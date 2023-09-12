Новый скандал в святом семействе |Un nouveau scandale dans la famille sainte

Увы, скандалы в католической церкви, связанные с сексуальными преступлениями, давно перестали быть новостью, суть у них одна, различаются лишь масштабы совершенных преступлений и чины преступников, часто высокие. Как и на этот раз.