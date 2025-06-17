Это дело – не первое и вряд ли последнее в Швейцарии, однако профиль нынешнего подсудимого выделяется на фоне других сторонников Исламского государства, обнаруженных во франкоязычной части нашей страны. Выделяется тем, что, как говорится, «ничто не предвещало»: таксист без прошлого, живущий с женой и детьми в стандартном доме в районе Ниона. Члены его семьи описывают его как «хорошего человека», «милого» и «очень спокойного». Тем не менее, этот тридцатилетний мужчина уже почти три года сидит в тюрьме – в настоящий момент в Бошуз, в Орбе (кантон Во).