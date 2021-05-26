Где в Швейцарии лучше всего жить?

Как известно, стоимость жизни в Швейцарии не везде одинакова. Эксперты Credit Suisse составили своеобразный рейтинг финансовой привлекательности швейцарских кантонов и определили места, в которые стоит переехать тем, кто задумывается об улучшении материального положения. Анализ основан на вычислении суммы дохода домохозяйства, которая остается после вычета всех обязательных сборов и постоянных расходов. Это исследование отличается от традиционных рейтингов тем, что в нем рассматриваются новые аспекты. Так, сравнение только размеров налоговой ставки часто не учитывает тот факт, например, что высокие цены на недвижимость в регионах с благоприятными налоговыми условиями могут в значительной степени нивелировать экономию на налогах. Кроме того, в рейтинге Credit Suisse в расчет принимаются региональные различия в размере взносов на медицинское страхование или, например, в расходах на уход за детьми.

Аппенцелль-Иннерроден занял первое место как самый привлекательный кантон для среднестатистического домохозяйства, обогнав Ури и Гларус, которые оказались на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. Тройка лидеров отличается более низкой стоимостью жилья и налоговым бременем.

Шаффхаузен находится на четвертом месте, обогнав Юра, ставший единственным кантоном Романдии в первой пятерке. За пять лет самому молодому швейцарскому кантону удалось немного повысить налоговую привлекательность для частных лиц: хотя налоги здесь по-прежнему остаются одними из самых высоких в Швейцарии, остальные так называемые «постоянные» расходы, тем не менее, считаются самыми низкими в стране.

Далее следуют Аппенцелль-Ауссерроден, Вале, Тургау, Аргау и Тичино. Большая часть середины списка состоит из «полусельских» кантонов. Фрибург занимает 15-е место, Берн – 19-е, Невшатель – 20-е, Во – 24-е.

На двух последних строчках рейтинга расположились Базель-городской и Женева. Эти два кантона особенно выделяются высокой арендной платой, а также налоговыми и медицинскими страховыми взносами выше среднего уровня по стране.

Если же учитывать кантональные различия в размере семейных пособий, уровне расходов на уход за детьми и другие специфические для семей налоговые параметры, такие как вычеты на детей, то наиболее благоприятные условия жизни для семейных пар с детьми предлагает кантон Вале.

Экономисты Credit Suisse, впрочем, предупреждают, что кантональный рейтинг не отражает различий в финансовой привлекательности отдельных муниципалитетов. Поскольку значительная часть работающих людей ежедневно ездит на работу в городские центры, то коммуны, расположенные вблизи этих центров, могут предложить значительные финансовые преимущества. Швейцарские домохозяйства могут сэкономить много денег и оптимизировать свой бюджет, сменив место жительства, отмечается в исследовании.

Любопытно, что переезд даже на несколько десятков километров может принести домохозяйству значительную выгоду. В докладе, в частности, рассматривается гипотетический пример семьи Шмид, которая вместе с двумя детьми живет в Листале (кантон Базель-сельский) в арендованной квартире площадью 100 м2. Господин Шмид каждый день ездит на работу в Базель на общественном транспорте, а госпожа Шмид работает дома, пока дети учатся в школе. Их годовой совокупный доход составляет 80 000 франков. Кроме того, пара имеет сбережения в размере 50 000 франков. Вместе с разными пособиями, доплатами и инвестициями их доход доходит до примерно 86 000 франков в год. После вычета всех обязательных отчислений располагаемый доход семьи составляет 58 700 франков. После учета арендной платы, расходов на электроэнергию и расходов господина на Шмида на транспорт оставшийся располагаемый доход семьи составляет 29 400 франков. Если семья Шмид переедет в Кайзераугст (кантона Аргау), то это увеличит их располагаемый доход примерно на 8 900 франков (+30%), что, в основном, связано со снижением арендной платы и стоимости медстраховки. При этом, время, затрачиваемое господином Шмидом на дорогу, и расходы на проезд останутся практически неизменными.