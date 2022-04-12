Вынесенные в заголовок слова – из известной молитвы, обычно они обращены к богу – «Господь, войди в мой дом и избавь меня от зла». Но в эти дни многие адресуют их совершенно незнакомым людям, попавшим в беду. В редакции скопилось множество примеров проявления неравнодушия и сострадания, из которых мы сегодня отобрали для вас три.

«Культура дает людям возможность забыться»

О первом мы прочитали на платформе Linkedin, через которую знакомы с Кристофером Бэйли, сотрудником Всемирной организации здоровья, которая уже с 24 февраля перешла на режим работы в чрезвычайной ситуации. «Мои украинские гости, которых я приютил в своем доме, обещали приготовить настоящий украинский борщ, а вдобавок сделали еще и блинчики с сыром», написал он, добавив: «Это не война между русскими и украинцами. Это война за сострадание и права человека. Мы должны бороться за это, где бы ни жили, за любую группу людей, оказавшихся в уязвимом положении. Но прежде всего мы должны бороться за это в наших сердцах».

Кристофер – американец, уже двадцать лет живущий и работающий в Женеве. Сейчас в его доме в кантоне Во проживает русскоязычная семья из пяти человек, бежавшая из Николаева: бабушка с дедушкой, папа с мамой и 11-летний Миша. Миша на прошлой неделе пошел в школу, интенсивно занимается французским. Оказались они в доме Бэйли случайно. После начала войны в ВОЗ образовалась неформальная информационная сеть, и один из сотрудников, жена которого – украинка, рассказал о семье, которую сам в своей маленькой квартире просто не мог принять. Тогда Кристофер, посоветовавшись с женой, которая сразу согласились, предложил помощь.





«Мама Миши работала врачом, папа – инструктором по вождению. Несколько лет назад они вложили все свои сбережения в магазин игрушек и детской одежды. К сожалению, в торговый центр, где он находился, попала бомба. Они попросили оставшихся в Николаеве друзей забрать уцелевший товар, постоянно находясь в телефонном контакте, чтобы тех не обвинили в мародерстве», - рассказал Кристофер Бэйли Нашей Газете. Родители Миши немного говорят по-английски, Кристофер осваивает русский, общаются в основном через Google Translator. Днем каждый занимается своими делами, а вечером все вместе ужинают. По словам Кристофера, его гости очень надеются, что надолго в Швейцарии не задержатся, и мечтают вернуться домой. Никакой материальной компенсации от Швейцарии Кристофер не получает. «Может, этот вопрос прояснится после оформления документов, но в любом случае это не имеет значения, я не выставлю их на улицу – главное для меня, чтобы они ощущали себя в безопасности», - говорит он.

В ВОЗе Кристофер занимается программой, изучающей целительное воздействие искусства на здоровье людей, поэтому логично, что говорили мы и об этом. «Приехав в наш дом, наши гости первым делом направились к полке с моими CD и принялись внимательно их рассматривать – о многих группах они никогда не слышали, – рассказал он. – А потом я узнал, что в Фуне есть место, где собираются украинцы и местные жители. Мы отправились туда в один из вечеров, певица пела украинские песни, и все плакали. Я убежден, что культура – будь то устные рассказы или музыка – дает людям возможность забыться, дает ощущение защищенности и возможность выразить свои чувства, дает надежду».

Елена, Валерий, Инна, Женя и Миша уже получили подтверждение их статуса беженцев, прошли интервью и теперь ждут релокации.

«А как же скрипка?»

Второй из отобранных нами случаев подсказал швейцарский писатель Жиль Зильберштейн, с которым совсем скоро мы познакомим вас поближе.

