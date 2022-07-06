Лягушка в кипятке

Автор: Евгений Григоренко, Женева, 6. 07. 2022.
Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.|
Vous étiez nombreux à apprécier la publication-pilote de Evgeny Hryhorenko dans Nasha Gazeta. Evgeny s’est montré un fine observateur qui nous aide à mieux comprendre le quotidien des réfugiés en Suisse.
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Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
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