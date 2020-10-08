Несколько дней назад хакеры, личности которых пока не установлены, украли зарплаты преподавателей нескольких вузов Конфедерации, информирует телерадиокомпания RTS со ссылкой на издание SonntagsZeitung. Преступники использовали данные доступа, полученные с помощью фишинга. Напомним, что этот вид интернет-мошенничества основан на осуществлении массовых рассылок электронных писем от имени популярных марок, а также личных сообщений внутри разных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. По данным прокуратуры Базеля, злоумышленники вошли в информационные системы вузов и изменили номера счетов получателей средств, украв в общей сложности шестизначную сумму.

Организация swissuniversities, объединяющая представителей швейцарских вузов, разослала администрациям университетов письмо с призывом проявлять повышенную осторожность. Цюрихский университет, который также стал мишенью киберпреступников, сумел предотвратить атаку, поскольку его сотрудники распознали попытки фишинга.

Если взглянуть на данные Федеральной службы статистки (OFS/BFS), то можно сделать вывод, что в своих онлайн-злоключениях швейцарцы отчасти виноваты сами, так как они чаще других европейцев становятся жертвами киберпреступников. В прошлом году 4% населения Конфедерации признались, что в последние 12 месяцев их обманули при использовании кредитной карты в интернете, столько же швейцарцев лишились важных документов из-за компьютерных вирусов. В других странах Европы средний показатель в этих случаях составляет 3%.

Есть и другие проблемы: кража личных данных онлайн, взлом электронной почты или аккаунтов в соцсетях, а также приставания с использованием информации, собранной о пользователе – от этого страдают соответственно 3%, 6% и 4% швейцарцев и «только» 1%, 2% и 1% остальных европейцев. По мнению экспертов, происходящее можно объяснить тем, что с 2014 года число жителей Конфедерации, использующих специальные программы для защиты данных, сократилось приблизительно на 30%. Интересно, что 54% швейцарцев регулярно делают резервные копии своих файлов. Это больше, чем в среднем в Европе (48%), но меньше, чем в Нидерландах (72%), Норвегии (66%) и Дании (65%).

Возвращаясь к украденным зарплатам швейцарских преподавателей, добавим, что этот случай – не единственный, он является дополнительным подтверждением тревожной тенденции, наблюдаемой во всем мире. По информации ФБР, в США с 1 января 2018 года по 30 июня 2019-го число жалоб на онлайн-кражу зарплаты выросло на 815%, а американская фирма Proofpoint только в первом квартале этого года предупредила более 35 тыс. попыток кражи зарплат.

На рост активности киберпреступников обратили внимание страховые компании: в Швейцарии полисы, включающие покрытие рисков в этой сфере, предлагают фирмы Helvetia, Zurich, Allianz, AXA и т.д. По словам экспертов, если компании будут предлагать условия, соответствующие сегодняшним реалиям, то будут играть еще более важную роль в экономике страны.