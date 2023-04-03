Автор: Надежда Сикорская, Берн, 3. 04. 2023.
Недавний опрос продемонстрировал заинтересованность населения в более тесных контактах с соседями, но без нарушения некоторых границ.|
Une recentre enquête montre que les citoyens sont plutôt favorables aux relations plus étroites avec leur voisins, sans pour autant dépasser des limites.
Постоянные читатели Нашей Газеты не хуже коренных швейцарцев знают обо всех перипетиях в отношениях между Швейцарской Конфедерацией и Европейским Союзом, ее соседом на всех границах и главным торговым партнерам; о последнем эпизоде мы писали две недели назад. Вступив в ООН гораздо позже всех европейских стран – лишь в сентябре 2002 года, после того как за такой шаг проголосовали 55% ее граждан – Швейцария до сих пор категорически отказывалась вступать в другое международное сообщество, европейское. И продолжает это делать.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Сергей Лебедев: «Белые пятна» в русской литературе XXI века – о чем мы не писалиЖивущий в Берлине российский писатель выступил c лекцией на Русском кружке Женевского университета.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
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