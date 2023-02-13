Сносить – Нельзя – Сохранить? |Démolir – Exclu – Préserver ?

На периферии Цюриха находится огромный госпиталь «Тримли» (Stadtspital Triemli), окруженный большим количеством сопутствующих зданий, в том числе тремя бетонными жилыми башнями – старыми зданиями для персонала госпиталя. Они были построены в 1970-е годы и выглядят как типичные представители модернизма той эпохи: бруталистские одинаковые многоэтажки из необработанного бетона. Оно и понятно, ведь название стиля «брутализм» происходит от знаменитого выражения Ле Корбюзье «beton brut», то есть «необработанный бетон». Несмотря на архитектурную ясность и радикальность, брутализм как архитектурный стиль до сих пор не пользуется особой любовью у широкой публики. Созданные в нем здания, даже признанные шедевры мировой архитектуры, часто называют пугающими, страшными. Три башни в Тримли тоже красивыми не назовешь, да и планировки их, пятидесятилетней давности, оказалось очень сложно адаптировать к современным требованиям… В результате недавно городские власти Цюриха решили их снести.