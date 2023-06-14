Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 15 июня 2023 года   

Российские «DDoS-ракеты» долетели до Швейцарии |Les «missiles DDoS» russes atteignent la Suisse

Автор: , Берн, .

В понедельник сайт Fedpol был долгое время недоступен. Скриншот Нашей Газеты

В понедельник 12 июня сайты многих швейцарских государственных учреждений стали жертвами кибератаки, предположительно организованной хакерской группировкой «NoName».

|

Lundi, plusieurs sites de l'administration fédérale ont été victimes d’une cyberattaque, prétendument organisée par le groupe «NoName».

12 июня интернет-страницы департаментов юстиции и полиции, финансов, внутренних дел, а также сайты Fedpol, парламента и железнодорожной компании CFF/SBB были временно недоступны. Во вторник из строя был выведен сайт Женевского аэропорта. Причиной стала DDoS-атака (англ.: Distributed Denial of Service) на информационные системы федеральной администрации.

Во время DDoS-атак веб-сайты и приложения «наводняются» или «бомбардируются» целевыми запросами, что приводит к их перегрузке и тому, что пользователи не могут получить к ним доступ. Однако данные при этом не теряются. Сайты госструктур регулярно подвергаются нападениям, но размер нынешнего выходит за рамки обычного. Чтобы организовать такую атаку, не нужно быть выдающимся хакером, но защититься от нее сложно. Специалисты, тем не менее, приняли меры для скорейшего восстановления доступа к интернет-страницам и приложениям. 

Ответственность за нападение взяла на себя пророссийская хакерская группировка «NoName057(16)», которая на прошлой неделе уже атаковала сайт швейцарского парламента. Хакеры пояснили в социальной сети Telegram, что атака стала реакцией на то, что Берн присоединился к десятому пакету санкций Евросоюза. Владимир Зеленский поблагодарил за это Швейцарию, а в ответ группировка «отблагодарила швейцарских русофобов, отправив DDoS-ракеты». Точно установить виновных можно будет только в ходе расследования.

Широкой общественности стало известно о «NoName» в марте прошлого года: с начала войны в Украине группировка неоднократно атаковала сайты стран, которые выступают в ее поддержку. Среди пострадавших – веб-страницы польского правительства, французского парламента, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, порта Генуи и французских железных дорог SNCF.

Примечательно, что нападение киберпреступников произошло в День России. Напомним также, что в эти дни в Берне проходит парламентская сессия: война в Украине, вопросы финансовой помощи и возможного реэкспорта вооружений находятся в центре политических дебатов. Более того, в четверг украинский президент Владимир Зеленский должен выступить по видеосвязи перед швейцарскими парламентариями.

Таким образом, кибератака на нейтральную Швейцарию была политически мотивированной. Как отмечают эксперты в сфере ИТ-безопасности, речь идет о гибридной войне, которая ведется не только на поле боя, но и в цифровом пространстве. По мнению директрисы экспертного центра в области цифрового доверия и кибербезопасности Trust Valley Ленниг Педрон, атаку стоит рассматривать как важный сигнал накануне выступления Владимира Зеленского в парламенте. В свою очередь, директор Женевского института CyberPeace Стефан Дюген пояснил в интервью Le Temps, что его организация пристально наблюдает за «NoName», отслеживая и документируя действия хакеров на специальной платформе. По словам специалиста, группировка проводит от шести до десяти DDoS-атак практически ежедневно, нападая, в основном, на невоюющие страны по геополитическим причинам и систематически публикуя в своем Telegram-канале сообщение, объясняющее, почему та или иная страна была выбрана для очередной DDoS-кампании.

Добавим, что в последнее время федеральный Берн не раз становился жертвой хакеров. Как уже сообщала Наша Газета, в результате атаки на компанию Xplain, поставляющую программное обеспечение некоторым государственным ведомствам, включая таможню, полицейские управления и армию, были похищены гигабайты данных. Сначала специалисты полагали, что в руки киберпреступников попала только информация из переписок с клиентами, но позже выяснилось, что оперативные данные также были скомпрометированы. По данным газеты Le Temps, которая первой сообщила о случившемся, атака была осуществлена хакерской группировкой Play, ранее атаковавшей медиахолдинги CH Media и NZZ.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 93.25

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Как на Изельтвальд свалилась мировая слава

Благодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.

Всего просмотров: 1,249

«ШИЗО» на Площади Наций

Инсталляция, изображающая модель российского карцера, добралась до Женевы, побывав уже в пяти европейских городах, и пробудет здесь до 18 июня.

Всего просмотров: 955

Пространство для эксперимента

 До 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.

Всего просмотров: 898
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как на Изельтвальд свалилась мировая слава

Благодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.

Всего просмотров: 1,249

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 61,258

Пространство для эксперимента

 До 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.

Всего просмотров: 898
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top