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пятница, 12 июля 2024 года   

Швейцарцы не хотят массового туризма |Les Suisses ne soutient pas le tourisme de masse

Автор: , Цюрих, .

Photo © Nashagazeta

Несмотря на то, что присутствие иностранных туристов в целом воспринимается положительно, некоторые наиболее посещаемые регионы демонстрируют признаки отсутствия интереса к ним.

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Bien que la présence de vacanciers étrangers est globalement bien perçue, certaines des régions les plus visitées tirent la langue.

На прошлой неделе Мартин Найдеггер, директор Швейцарского туристического агентства Suisse Tourisme оглашал, в панорамном зале с видом на Цюрихский вокзал, результаты исследования, посвященного «избыточному туризму» в Швейцарии. Оглашал с видимым удовольствием. «43 миллиарда доходов в год: это эквивалентно 4,5% национального ВВП. В отрасли занято более 170 000 человек. Страна предлагает исключительное разнообразие городов, гор, пляжей, культуры и музеев. Мы чрезвычайно привлекательны. При этом нельзя сказать, что мы «переполнены», поскольку в течение года в отелях в среднем вакантно 50 % мест». Действительно, этого сказать нельзя.

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туризм в Швейцарии
достопримечательности швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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