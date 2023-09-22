Мы уже рассказывали о канувшем в Лету отеле De l’Ecu, пальму первенства с которым оспаривает здравствующая поныне гостиница – Des Bergues.

Название отелю дали не брега Женевского озера, Роны или Арвы, как думают многие, а торговец и филантроп из Нюрнберга Ганс Клебергер (Hans Kleberger), который еще в XVI веке скупил обширные земли по обе стороны озера, в том числе и там, где был построен отель Des Bergues. Интересно, что Клебергер удостоился чести, которой не удостаивались многие более выдающиеся личности: его портрет написал сам Альбрехт Дюрер. Объясняется это тем, что они оба были уроженцами Нюрнберга, и, очевидно, были знакомы.

Строительство отеля Des Bergues продолжалось с 1829 по 1833 годы и обошлось в колоссальную по тем временам сумму – 500 тысяч франков. Все работы осуществлялись под надзором специально созданного «Общества де Берг», в состав которого входили многие известные женевцы, в том числе и знаменитый инженер, топограф, военачальник, генерал Гийом-Анри Дюфур, памятник котором возвышается над площадью де Нёв. Отель был открыт 1 мая 1834 года. В подробнейшей брошюре, подготовленной ко дню его открытия, можно было прочитать следующее: «К сведению господ путешественников, желающих остановиться в отеле Des Bergues. Лишь из его окон можно увидеть Монблан». Интересно, что первым управляющим отелем был некий Александр Эммануэль Рюфенахт (Rufenacht), житель Туна, который в составе армии Наполеона участвовал в сражении при Березине и получил там ранение.



Сегодня название гостиницы звучит так: Le Four Seasons Hôtel des Bergues. Этот отель, безусловно, является неотъемлемой частью истории Женевы. Невозможно перечислить всех тех, кто останавливался в нем: Бурбоны, Гогенцоллерны, Габсбурги, Романовы – имена представителей императорских фамилий встречаются в «Золотой книге» отеля, в которую на протяжении почти двухсот лет заносятся имена знаменитых постояльцев. Но отель ценили не только венценосные особы. Так, его выбрал Герцен, когда в июне 1849 года приехал в Швейцарию и решил обосноваться в Женеве. В 1857 году в отеле Des Bergues остановился Лев Николаевич Толстой.



Сколько любви и сколько страданий видели стены отеля Des Bergues! Вспомним поэта Федора Ивановича Тютчева. В 1838 году он провел здесь упоительные дни с Эрнестиной фон Дёрнберг, вскоре ставшей его второй женой, а спустя много лет здесь же он мечтал о смерти. Приезд Тютчева в Швейцарию осенью 1864 года был связан с трагедией: только что умерла его возлюбленная Елена Александровна Денисьева, и он отправился за границу, надеясь унять мучившую его боль утраты. Но боль не отпускала. Письма, написанные в отеле и предназначенные родным и друзьям, полны тоски и отчаяния. Так, обращаясь к дочери Дарье, Федор Иванович признавался: «Сегодня минуло шесть недель с той минуты, как ее не стало, - и как я начал отчуждаться от мира, в котором жил до тех пор… Я буду просить Господа избавить меня от этой ужасной тоски – дабы я смог вновь обрести самого себя, смог ощутить все то, что он мне еще оставил, - искренние и крепкие привязанности, которых я так мало заслуживаю…»

А в письме, написанном другу, поэт еще более откровенен и не скрывает, что находится на грани отчаяния: «Не живется, мой друг Александр Иваныч, не живется… Гноится рана, не заживает… Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для ней я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя… Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество…». Скорее всего, в номере все того же отеля Des Bergues Тютчев продиктовал другой своей дочери, Марии, одно из своих самых знаменитых стихотворений, посвященных Денисьевой, - «Утихла биза…».



Отель Des Bergues был свидетелем не только личных драм, но и политических потрясений, во время одного из них пострадало здание гостиницы. В центре Женевы в старом арсенале стоят пушки. Они были сняты с городских крепостных стен и напоминают о временах, когда Женева была вынуждена постоянно обороняться от атак герцогов Савойских. Мало кто знает, что пушки в городе стреляли и не в столь отдаленные времена. 1846 год был неспокойным в истории Женевы. Джеймс Фази, радикально настроенный политический деятель, начал активную борьбу против консервативного Большого совета – правительства Женевы. В октябре того года Фази и его сторонников, занявших район предместья Сен-Жерве, в течение двух дней, 6 и 7 октября, атаковали правительственные войска. Для того, чтобы уничтожить баррикады, воздвигнутые восставшими в том числе и на площади де Берг, правительство использовало артиллерию. Несколько снарядов попали в гостиницу. Свидетелем событий стал Чарльз Диккенс, находившийся в это время в Женеве. Пнглийский писатель рассказал, что из отеля De l’Ecu, который был расположен прямо напротив Des Bergues и в котором он как раз в тот момент находился, было хорошо видно, как снаряд проделал дыру в фасаде отеля Des Bergues.

