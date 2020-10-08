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четверг, 8 октября 2020 года   

У швейцарских преподавателей украли зарплаты|Salaires volés des professeurs suisses

Автор: Лейла Бабаева, Базель-Цюрих, 8. 10. 2020. Просмотров: 82

В числе пострадавших – сотрудники Базельского университета © University of Basel

Киберпреступников привлекают не только деньги, хранящиеся на банковских счетах. Немалые суммы можно получить, присвоив зарплату сотрудников швейцарских университетов, тем более что механизмы защиты вузов от хакерских атак зачастую недостаточно развиты.|
Les cybercriminels ne sont pas attirés seulement par l'argent gardé sur les comptes bancaires. Des sommes considérables peuvent être obtenues en s'appropriant les salaires des employés des universités suisses, d'autant plus que les mécanismes de protection des universités contre les attaques des hackers ne sont souvent pas suffisamment développés.

Несколько дней назад хакеры, личности которых пока не установлены, украли зарплаты преподавателей нескольких вузов Конфедерации, информирует телерадиокомпания RTS со ссылкой на издание SonntagsZeitung. Преступники использовали данные доступа, полученные с помощью фишинга. Напомним, что этот вид интернет-мошенничества основан на осуществлении массовых рассылок электронных писем от имени популярных марок, а также личных сообщений внутри разных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. По данным прокуратуры Базеля, злоумышленники вошли в информационные системы вузов и изменили номера счетов получателей средств, украв в общей сложности шестизначную сумму.

Организация swissuniversities, объединяющая представителей швейцарских вузов, разослала администрациям университетов письмо с призывом проявлять повышенную осторожность. Цюрихский университет, который также стал мишенью киберпреступников, сумел предотвратить атаку, поскольку его сотрудники распознали попытки фишинга.

Если взглянуть на данные Федеральной службы статистки (OFS/BFS), то можно сделать вывод, что в своих онлайн-злоключениях швейцарцы отчасти виноваты сами, так как они чаще других европейцев становятся жертвами киберпреступников. В прошлом году 4% населения Конфедерации признались, что в последние 12 месяцев их обманули при использовании кредитной карты в интернете, столько же швейцарцев лишились важных документов из-за компьютерных вирусов. В других странах Европы средний показатель в этих случаях составляет 3%.

Есть и другие проблемы: кража личных данных онлайн, взлом электронной почты или аккаунтов в соцсетях, а также приставания с использованием информации, собранной о пользователе – от этого страдают соответственно 3%, 6% и 4% швейцарцев и «только» 1%, 2% и 1% остальных европейцев. По мнению экспертов, происходящее можно объяснить тем, что с 2014 года число жителей Конфедерации, использующих специальные программы для защиты данных, сократилось приблизительно на 30%. Интересно, что 54% швейцарцев регулярно делают резервные копии своих файлов. Это больше, чем в среднем в Европе (48%), но меньше, чем в Нидерландах (72%), Норвегии (66%) и Дании (65%).

Возвращаясь к украденным зарплатам швейцарских преподавателей, добавим, что этот случай – не единственный, он является дополнительным подтверждением тревожной тенденции, наблюдаемой во всем мире. По информации ФБР, в США с 1 января 2018 года по 30 июня 2019-го число жалоб на онлайн-кражу зарплаты выросло на 815%, а американская фирма Proofpoint только в первом квартале этого года предупредила более 35 тыс. попыток кражи зарплат.

На рост активности киберпреступников обратили внимание страховые компании: в Швейцарии полисы, включающие покрытие рисков в этой сфере, предлагают фирмы Helvetia, Zurich, Allianz, AXA и т.д. По словам экспертов, если компании будут предлагать условия, соответствующие сегодняшним реалиям, то будут играть еще более важную роль в экономике страны.

 

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