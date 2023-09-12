Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 12.09.2023.
Конференция швейцарских епископов постановила открыть предварительное расследование в связи с предъявленными обвинениями в сокрытии фактов сексуального насилия иерархами католический церкви.|
La Conférence des évêques suisses a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire à la suite d'accusations d'abus sexuels et de leur dissimulation par les prêtres catholiques suisses.
Увы, скандалы в католической церкви, связанные с сексуальными преступлениями, давно перестали быть новостью, суть у них одна, различаются лишь масштабы совершенных преступлений и чины преступников, часто высокие. Как и на этот раз.
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