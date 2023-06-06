Кибератака затронула федеральные учреждения Швейцарии |Une cyberattaque touche les offices fédéraux suisses

Жертвами киберпреступников в Швейцарии уже становились местные органы власти, включая расположенный в кантоне Во городок Ролль, врачебные кабинеты, университеты, СМИ и такие крупные компании, как ABB и Swissport. Но недавняя атака отличается от предыдущих, так как она впервые затронула государственные силовые структуры.