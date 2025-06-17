«Простой швейцарский таксист» финансировал Исламское государство | Un « simple chauffeur de taxi suisse » aurait financé l’État islamique

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 17.06.2025.
Большая мечеть Женевы в Пети-Сакконе (DR)

Находящийся в тюрьме уже почти три года житель кантона Во и его сообщник будут судимы за поддержку джихада на Балканах. Швейцарские СМИ раскрыли подробности.

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Un habitant du canton de Vaud, incarcéré depuis près de trois ans, et son complice seront jugés pour soutien au djihad dans les Balkans. Les médias suisses ont révélé les détails de l'affaire.

Это дело – не первое и вряд ли последнее в Швейцарии, однако профиль нынешнего подсудимого выделяется на фоне других сторонников Исламского государства, обнаруженных во франкоязычной части нашей страны. Выделяется тем, что, как говорится, «ничто не предвещало»: таксист без прошлого, живущий с женой и детьми в стандартном доме в районе Ниона. Члены его семьи описывают его как «хорошего человека», «милого» и «очень спокойного». Тем не менее, этот тридцатилетний мужчина уже почти три года сидит в тюрьме – в настоящий момент в Бошуз, в Орбе (кантон Во).

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борьба с радикализацией в швейцарии
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