Семья Бодаревых – дедушка Сергей, бабушка Люба, папа Игорь, мама Анна и 11-летняя Настя – также оказалась в кантоне Во, в городе Мудон, известном еще со времен Римской империи. Иностранцами здесь никого не удивишь – еще на момент переписи 2008 года они составляли 37,5% населения, а с тех пор показатель наверняка вырос. Может, поэтому местные жители не сомневались долго, прежде чем открыть двери своих домов перед, да, непрошенными, но желанными гостями. «Когда началась война, мы с женой сразу решили, что будем помогать, причем не просто деньгами, более конкретно», - рассказал Нашей Газете Ханс Мерки, гастроэнтеролог в бернской клинике Hirslanden, дорабатывающий последние дни перед пенсией, чтобы полностью посвятить себя любимому делу – защите животных. Сегодня Ханс с женой Арианой живут между Берном и Мудоном, где у них вместительный, трехсотлетней давности дом с большим садом, где обитают восемь осликов, кошки, собаки и много прочей живности. А гостевую квартиру занимают Бодаревы, о которых Мерки узнали от, как выяснилось, старого знакомого Нашей Газеты, бывшего директора Бернской консерватории Бернара Вернера, об активной гражданской позиции которого мы уже имели случай рассказывать.

Все трое Бодаревых уже получили статус « S », дающий право на трудоустройство. Анна (15 лет проработавшая в фармацевтической компании, а потом занявшаяся текстильным дизайном) и Игорь (профессиональный полицейский, имеющий опыт как сотрудник охранной службы и водитель) активно ищут работу, но пока не получается. Настя пошла в местную общеобразовательную школу. Однако главной заботой ее родителей с первого дня их пребывания в Швейцарии было найти для нее возможность продолжать заниматься на скрипке – в родной Одессе она училась в легендарной Школе Столярского. Именуемое с 2021 года «Одесский государственный музыкальный лицей им. профессора П.С. Столярского», это уникальное учебное заведение, подарившее миру Давида Ойстраха, Натана Мильштейна, Елизавету Гилельс и многих других выдающихся музыкантов, было создано в 1933 году скрипачом-педагогом Петром Соломоновичем Столярским и стало первой в СССР специализированной музыкальной школой-интернатом для одаренных детей. Для любого человека, имеющегося хоть отдаленное отношение к музыке, Школа Столярского – это бренд, знак качества. Поэтому, узнав об этой ситуации, Наша Газета обратилась за советом и помощью к Александре Конуновой – прекрасному музыканту и человеку. Александра сразу согласилась взять Настю под свое крыло, а уже после первого урока написала: «Анастасия – очень приятная ученица, упорная, добрая и талантливая. По словам ее родителей, они бежали ради ее будущего. На мой взгляд, в первые годы жизни артиста 90% успеха зависит от родителей, от их последовательности и терпения. Я занимаюсь с Настей два раза в неделю и рада иметь хотя бы такую скромную возможность помочь ей и поддержать ее». Стоит ли говорить, что занимается Александра с Настей бесплатно?

Каждый из членов семьи Бодаревых получает по 9 франков в день. Каково же было возмущение Ханса, когда он узнал, что чиновница из коммуны Мудона, где они хотели зарегистрировать, потребовала с каждого по 25 франков – за административные расходы! Украинцы ушли ни с чем, но встретили понимание в социальной службе кантона Во в Лозанне – там им помогли. «Связь между швейцарскими официальными службами и семьями, как наша, которые приняли беженцев, налажена плохо, мы не получаем никакой информации», - жалуется Ханс. «Насколько я понимаю, теперь, когда мои гости получили официальный статус, я должен заключить какой-то контракт об аренде жилья. Не знаю, получу ли я какие-то деньги, но все, что получу, отдам Бодаревым, разумеется».





«Танцы дают возможность забыть про войну»

О расположенном в Валлизеллене (кантон Цюрих) танцевальном клубе TTZ Turnier-Tanzsportklub Zürich, который сотрудничает с танцевальной школой Dancers и считается одним из старейших и крупнейших заведений такого рода в Швейцарии, мы узнали от нашей читательницы Гюзяль Хоффмайстер, связавшейся с нами через Instagram. Родившаяся в Самаре Гюзяль имеет татарские корни и уже почти двадцать лет живет в Швейцарии. Будучи матерью троих занимающихся танцами детей (двух семнадцатилетних дочерей Мей и Эйприл и тринадцатилетнего сына Хенри), она не смогла остаться равнодушной к тому, что многие бежавшие из Украины в Швейцарию юные танцоры рискуют лишиться необходимых регулярных тренировок.

