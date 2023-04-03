Швейцарцы не спешат в ЕС, но… |Les Suisses ne se pressent pas à l’UE, mais…

Постоянные читатели Нашей Газеты не хуже коренных швейцарцев знают обо всех перипетиях в отношениях между Швейцарской Конфедерацией и Европейским Союзом, ее соседом на всех границах и главным торговым партнерам; о последнем эпизоде мы писали две недели назад. Вступив в ООН гораздо позже всех европейских стран – лишь в сентябре 2002 года, после того как за такой шаг проголосовали 55% ее граждан – Швейцария до сих пор категорически отказывалась вступать в другое международное сообщество, европейское. И продолжает это делать.