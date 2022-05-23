Будущее статуса защиты S в Швейцарии

С момента вторжения российских войск в Украину 24 февраля около 6 миллионов человек покинули страну. Это крупнейшее перемещение людей в Европе со времен Второй мировой войны. Почти 50 000 украинцев на данный момент нашли убежище в Швейцарии, причем всего за два месяца страна приняла больше людей, чем за весь период кризиса в Косово в 1999 году. Ожидается, что около 10 000 человек из Украины будут продолжать приезжать в Швейцарию каждый месяц. Кроме того, ежемесячно около 1500 человек из других стран просят убежище в Конфедерации.

На состоявшейся в пятницу пресс-конференции федеральная советница Карин Келлер-Суттер и президент Конференции кантональных директоров по социальным вопросам Натали Бартуло дали первоначальную оценку тому, как проходит прием украинских беженцев. По их словам, сотрудничество между Конфедерацией, кантонами, муниципалитетами и организациями по оказанию помощи в целом хорошее, а ситуация находится под контролем.

На брифинге прозвучали и замечания, которые могут свидетельствовать о некоторой смене отношения властей к организации приема тех, кто ищет убежище. Наша Газета уже рассказывала, что с конца апреля в Швейцарии действует новая система распределения беженцев, которые больше не могут самостоятельно выбирать кантон проживания. Ужесточение правил связано с неравномерной нагрузкой на кантоны, на плечи которых ложатся выплата социальной помощи и обеспечение доступа к школьному образованию для 12 000 находящихся в стране украинских детей.

Кроме того, с 1 июня проезд в швейцарском общественном транспорте для украинцев больше не будет бесплатным. Федеральные центры убежища и кантональные органы социального обеспечения могут продолжать выдавать беженцам бесплатные проездные билеты, но только для необходимых поездок. Для всех остальных перемещений на общественном транспорте беженцам придется самим покупать билеты. На данный момент въезд и транзитный проезд остаются бесплатными.

Каких других изменений стоит ждать в ближайшем будущем? Сейчас власти будут уделять внимание предотвращению злоупотреблений, например, когда кто-то, получив защиту, возвращается в Украину. Закон предусматривает аннулирование статуса S в том случае, если человек постоянно живет в другом месте. Но обсуждается вопрос о том, следует ли разрешить беженцам посещать родину не дольше чем на 15 дней в квартал, иначе статус S будет аннулирован. Кроме того, государственный секретарь по вопросам миграции Кристина Шранер Бургенер сказала, что в Швейцарии были зарегистрированы единичные попытки получить статус S по поддельным документам. Неясно и то, как поступать в случаях, когда украинцу уже предоставлен статус защиты в другой стране. Европейская регистрационная платформа, которая разрабатывается в настоящее время и в работе которой будет участвовать Швейцария, должна способствовать предотвращению подобных злоупотреблений.

Что касается ужесточения критериев получения защиты, то в этом вопросе Берн не меняет своей позиции. Дело в том, что национальная советница от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) Мартина Бирхер предложила выдавать статус S только беженцам из наиболее пострадавших регионов. Правительство, впрочем, не рассматривает подобное предложение. Как пояснила Карин Келлер-Суттер, даже если некоторые регионы в настоящее время больше пострадали, а внимание сосредоточено на Мариуполе или Донбассе, это не означает, что Украина больше не является зоной боевых действий. Ограничить статус S невозможно с юридической точки зрения по целому ряду причин, таких как правила Шенгенской зоны или принцип невыдворения. Кроме того, необходимо будет действовать в сотрудничестве с другими странами Шенгена. «В Польшу прибыли три миллиона беженцев. Должны ли мы теперь, имея 50 тысяч человек, сказать, что не будем больше принимать людей из Западной Украины, потому что там спокойнее? Швейцария не может так аргументировать», - подчеркнула федеральная советница.

В целом, даже спустя три месяца после начала войны регулярно возникают новые вопросы. В идеале дети должны быстро пойти в школу, а взрослые – найти работу. Но это в идеале. Некоторые из вновь прибывших страдают от стресса или имеют травмы, что тоже необходимо учитывать. Специальной рабочей группе будет поручено определить проблемы, возникающие в связи с использованием статуса защиты S, и выяснить, как он будет выдаваться в будущем. Первый промежуточный отчет должен быть готов к концу года.

Пока же кажется, что острая фаза кризиса позади, о чем может свидетельствовать и тот факт, что Швейцария вновь откроет в Киеве посольство, остававшееся закрытым в течение двух с половиной месяцев. Пять сотрудников федерального департамента иностранных дел вернутся в столицу Украины в ближайшие дни и сосредоточатся на таких вопросах, как координация гуманитарной помощи, проекты развития и реконструкции, «добрые услуги» и предоставление отчетов о ситуации в Украине. Добавим, что на настоящий момент Швейцария доставила в Украину более 500 тонн гуманитарных грузов. Железнодорожная компания CFF/SBB также отправила оборудование, необходимое для поддержания работы украинской железной дороги.