Последние решения Федерального суда по вопросам разводов свидетельствуют о нарастающей тенденции.

Обоснований для выплат пособия одним бывшим супругом другому становится все меньше. Так, например, если в момент заключения брака один из супругов (чаще всего, женщина, но не обязательно) ради ухода за детьми бросает работу, то есть, говоря юридически, «отказывается от финансовой независимости», этот отказ может иметь тяжёлые последствия в случае развода - этот отказ более не дает обязательного права на получение компенсационных выплат от бывшего супруга.

Решение в таком духе, и не одно, уже вынесенное Федеральным судом, не свидетельствует о каком-либо своеволии высшей судебной инстанции страны. Это исполнение правила, называемого по-английски «clean break» («Чистый разрыв») и закрепленного в законе о разводе с 2000 года.

Правило требует, чтобы муж и жена сами обеспечивали себе свое финансовое содержание после развода. До сего дня это правило строго не применялось, но теперь Федеральный суд целым рядом своих постановлений хотел бы, судя по всему, вернуться к духу закона 22-летней давности во имя чаемого столькими равенства между мужчинами и женщинами.

В целом новое прецедентное право основано на идее о том, что после развода каждый из партнеров должен иметь возможность работать - естественно, при условии, что для этого нет серьезных объективных препятствий.

Провозглашая равенство полов и возможностей, судьи, например, отменили правило, согласно которому партнер в возрасте старше 45 лет освобождался от поиска работы после развода, если он не занимался профессиональной деятельностью во время брака. Раньше это как раз открывало двери для выплат, теперь - нет.

Недавно принятое конкретное решение Федерального суда было в схожем направлении. Суд счел, что при разводе женщина сохранила достаточно хороший уровень образования и компетентности, чтобы быстро найти работу, даже несмотря на то, что во время брака она целиком посвятила себя семье и не работала.

Как уже отмечено выше, новое прецедентное право больше касается женщин, чем мужчин. Оно может стать особенно болезненным для тех, кто перестал работать или резко сократил свое рабочее время, чтобы взять на себя семейные обязанности. Поэтому именно женщины в момент развода чаще, чем раньше, будут вынуждены быстро искать работу.

В более широком смысле новое прецедентное право основывается на эгалитарной модели общества, в котором мужчины и женщины остаются финансово независимыми, женаты они или разведены. Для сторонников такой модели подобная тенденция в решениях суда может показаться похвальной, но в Швейцарии до сих пор очень распространена классическая модель: в подавляющем большинстве случаев мужчина работает на 100%, а женщина - неполный рабочий день.

Юрист Анна Райзер, специалист по семейному праву, не удивлена ​​таким развитием прецедентного права. «Прошло 22 года с тех пор, как изменился Гражданский кодекс, 22 года с тех пор, как у нас должны были возникнуть эти прецедентные законы, — заметила она в интервью RTS. - Но общество не последовало этому примеру, и закон пока находится впереди нравов и обычаев общества».

«Федеральный суд в нескольких решениях говорит, что брак — это договор», — считает Анна Райзер. По её мнению, если подписанные при заключении брака соглашения могут нарушить финансовую самостоятельность кого-либо из партнеров, должна существовать компенсация.

По мнению специалиста, граждане такого либерального государства, как Швейцария свободны в своем выборе: «Федеральный суд говорит вам «выкручивайтесь, как можете». Вам приходится справляться со структурами или отсутствием структур, поддержкой или отсутствием поддержки, часто с бабушками и дедушками, которые сами заняты на работе ине могут предоставить лишние руки».

В общем, равенство равенством, но, благодаря новой судебной практике, разведенные пары, и особенно женщины в Швейцарии все меньше могут рассчитывать на гарантированную помощь каких-либо структур для сохранении своего дохода. Выкручивайтесь...