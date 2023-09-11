Человек всегда стремился в небо: от мифологического Икара и всеми любимого Карлсона до нашего современника швейцарца Бертрана Пиккара, о котором Наша Газета не раз писала. Но если у этих первопроходцев устремления были романтично-научного свойства, то сказочный ковер-самолет преследовал вполне практичную цель: беспрепятственно и в кратчайшие сроки добраться из пункта А в пункт Б. Думаем, именно это средство передвижения вдохновило инвесторов и разработчиков проекта «летающее такси», задавшихся целью сделать сказку былью и реализовать мечту тех, кто ежедневно добирается на работу, преодолевая пробки, словно пресловутые тернии на пути к звездам – возможно, это произойдет уже в 2026 году.

Швейцарская компания Air Dуnamic, активно работающая, в частности, в Тичино, подписала партнерское соглашение с немецким предприятием Lilium на предмет эксплуатации нового типа самолета-такси, то есть полностью электрического самолета, совершающего взлет и посадку вертикально. Соглашение предусматривает поставку пяти таких аппаратов.

Air Dуnamic с офисом в аэропорту Лугано вот уже пятнадцать лет специализируется на фрахтовании частных самолетов и вертолетов, совершающих перелеты между Швейцарией, Италией и югом Франции, а теперь собирается использовать эти аэротакси на коротких дистанциях, например, Лугано-Милан, где дорожные пробки, увы, явление перманентное. Заглянув на сайт компании, мы не могли не обратить внимание на то, что управляющего зовут Николас Евстигнеев, что он родился в Австралии у русских родителей, что русский – один из рабочих языков, а среди клиентов – деловые мужчины и женщины из США, России, Азии и Европы.

Созданное в 2015 году предприятие Lilium насчитывает сегодня более 800 сотрудников, его штаб-квартира и производственные мощности находятся в Мюнхене, а часть команды работает в других странах Европы и в США. Буквально через несколько дней после участия в 54-м международном авиашоу в парижском аэропорту Le Bourget в июне этого года предприятием был подписан контракт с Китаем на поставку самолетов. Компания делает акцент на собственное новаторство и соблюдение принципов устойчивого развития, однако бдительные экологи затрудняются подтвердить справедливость таких утверждений. При этом техническое достижение налицо: самолетик с тридцатью электрическими моторами способен развить скорость до 280 км/ч и доставить в нужное место максимум пять пассажиров за раз.

Директор по продажам Air Dуnamic Рафаэлла Меледантри сообщила недавно в эфире RTS, что дистанция предполагаемых перелетов на аэротакси не будет превышать 175 км, то есть речь идет прежде всего о передвижениях между городами и по региону. Главное же преимущество – нет больше необходимости в аэропорте! В планах г-жи Меледантри – расширение территории услуг на Романдскую Швейцария, включая долину Жу с ее многочисленными часовыми предприятиями: несомненно, возможность добраться из одного города в другой, не тратя время на аэропорт, может привлечь многих занятых граждан. При этом об антагонизме с аэропортами речь не идет, скорее о возможности для таких региональных аэропортов, как Сион, Берн, Санкт-Галлен или Лугано добавить еще один сервис к услугам традиционной авиации.

Такси в Швейцарии и так дорогущие, а уж сколько будет стоить аэротакси, даже страшно подумать. Но страшно, видимо, не всем, хотя никакие цифры пока не называются. «Да, такой вид мобильности не дешев, но мы находимся в регионе, способном ее финансировать», - уверенно комментирует директор аэропорта Лугано-Агно Давиде Педриоли. Действительно, в Тичино проживает значительное число обеспеченных иностранцев, часто перемещающихся по делам или любящим люксовый туризм. Участники проекта не сомневаются, что именно этот сегмент населения станет их надежными клиентами.

Внешне летательные аппараты, которые специалисты именуют eVTOL, по аббревиатуре английского «electrical vertical take-off and landing», напоминают большие дроны, способные приземляться и взлетать, где угодно. Все заинтересованные в их скорейшем введении в эксплуатацию с нетерпением ждут первых пробных полетов с пассажирами, намеченных на следующее лето в Париже, в период проведения Олимпийских игр, а затем в Италии, в 2025 году.

В Швейцарии процесс тоже идет, но необходимо дождаться утверждения правил Европейского агентства авиационной безопасности, в которые должны быть добавлены некоторые уточнения, касающиеся, в частности, «вертипортов», то есть точек вертикального взлета и приземления вне традиционных аэропортов, а также городских воздушных коридоров, по которым смогут циркулировать будущие аэротакси. Доживём – полетаем?