В итоге победа осталась за Джеймсом Фази и его сторонниками. 8 октября Большой совет был разогнан, а Фази провозглашен главой временного правительства. Вскоре была принята конституция 1848 года, которая закрепила республиканскую форму правления, ввела всеобщее прямое избирательное право и заложила мощный фундамент для развития Швейцарии в качестве федеративного либерального государства.



Во второй половине XIX века в Женеве появилось еще несколько гостиниц, рассчитанных на самую привередливую клиентуру. В 1854 году открыл двери отель Métropole, в 1862 году – De la Paix, а 1865-м – Beau-Rivage, в 1869 году – Grand hôtel de Russie et Continental (здание на углу улицы Монблан и набережной Монблан, в котором находился отель, было снесено в 1969 году) и, наконец, в 1875 году – Richemond.



Из всех вышеперечисленных заведений, безусловно, самый знаменитый – отель Beau-Rivage. Здание гостиницы построили на правом берегу озера, там, где еще недавно была довольно болотистая местность. Болота осушили, и район начал быстро застраиваться. Местоположение было выгодным, поскольку недалеко находился вокзал Корнаван, а вид на озеро и на Альпы открывался великолепный.



Архитектурный облик гостиницы, как и большинства зданий Женевы, где до сих пор витает дух Кальвина, приучившего женевцев к скромности, не отличался какой-либо оригинальностью. Но внутреннее убранство, выдержанное в классическом духе, оставляло и оставляет до сих пор впечатление сдержанной роскоши. Пожалуй, единственное излишество, которое позволил себе художник-декоратор, это обилие изображений и скульптур ангелов и ангелочков. Их в отеле насчитывается сто шестьдесят пять!



Успех отеля был гарантирован не только отличным месторасположением и высоким уровнем обслуживания, но и стремлением владельцев делать все для того, чтобы жизнь постояльцев становилась все более комфортабельной. Так, в 1873 году здесь появился один из первых лифтов в мире. Это было верхом роскоши и, безусловно, способствовало привлечению клиентуры.

В почетной книге Beau-Rivage имена королевских особ чередуются с именами выдающихся композиторов, актеров, живописцев и политических деятелей. Интересно, что один из членов семьи владельцев отеля, Жак Майер, как-то в ходе беседы с журналистом сказал следующее: «Я, естественно, перевидал множество выдающихся людей. Но самое сильное впечатление произвел на меня писатель-диссидент Александр Солженицын, который оказался здесь после того, как в 1974 году его выслали из СССР». Добавим, что в течение 155 лет, вплоть до декабря 2020 года отель находился в руках основавшей его семьи Майер.



В отеле имеется шесть номеров-люкс, которые носят имена знаменитых гостей. Популярен номер «Королевский», названный так в память о короле Италии Умберто II, который здесь останавливался, а также номер «Рихард Вагнер», носящий имя знаменитого композитора, который также не раз бывал в гостинице. Но есть номер-люкс, который надо резервировать чуть ли не за год вперед: то апартаменты «Сисси», в которых проживала австрийская императрица Елизавета.



У многих людей при упоминании отеля Beau-Rivage в памяти всплывают трагические события, разыгравшиеся здесь более ста лет назад. В сентябре 1898 года Елизавета, вошедшая в историю как Сисси, приехала в Женеву и остановилась в гостинице Beau-Rivage. Ее сопровождало внушительное число фрейлин, камеристок, чиновников и прочей свиты прислуги, занимавшей как минимум 17 номеров отеля. То пребывание в Женеве оказалось для нее роковым. 10 сентября итальянский анархист Луиджи Лукени нанес императрице удар ножом. Новость о ее смерти быстро распространилась по Женеве. На следующий день город погрузился в траур: были приспущены флаги, закрыты магазины, в театрах отменены представления. К отелю выстроилась очередь желающих оставить запись в книге соболезнований. Писатель Марк Твен, который находился в это время в Женеве, написал своему другу: «Даже смерть Цезаря не смогла потрясти мир так, как потрясла его смерть Елизаветы».



Тот, кто прогуливался по набережной Монблан, наверное, обратил внимание на памятник Сисси, который находится прямо напротив отеля Beau-Rivage. Он установлен 10 сентября 1998 года в ознаменование столетия с момента трагической гибели императрицы примерно на том месте, где на нее было совершено покушение.