Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 4 апреля 2023 года   

Швейцарцы не спешат в ЕС, но… |Les Suisses ne se pressent pas à l’UE, mais…

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 3. 04. 2023.

(DR)

Недавний опрос продемонстрировал заинтересованность населения в более тесных контактах с соседями, но без нарушения некоторых границ.

|

Une recentre enquête montre que les citoyens sont plutôt favorables aux relations plus étroites avec leur voisins, sans pour autant dépasser des limites.

Постоянные читатели Нашей Газеты не хуже коренных швейцарцев знают обо всех перипетиях в отношениях между Швейцарской Конфедерацией и Европейским Союзом, ее соседом на всех границах и главным торговым партнерам; о последнем эпизоде мы писали две недели назад. Вступив в ООН гораздо позже всех европейских стран – лишь в сентябре 2002 года, после того как за такой шаг проголосовали 55% ее граждан – Швейцария до сих пор категорически отказывалась вступать в другое международное сообщество, европейское. И продолжает это делать.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1
CHF-RUB 84.95

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Всего просмотров: 1,063

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 886

Сергей Лебедев: «Белые пятна» в русской литературе XXI века – о чем мы не писали

 Живущий в Берлине российский писатель выступил c лекцией на Русском кружке Женевского университета.

Всего просмотров: 804
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Всего просмотров: 1,063

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 1,551

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 886
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top