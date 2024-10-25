UBS знает, где в Швейцарии лучше всего жить

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25.10.2024.
Крупнейший банк страны составил список самых привлекательных для жизни городов.|
La plus grande banque du pays a établi la liste des meilleures communes suisses.
Каждый год примерно десятая часть населения Швейцарии меняет место жительства. При его выборе решающее значение имеют, как правило, три фактора: стоимость жилья, развитая местная инфраструктура и возможности для отдыха. На основе этих показателей аналитики UBS рассчитали индекс привлекательности швейцарских городов.
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