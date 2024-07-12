Швейцарцы не хотят массового туризма |Les Suisses ne soutient pas le tourisme de masse

На прошлой неделе Мартин Найдеггер, директор Швейцарского туристического агентства Suisse Tourisme оглашал, в панорамном зале с видом на Цюрихский вокзал, результаты исследования, посвященного «избыточному туризму» в Швейцарии. Оглашал с видимым удовольствием. «43 миллиарда доходов в год: это эквивалентно 4,5% национального ВВП. В отрасли занято более 170 000 человек. Страна предлагает исключительное разнообразие городов, гор, пляжей, культуры и музеев. Мы чрезвычайно привлекательны. При этом нельзя сказать, что мы «переполнены», поскольку в течение года в отелях в среднем вакантно 50 % мест». Действительно, этого сказать нельзя.