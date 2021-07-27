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вторник, 27 июля 2021 года   

Швейцарцы женятся все реже|Les Suisses se marient moins souvent

Автор: Заррина Салимова, Берн, 27. 07. 2021.

Фото: Samantha Gades, Unsplash

Жители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.

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Les habitants de la Confédération ne rêvent pas du tout de mariage : selon les statistiques, le nombre de personnes souhaitant s’unir est en baisse constante, ayant atteint l’an dernier son niveau le plus bas depuis 40 ans.

Через два месяца швейцарцы будут решать судьбу однополых браков, и накануне исторического голосования не утихают дебаты между консерваторами, считающими, что семейный союз может быть заключен только мужчиной и женщиной, и прогрессивно настроенными гражданами, поддерживающими идею «брака для всех». Неизвестно, впрочем, стоит ли подходить к вопросу так эмоционально, ведь институт брака, если верить сухим статистическим данным, теряет привлекательность среди жителей Конфедерации обоих полов и всех сексуальных ориентаций.

Согласно информации федеральной службы статистики (OFS/BFS), все меньше и меньше швейцарских пар решают пожениться. Любопытно, что эта тенденция появилась не вчера и наблюдается с 1940-х годов. Так, в 1947 году на 1000 жителей приходилось девять браков, в 2016-м этот показатель снизился до пяти, а в 2020-м – до четырех! Более того, в 2019 году был достигнут очень низкий уровень, не наблюдавшийся с 1998 года, а в прошлом году было зарегистрировано всего около 35 000 брачных союзов, что является самым низким показателем за последние 40 лет. Другими словами, негативная динамика сохраняется, даже несмотря на то, что, по предварительным данным за этот год, с марта по май заключено больше союзов, чем за тот же период прошлого года.

Тенденция наблюдается по всей Швейцарии, хотя некоторые кантоны все еще остаются бастионами «ячейки общества». Чемпионом по количеству заключенных браков с 1994 года является Цюрих, за которым следуют Аппенцелль-Ауссерроден, Санкт-Галлен и Обвальден. В целом, в немецкоязычной части Швейцарии женятся чаще, чем в Романдии. В 2019 году меньше всего браков было зарегистрировано в Тичино. В кантонах Невшатель и Юра показатели были также значительно ниже средних по стране.

Эксперты предполагают, что пандемия и связанные с ней ограничения сыграли свою роль в сокращении числа браков. Действительно, трудно знакомиться, ходить на свидания и вообще как-то развивать романтические отношения, когда кино, театры, музеи, клубы, дискотеки и рестораны были закрыты по несколько месяцев. А что пережили интернациональные пары, разлученные границами, визовыми ограничениями и запретами на въезд, трудно даже представить. Подобное снижение интереса к браку часто происходит во время значительных экономических спадов, например, нефтяной кризис 1970-х годов тоже повлиял на демографические процессы, добавляют специалисты.

Аналогичная ситуация сложилась и с зарегистрированными партнерствами. Напомним, что в Швейцарии пока это единственный инструмент, к которому могут прибегнуть желающие изменить свой гражданский статус однополые пары, тогда как два человека разного пола могут вступить в брак или заключить договор о совместном проживании. Так, в 2018 году в Конфедерации были заключены 425 мужских союзов, в 2019-м – 419, а в 2020-м – 386. Женщины регистрируют партнерства еще реже: этой возможностью воспользовались 275 пар в 2018 году, 255 – в 2019-м, 265 – в 2020-м.

В то время как власти Венгрии и Польши принимают ограничивающие права ЛГБТ-сообщества законы, парламент и правительство Швейцарии поддерживают законопроект «брака для всех», который устранит ряд неравенств между одно- и разнополыми парами. Например, два отца или две матери смогут усыновить ребенка вместе, а также воспользоваться процедурой облегченной натурализации. Однако анонимное донорство спермы, донорство яйцеклеток и суррогатное материнство будут по-прежнему запрещены. «Государство не должно диктовать людям, как им организовывать свою личную и семейную жизнь», - подчеркивается в правительственном коммюнике. Если на референдуме 26 сентября народ скажет «да», то зарегистрированные партнерства могут быть преобразованы в браки, но заключение новых партнерств будет уже невозможно. В том, что касается брака между мужчиной и женщиной, ничего не меняется. Против закона выступает межпартийный комитет, состоящий, в основном, из членов Народной партии Швейцарии (UDC) и Демократического федерального союза (UDF).

Брак по-швейцарски
Семья и отношения по-прежнему остаются одной из фундаментальных ценностей швейцарского общества: в 2011 году здесь было зарегистрировано 42 100 браков. Хотя, по статистике, четыре из десяти брачных союзов распадется, и наибольшую вероятность развода социологи предрекают смешанным парам, швейцарцы и швейцарки верят в любовь и охотно идут на этот риск. И многие – не прогадывают! В смешанных союзах живет немало наших читателей. О знакомствах, свадьбах, воспитании детей, налогообложении для семейных - в этом досье.
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