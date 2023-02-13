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понедельник, 13 февраля 2023 года   

Сносить – Нельзя – Сохранить? |Démolir – Exclu – Préserver ?

Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 13. 02. 2023.

Photo © KOSMOS

Многим из вас полюбилась серия статей о швейцарской архитектуре, которую ведет Леонид Слонимский. Сегодня мы попросили его рассказать не о чужих достижениях, а о своем собственном: о проекте его бюро «КОСМОС», победившем в конкурсе на реконструкцию трёх бетонных башен в Цюрихе. Наши искренние поздравлению Леониду и его коллегам!

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Vous aimez bien une série d’articles sur l’architecture suisse proposée par Léonide Slonimsky. Mais aujourd’hui nous l’avons demandé de vous parler pas de créations de ses confrères mais de son propre succès professionnel : son bureau « Kosmos » a gagné le concours pour la restauration des trois tours zurichoises. Toutes nos félicitations !

На периферии Цюриха находится огромный госпиталь «Тримли» (Stadtspital Triemli), окруженный большим количеством сопутствующих зданий, в том числе тремя бетонными жилыми башнями – старыми зданиями для персонала госпиталя. Они были построены в 1970-е годы и выглядят как типичные представители модернизма той эпохи: бруталистские одинаковые многоэтажки из необработанного бетона. Оно и понятно, ведь название стиля «брутализм» происходит от знаменитого выражения Ле Корбюзье «beton brut», то есть «необработанный бетон». Несмотря на архитектурную ясность и радикальность, брутализм как архитектурный стиль до сих пор не пользуется особой любовью у широкой публики. Созданные в нем здания, даже признанные шедевры мировой архитектуры, часто называют пугающими, страшными. Три башни в Тримли тоже красивыми не назовешь, да и планировки их, пятидесятилетней давности, оказалось очень сложно адаптировать к современным требованиям… В результате недавно городские власти Цюриха решили их снести.

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