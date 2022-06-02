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четверг, 2 июня 2022 года   

Дневник бумажного кораблика|Le journal d’un bateau en papier

Автор: Евгений Григоренко, Женева, 2. 06. 2022.

Будри - по дороге к миграционному центре © Е. Григоренко

Нет, наверное, среди наших читателей человека, который не знает, что в Будри (кантон Невшатель) работает федеральный миграционный центр, в который могут обращаться граждане Украины, желающие получить защиту в Швейцарии. Среди них волею судьбы оказался Евгений Григоренко, поделившийся с нами своими впечатлениями. Предлагаем вашему вниманию две страницы из его дневника.

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Tous nos lecteurs savent qu’il se trouve à Boudry (NE) le centre fédéral d'accueil des requérants d'asile, où doivent s’adresser les ressortissants ukrainiens désireux de trouver un refuge en Suisse. Evgeny Hryhorenko s’est trouvé parmi eux et a décidé de partager ses impressions. Voici deux pages de son journal.

14.03.2022

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