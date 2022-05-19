Автор: Иван Грезин, Женева - Цюрих, 19. 05. 2022.
Новые тенденции наблюдаются в гостиничном бизнесе Швейцарии, сильно пострадавшем от COVID-19. По всей стране один за другим открываются новые отели. В частности, благодаря иностранным инвесторам.|
De nouvelles tendances apparaissent dans le secteur de l'hôtellerie, fortement touché par la crise du Covid-19. Un nombre exceptionnel de nouveaux hôtels ouvrent leurs portes en Suisse, surtout dans les villes, grâce notamment à des investisseurs étrangers.
Гостиничный и ресторанный бизнес были среди наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в последние два года. Путешествия были сведены до минимума, доходы сократились, а число банкротств росло. Теперь, когда вроде бы все ограничения и страхи позади, владельцы отелей воспрянули духом, начиная настигать потерянное или, по крайней мере, видя для этого возможности.
В Женеве, например, на истекшей неделе на рю дю Рон, в самом сердце деловой и торговой жизни города открылся отель «Ruby Claire», принадлежащий к немецкой сети гостиниц «Ruby». Для сети это не первый опыт работы со Швейцарией, она уже зарекомендовала себя в Цюрихе.
От обновления гостиничного фонда выигрывают все регионы Швейцарии. По данным Suisse Tourisme, организации, которая уполномочена федеральным правительством продвигать туризм в стране, около двадцати отелей готовятся открыть двери к концу 2022 года, в основном в крупных городах.
Иностранных инвесторов очень привлекают инвестиции в недвижимость. Среди них, например, ‒ французская сеть «Accor», объявившая летом 2021 года об открытии почти 40 заведений за два года. Именно она превратила бывший «Swissôtel» в Эрликоне в кантоне Цюрих в отель под названием «Mama Shelter» и открыла «Mercure Geneva Airport» в Женеве.
Последнее из перечисленных заведений, открывшееся около двух недель назад, имеет более 160 номеров, пять ресторанов и 1200 квадратных метров помещений для конференций и семинаров. Его управляющий Маттиас Филипс рад тому, что уже подписал контракты с крупными компаниями: «Мы чувствуем, что рынок будет расти, особенно бизнес-рынок», ‒ уточняет он.
Возвращению делового туризма рады все. Женевские «Mandarin Oriental», «Intercity», «B&B» или «Mercure» ‒ все готовятся к приезду туристов и, особенно, деловых людей. «В настоящее время предложение у нас превышает спрос, но мы делаем ставку на ближайшее будущее, с развитием конференций, мероприятий культуры и досуга, что позволит заполнить наши заведения в 2023, 2024 и 2025 годах», ‒ так оценивает обстановку Жиль Рангон, президент Общества владельцев женевских гостиниц.
Итак, швейцарский гостиничный сектор вступает в новую эру. Надеемся, что никакие катаклизмы ему не помешают.
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