В середине XI века монах Бернар Ментонский основал в валезанских Альпах, на высоте 2473 метров, монастырь и горный приют для уставших путников: тогда никто еще и не слыхал о таких чудесах, как электричество, центральное отопление, водопровод, канализация, телефон или интернет. Сегодняшние туристы приезжают сюда на машинах, немногие – на велосипедах, и лишь единицы отваживаются на продолжительный пеший поход. Им уже не грозят холод, голод, истощение, разбойники, волки, обвалы и оползни. Но на перевале Большой Сен-Бернар их по-прежнему ждут радушные хозяева конгрегации во имя святого Франциска Сальского. Братство Святого Бернара по-прежнему руководствуется принципами своего наставника – блаженного Августина: «Прежде всего, будьте единодушны в обители вашей, имейте одну душу и одно сердце, обращенные к Богу. Ведь в этом заключается сам смысл вашей общины».

Те, кто останавливались здесь раньше, помнят брата Фредерика: около 20 лет он встречал гостей, отвечал на телефонные звонки, а также осуществлял метеорологические наблюдения. В приюте он проработал дольше всех и стал его живым символом. В силу обстоятельств он переезжает в общину, расположенную на перевале Симплон (кантон Вале), однако с его уходом община не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась, так как в Сен-Бернар перешли 2 каноника из других общин конгрегации. Одного из них зовут Симон Родюи: ему 28 лет, он 2 года отслужил в швейцарской гвардии Папы римского, затем вернулся в Швейцарию и решил посвятить себя богословию. В настоящее время он учится заочно на магистерской программе Фрибургского университета.

Еще один молодой член общины – ему также 28 лет – приехал в Вале из Парижа: Юг де ла Буссиньер 5 лет назад присоединился к альпийской общине Святого Бернара, сейчас он учится заочно на магистерском теологическом отделении Доминиканского университета. Благодаря тому, что в высокогорный валезанский приют пришла молодежь, община на перевале Святого Бернара стала самой молодой в конгрегации святого Франциска Сальского. На своем сайте монахи благодарят всех путешественников и друзей приюта Святого Бернара за помощь и молитвы, которые помогают братьям поддерживать столетние традиции приема гостей, как того хотел Святой Бернар.

Это не единственные изменения в общине. В течение нескольких лет здесь проходил ремонт дорожки для прогулок каноников и ее подпорных стенок длиной 440 метров, протянувшихся от источника у границы с Италией до приюта. Когда работы близились к завершению, приют посетил сотрудник кантональной археологической службы. Среди холмиков вынутой земли он заметил деревянный обломок, который оказался остатком системы подачи питьевой воды. Эксперты невшательской лаборатории проанализировали деревянную трубу и пришли к выводу, что лиственницу, из которой она была сделана, срубили в 1437 году. Интересно, что как раз в 1437-38 гг. был пересмотрен устав конгрегации. Это было сделано с целью помешать аристократическим семьям назначить настоятелем своего человека, чтобы впоследствии прибрать к рукам средства, которыми располагала община, и которые предназначались для приема гостей.

Добавим, что вышеупомянутые подпорные стенки были построены в XI веке, с тех пор их не раз ремонтировали, а во второй половине XX века периодически укрепляли бетоном и металлическими подпорками. Недавние работы включали также ремонт домика, возвышающегося над источником. Любопытно, что в 2016, 2017 и 2020 гг. в работах приняли участие просители убежища в кантоне Вале. Перед этим они прошли обучение и получили сертификаты специалистов по строительству каменных стен. Руководство приюта приглашает всех желающих оказать посильную помощь, чтобы вовремя закончить ремонтные работы, так как необходимо еще привести в порядок террасу ресторана и дорожку, ведущую к псарне, а также заменить часть окон. Кроме этого, добровольцы могут мыть посуду, убирать помещения, встречать отдыхающих.

В этом году кроме приема туристов запланирован летний лагерь для детей 12-16 лет: 5-10 июля и 12-17 июля. Программа включает обучение альпинизму, использованию средств страховки, спуск по фирновому снегу и т. д. Дополнительную информацию можно получить по телефону +41 79 507 84 89.

Паломников в приюте готовы принять по субботам 24 и 31 июля, а также 7 и 14 августа, в зависимости от развития эпидемиологической обстановки возможны изменения. В течение всего года монахи принимают группы молодежи и взрослых для проведения различных мероприятий. Подробности по телефону: + 41 27 787 12 36.

Напомним, что остановиться можно не только в приюте, но и в расположенной рядом гостинице, открытой с июня до середины октября. Она примыкает к ресторану, где можно попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов.

Приют на перевале привлекает туристов не только величественными горными панорамами, но и своими историческими зданиями, в числе которых – церковь в стиле барокко, возведенная в XIII веке и отреставрированная в XVII-м. С тех пор ее внешний вид и интерьер почти не изменились. Посещение церкви бесплатно, интересующиеся историей могут посмотреть в приюте 15-минутный фильм об истории перевала на французском, итальянском, немецком или английском языках. Кроме того, стоит обязательно посетить своеобразную сокровищницу: в специальном зале выставлены самые красивые священные предметы, принадлежащие конгрегации. Также здесь открыт музей, посвященный истории перевала Большой Сен-Бернар от Античности до наших дней, в нем представлены около 1350 экспонатов, включая археологические находки, чучела животных, засушенных насекомых и минералы.