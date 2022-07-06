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среда, 6 июля 2022 года   

Лягушка в кипятке|Une grenouille dans l’eau bouillante

Автор: Евгений Григоренко, Женева, 6. 07. 2022.

Здесь выдают одежду second-hand. Фото автора

Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.

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Vous étiez nombreux à apprécier la publication-pilote de Evgeny Hryhorenko dans Nasha Gazeta. Evgeny s’est montré un fine observateur qui nous aide à mieux comprendre le quotidien des réfugiés en Suisse.

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Всего просмотров: 1,544

Лягушка в кипятке

 Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.

Всего просмотров: 714
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