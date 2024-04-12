Стоит ли ждать, пока грянет гром? |Faut-il attendre le crime ?

14% роста числа (522 558) правонарушений «общего плана» – не единственная тревожная цифра, обнародованная Федеральной статистической службой. К ней надо добавить рост случаев мошенничества – на 21,2%, то есть самый высокий показатель за последние 15 лет, цифровой преступности – на 31,5% и преступлений в отношении частной собственности на 17,6%. Эта печальная тенденция наблюдается второй год подряд.



В целом 70% зарегистрированных правонарушений касаются частной собственности, больше половины из них составляют кражи. Среди краж на 17,5% выросли случаи похищений автомобилей, при этом кражи из салонов автомобилей подскочили на 71,4%, достигнув печально рекордных показателей. А ведь старожилы среди наших читателей в Швейцарии еще помнят те времена, когда можно было оставить машину перед домом, не запирая!



Отмечен очень существенный рост экономических киберпреступлений: фишинга (+69,8%) и присвоения личности (+66,1%), а вот число онлайн-правонарушений на сексуальной почве сократилось на 7,4%.



Увы, на 5,9% участились случаи применения насилия, а число убийство выросло на 26,2% – их было зафиксировано в прошлом году 53, а годом ранее – 42. Выросло и число покушений на жизнь – 229 случаев (+17,4%) и нанесения тяжелых телесных увечий – на 15,5%. Чуть-чуть, на 1,5%, снизилось число правонарушений, связанных с наркотическими средствами.



Что касается профилей правонарушителей, то на 4,3% выросло число лиц, находящихся под следствием, а среди них – несовершеннолетних (+4,2%), молодых людей (+3,7%) и взрослых (+4,5%). Большинство преступников – швейцарцы (44,3%), на втором месте – иностранцы, постоянно проживающие в Швейцарии (31,2%), за ними следует категория лиц «другие иностранцы» (17,9%) и замыкают список обладатели статуса беженца и/или просители убежища (6,6%).



На фоне этой неутешительной статистики понятно возмущение граждан, констатирующих явные лакуны в действующем законодательстве, не позволяющие правоохранительным органам предотвратить ряд преступлений, не дожидаясь, пока они будут совершены. Приведем в пример случай, имевший место в январе этого года, вызвавший дебаты в политических и правоохранительных кругах и лишь сейчас ставший достоянием журналистов.



Исходные данные таковы: преподаватель привлечен к уголовной ответственности за попытку всадить нож в коммерсанта. Прокуратура кантона Во хочет поставить его работодателя в известность о представляемой им опасности, но Федеральный трибунал наложил вето. Казалось бы, такого не может быть. Разбираемся, почему может.



Для начала уточним, что этот преподаватель, то есть человек, призванный сеять разумное, доброе, вечное в одном из романдских кантонов, обвиняется не в одном, а в трех правонарушениях. Первое: убийство по неосторожности – еще в конце 2020 года он не справился со своим автомобилем, что привело к несчастному случаю с летальным исходом. Второе: он должен понести ответственность за нарушение Федерального закона об оружии за то, что, опять же в конце 2020 года, взял пистолет своего отца без ведома последнего и отправился пострелять в воздух в лесу и в промышленной зоне. Третье и самое недавнее: он обвиняется в попытке нанесения телесных повреждений владельцу торговой точки с помощью ножа – это было в ноябре 2022 года.



Согласитесь, сразу возникает вопрос: почему наказания за совершенные преступления по-прежнему пребывают в будущем времени?



Еще в декабре 2022 года Эрик Коттье, занимавший на тот момент пост генерального прокурора кантона Во, решил поставить в известность работодателя «сеятеля» об открытом в отношении него уголовном деле в связи со стрельбой и ударом ножом. Решение разумное и законное: статья 75, пункт 4 Уголовно-процессуального кодекса позволяет прокуратуре информировать дисциплинарные, контролирующие и административные органы об открытии юридических процедур. При этом не существует исчерпывающего списка профессий, представителей которых это касается, каждый кантон решает это сам, но, в общем и целом, списки совпадают с тем, что фигурирует в директиве, выпущенной прокурором кантона Во и в последней раз менявшейся в июне 2019 года. В директиве перечислены сотрудники прокуратуры, нотариусы, преподаватели и социальные работники, медицинские работники, учителя государственных и частных школ, сотрудники детских садов и яслей, сотрудники швейцарского аналога ГАИ, сотрудники судебных органов, адвокаты и адвокаты-стажеры, полицейские и сотрудники охранных ведомств.



Казалось бы, сомнений быть не может: работодатель должен быть оповещен о действиях правонарушителя. Однако события развиваются иначе: обвиняемый преподаватель выступает против распространения информации, но Кантональный суд отвергает его апелляцию. Тогда он обращается в Федеральный трибунал и… выигрывает.



В своем постановлении верховный суд страны указал на то, что Кантональный трибунал должен был дождаться результатов психиатрической экспертизы, без которых он не мог судить об опасности, представляемой подследственным для общества.



Новый генеральный прокурор кантона Во, Эрик Кальтенридер, не согласен с мнением Федерального трибуна, и его полностью поддерживают родители учеников, опасающиеся возможности рецидива. Вряд ли можно назвать их опасения беспочвенными. По мнение нескольких юристов, сложившаяся ситуация рискует повлечь за собой изменения в практике кантональных прокуратур, которые могут быть ограничены в своих действиях, если Федеральный трибунал обяжет их проводить более тщательное расследование, прежде чем информировать о правонарушениях. Эрик Кальтенридер уже заявил, что не намерен подчиняться такому указанию, а будет и впредь ставить общественные интересы выше частных. И кто его за это осудит, особенно если учесть, что только за прошлый год ему пришлось принимать подобное решение 250 (!) раз – прежде всего, в отношении медицинских сотрудников, агентов служб безопасности и преподавателей?!