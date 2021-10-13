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среда, 13 октября 2021 года   

Швейцария и ее герои|La Suisse et ses héros

Автор: Лейла Бабаева, Швиц, 13. 10. 2021.

«Момент ареста Вильгельма Телля» (Ганс Зандройтер, 1901 г.). Настенная мозаика в Национальном музее Швейцарии © 2021 Musée national suisse/Wikimedia/Roland zh/

Сегодня Центральная Швейцария, которая несколько веков назад стала основой будущей Конфедерации, воспринимает своих национальных героев не так, как 20-30 лет назад. При этом мифы о легендарных персонажах по-прежнему используются для привлечения туристов и, как это ни парадоксально, в политических дебатах.

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Aujourd'hui, la Suisse centrale, qui est devenue il y a plusieurs siècles la base de la future Confédération, perçoit ses héros nationaux différemment de la conception d'il y a 20-30 ans. En même temps, comme avant, les mythes sur les personnages légendaires sont utilisés pour attirer des touristes et en même temps, aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans les débats politiques.

Любителям истории будет интересно пополнить знания о легендарных швейцарских персонажах - Вильгельме Телле и Арнольде фон Винкельриде, первые упоминания о котором появились через много лет после его предполагаемой смерти. Для этого надо посетить Музей федеративной хартии и Форум швейцарской истории, оба находятся в Швице, только на разных улицах.

Побывав на постоянной выставке в Музее федеративной хартии, туристы получат информацию об исторических событиях в древней Конфедерации, о политических мотивах заключенных в Средневековье союзов, конфликтах и компромиссах, а также о битве при Моргартене (1315 г.) между армией Швейцарского союза трех кантонов и австрийскими войсками Габсбургов и о битве при Мариньяно, которая стала ключевой в войне Камбрейской лиги за обладание герцогством Миланским, и в которой столкнулись армия французского короля Франциска I и швейцарские наемники миланского герцога Массимилиано Сфорца. Эти события подтверждены выставленными на экспозиции документами, вместе с тем здесь представлена информация о мифах, о том, как появилась история о Вильгельме Телле, о злом габсбурсгском наместнике и о клятве на лугу Рютли. Стоит добавить, что, несмотря на мифический характер клятвы, история о ней имела большое значение для формирования и сплочения Швейцарии как в Средневековье, так и в XIX-XX веках.

Что касается Форума швейцарской истории, то на постоянной выставке «Происхождение Швейцарии. На пути из XII в XIV век» события прошлого представлены в более широком геостратегическом значении, чем то, во что верили жители Конфедерации два-три поколения назад. Экспозиция «расскажет» о стране, судьба которой была тесно связана с политической структурой Священной Римской империи, о регионе, расположенном на пересечении важных торговых путей, где вспыхивали конфликты местного значения и где следовало объединиться, чтобы положить конец стычкам, после которых оставались выжженные поля и исчезал скот, угнанный противником. В этой ситуации представители Ури, Швица и Унтервальдена стремились добиться мира. Тогда уже существовали объединения, подобные сегодняшним фермерским кооперативам, для защиты их интересов были созданы суды. Последние стали предшественниками ландсгемайнде – народных законодательных собраний, инструмента прямой демократии, у которого мало аналогов в современном мире.

Несмотря на это, будет ошибкой считать, что вышеупомянутые регионы сознательно планировали создать целую страну: до этого предстояло заключить еще много соглашений и справиться с большими трудностями. Тем не менее, разгромив австрийскую армию в 1386 году, швейцарцы обеспечили признание Габсбургами независимости Швейцарии. Европа была впечатлена тем, что отряды крестьян сумели победить армию рыцарей. Интересно, что до «появления» Вильгельма Телля оставалось еще около века – в 1470-1472 гг. хронист Ганс Шрибер составил рукописное собрание исторических хроник средневековой Швейцарии под названием Белая книга Зарнена, в которой впервые упомянут знаменитый арбалетчик.

В XIX веке, в период поднятия национального духа, Вильгельм Телль приобрел широкую известность в Европе благодаря одноименной пьесе Фридриха Шиллера. Как и Телль, Арнольд фон Винкельрид, герой битвы при Земпахе, бросившийся грудью на копья противника, тем самым пробив брешь в его рядах, не является исторической личностью. В этом заключается особенность Швейцарии: большинство ее героев или придуманы, или были святыми, как Николай из Флюэ.

Впрочем, население Центральной Швейцарии, где легендарные персонажи всегда имели особенное значение, знает, что Телль является плодом воображения. Вероятно, поэтому на сайте музея Вильгельма Телля (Бюрглен, кантон Ури) посетители видят такой текст: «История Вильгельма Телля далеко не ясна. Он и сегодня с нами. Был ли он героем, мятежником, террористом или убийцей?»

Тем не менее, такие рассуждения не всем по душе, многие используют образ Телля, когда выступают против решений властей, в том числе против санитарной политики, проводимой министром здравоохранения Аленом Берсе. В таких случаях несогласные ассоциируют себя с легендарным стрелком, а органы власти – с его противником Гесслером. Выходит, что, как бы ни интерпретировали сегодня старые легенды, образ Телля по-прежнему актуален для тех, кто намерены отстаивать свои убеждения, какими бы они ни были. Недаром на сайте музея Вильгельма Телля есть цитата из речи бывшего члена Национального совета Гари Хубер: «Неважно, жил ли Телль, важно, что Телль действительно живет. Телль будет жить столько, сколько люди, сохраняя или отстаивая свои права, борются за свободу». Загвоздка в том, что и само понятие свободы может быть предметом споров.

 

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