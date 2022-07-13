Автор: Евгений Григоренко, Женева, 13. 07. 2022.
Мы продолжаем делиться с вами заметками Евгения Григоренко, украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь. Без прикрас.|
Voici la suite des observation d’Evheny Hryhorenko, un réfugier ukrainien qui essaye de s’intégrer dans la vie suisse. Sans retouche.
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