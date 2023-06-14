12 июня интернет-страницы департаментов юстиции и полиции, финансов, внутренних дел, а также сайты Fedpol, парламента и железнодорожной компании CFF/SBB были временно недоступны. Во вторник из строя был выведен сайт Женевского аэропорта. Причиной стала DDoS-атака (англ.: Distributed Denial of Service) на информационные системы федеральной администрации.

Во время DDoS-атак веб-сайты и приложения «наводняются» или «бомбардируются» целевыми запросами, что приводит к их перегрузке и тому, что пользователи не могут получить к ним доступ. Однако данные при этом не теряются. Сайты госструктур регулярно подвергаются нападениям, но размер нынешнего выходит за рамки обычного. Чтобы организовать такую атаку, не нужно быть выдающимся хакером, но защититься от нее сложно. Специалисты, тем не менее, приняли меры для скорейшего восстановления доступа к интернет-страницам и приложениям.

Ответственность за нападение взяла на себя пророссийская хакерская группировка «NoName057(16)», которая на прошлой неделе уже атаковала сайт швейцарского парламента. Хакеры пояснили в социальной сети Telegram, что атака стала реакцией на то, что Берн присоединился к десятому пакету санкций Евросоюза. Владимир Зеленский поблагодарил за это Швейцарию, а в ответ группировка «отблагодарила швейцарских русофобов, отправив DDoS-ракеты». Точно установить виновных можно будет только в ходе расследования.

Широкой общественности стало известно о «NoName» в марте прошлого года: с начала войны в Украине группировка неоднократно атаковала сайты стран, которые выступают в ее поддержку. Среди пострадавших – веб-страницы польского правительства, французского парламента, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, порта Генуи и французских железных дорог SNCF.

Примечательно, что нападение киберпреступников произошло в День России. Напомним также, что в эти дни в Берне проходит парламентская сессия: война в Украине, вопросы финансовой помощи и возможного реэкспорта вооружений находятся в центре политических дебатов. Более того, в четверг украинский президент Владимир Зеленский должен выступить по видеосвязи перед швейцарскими парламентариями.

Таким образом, кибератака на нейтральную Швейцарию была политически мотивированной. Как отмечают эксперты в сфере ИТ-безопасности, речь идет о гибридной войне, которая ведется не только на поле боя, но и в цифровом пространстве. По мнению директрисы экспертного центра в области цифрового доверия и кибербезопасности Trust Valley Ленниг Педрон, атаку стоит рассматривать как важный сигнал накануне выступления Владимира Зеленского в парламенте. В свою очередь, директор Женевского института CyberPeace Стефан Дюген пояснил в интервью Le Temps, что его организация пристально наблюдает за «NoName», отслеживая и документируя действия хакеров на специальной платформе. По словам специалиста, группировка проводит от шести до десяти DDoS-атак практически ежедневно, нападая, в основном, на невоюющие страны по геополитическим причинам и систематически публикуя в своем Telegram-канале сообщение, объясняющее, почему та или иная страна была выбрана для очередной DDoS-кампании.

Добавим, что в последнее время федеральный Берн не раз становился жертвой хакеров. Как уже сообщала Наша Газета, в результате атаки на компанию Xplain, поставляющую программное обеспечение некоторым государственным ведомствам, включая таможню, полицейские управления и армию, были похищены гигабайты данных. Сначала специалисты полагали, что в руки киберпреступников попала только информация из переписок с клиентами, но позже выяснилось, что оперативные данные также были скомпрометированы. По данным газеты Le Temps, которая первой сообщила о случившемся, атака была осуществлена хакерской группировкой Play, ранее атаковавшей медиахолдинги CH Media и NZZ.