенья, пирогов и тортов, в молотом виде используют в качестве панировки для мяса и рыбы, поэтому те, кто не хотят лишать себя таких блюд, вероятно, заинтересуются новым лекарством. Без последнего в таком случае не обойтись, ведь физические симптомы аллергической реакции на арахис могут включать зуд, крапивницу, экзему, отеки лица, чихание, астму, боль в животе, снижение артериального давления, остановку сердца и анафилаксию.

Когда препарат Palforzia будет выпущен на рынок Швейцарии, пока неизвестно: концерн Nestlé подал в орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic заявку на одобрение нового медикамента, в настоящее время она находится на рассмотрении.