С Украиной семью Хоффмайстер связывает многое. Так, Хенри много лет ездил тренироваться в Киев к Максиму Буланому и Екатерине Спаситель, а его партнерша, двенадцатилетняя Марианна Панченко, родом из Харькова. «2 февраля Марианну привезла бабушка к нам на тренировки по подготовке к одному из самых главных международных танцевальных турниров – Blackpool в Англии. После конкурса Марианна должна была вернуться домой, но 24 февраля началась война», – рассказала Гюзяль. Сейчас девочка живет в доме Хоффмайстер, а ее родные переехали из Харькова в более безопасную часть Украины. «Марианна стала частичкой нашей семьи. Она ходит в школу вместе с Хенри, дружит с его сестрами. Дети тренируются пять раз в неделю», – продолжила Гюзяль. 26 марта у Хенри и Марианны, которые занимаются латиноамериканскими танцами, был дебют на гала-вечере в Праттельне, организованном местным танцевальным клубом: дети посвятили свое выступление всем танцорам Украины.

В настоящее время клуб TTZ принял уже более двадцати украинских детей в возрасте от 7 до 17 лет, предоставил им возможность тренироваться бесплатно, обеспечил их танцевальной одеждой и обувью, а также помог некоторым из них найти жилье – помочь стараются как педагоги, так и родители швейцарских танцоров. Тренировки идут полным ходом. «Так, четверо ребят приехали как слаженные танцевальные пары, еще четверо украинских танцоров встали в пару друг с другом уже у нас, а трое ребят образовали пару с танцорами из Швейцарии. Уже три пары готовятся принять участие в турнирах», – рассказала наша собеседница.

Кроме того, TTZ взял на работу двух молодых украинских тренеров из числа беженцев, одна из них – вице-чемпионка мира по «стандарту» (европейская программа бальных танцев). А мама одной из украинских танцорок, Ирина Броварская, оказалась мастером спорта по гимнастике и вызвалась проводить с ребятами тренировки по растяжке. «То, что для нас сделали Гюзяль и клуб TTZ, – это просто фантастика. Клуб пригласил всех украинских танцоров, которые территориально находятся поблизости. Ко всем – равное отношение. Для детей открыли двери, им нашли обувь и одежду для танцев, каждой паре сдедали отдельный ключ. Клуб нашел финансовую возможность оплачивать индивидуальные уроки для пар – без этих занятий спортивная пара не может готовиться к турнирам и достичь результатов. Благодаря танцам, у детей стабилизировалось психологическое состояние: они танцуют, трудятся, отвлекаются. Чем больше они заняты любимым делом, тем они счастливее. Огромная благодарность Гюзяль, клубу и всей стране от танцоров, каждой мамы и тех родственников, которые остались в Украине!», - поделилась с нами Ирина Броварская. Ее дочь Даша тренируется в клубе вместе со своим партнером Никитой Пархоменко. Эта чемпионская пара заняла первое место среди юниоров на одном из последних турниров по бальным танцам в Польше. Дети вместе с их мамами добирались из Киева до Цюриха пять суток – в Швейцарию их пригласили друзья. «Первые три дня войны мы пробыли в бомбоубежище, выехали из Киева на седьмой день: в вагоне, где было 150 человек, добрались до Львова, а оттуда – до Польши», - дополнила Ирина. Ее дети сейчас учатся в гимназии в Устере, директор которой принял всех обратившихся к нему ребят.

Клуб обратился в центр по распределению беженцев с просьбой направлять танцоров из Украины для проживания в Валлизеллен, чтобы детям было удобно добираться до места тренировок. «На данный момент уроки для украинских детей оплачиваются клубом, но он не сможет обеспечивать это долгое время, учитывая растущее число танцоров. Поэтому нам срочно нужны спонсоры, чтобы мы могли организовать для украинских пар налаженный и сбалансированный тренировочный процесс: группы, сборы, уроки с тренерами. Кроме того, парам, которые готовятся к соревнованиям, нужна турнирная одежда, пошить которую в Швейцарии стоит очень дорого, и ранее ее обычно заказывали в России или Украине...», – пояснила Гюзяль. Кто-то скажет, что без танцев можно прожить, но что же делать тем, для кого танцы – это и есть их жизнь? «Танцы дают детям возможность иметь хоть что-то из их довоенной жизни и иногда забывать про войну», – уверена Гюзяль.

Редакция Нашей Газеты готова связать с Гюзяль Хоффмайстер тех, кто хочет помочь клубу или принять участие в тренировках.