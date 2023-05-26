Автор: Леонид Слонимский, Базель, 26. 05. 2023.
Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.|
Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. La destination d’aujourd’hui est Bâle.
В предыдущих заметках я уже писал об экспериментальном швейцарском жилье на примере цюрихских кооперативных жилых домов Калькбрайте и Цольхаус. В этот раз речь пойдёт о подобных опытах в другом центре скопления экспериментальной архитектуры – Базеле.
На северо-востоке города, рядом с немецким вокзалом Badischer Bahnhof, расположились новые городские кварталы: Erlenmatt West и Erlenmatt Ost. Первой была построена западная часть района (West), после чего архитекторы осознали, что большие объёмы, разработанные одним архитектором в рамках одного проекта, выглядят очень монотонно, скучно и не соответствуют масштабу запросов жителей. Поэтому для второй, восточной части района, было принято решение создать более мелкую нарезку на индивидуальные жилые блоки с авторской архитектурой, которые оформляют несколько внутренних дворов и создают новые сообщества людей.
Застройку осуществлял известный в Базеле фонд Stiftung Habitat, целью которого является – по его собственному заявлению – «комфортный для жилья город с доступной арендной платой». Территория была разделена на небольшие участки, и для строительства каждого дома был организован свой кооператив. Эрленматт Ост — это первый крупный район, который фонд разработал с нуля и где он смог воплотить в жизнь свои идеи: исключить землю из процесса рыночной спекуляции, создать удобное жизненное пространство для людей из всех слоев общества, сделать возможными одновременно проживание и работу в районе, создать общественные пространства для общения и встреч и даже производить собственную энергию. В настоящее время около 500 жителей проживают в 200 квартирах на этом участке. В Эрленматт Ост было построено девять многоквартирных домов по проектам восьми архитекторов. Фонд передал пять участков с правами на строительство кооперативам «Erlenflex», «Sowag», «Zimmerfrei», «Ателье» и пенсионному фонду «Abendrot» . Помимо этого, фонд сам построил два жилых дома с коммерческими функциями, общежитие для студентов, детский сад и начальную школу, гараж для множества велосипедов и нескольких автомобилей.
Все дома получились разными как с точки зрения материалов, формы, внутренней планировки и внешнего облика, так и с точки зрения социальной концепции и контингента обитателей кооперативов.
Самым радикальным проектом на территории стал жилой дом для кооператива художников «Kunstatelierhaus». В нём художники, скульпторы и фотографы будут одновременно жить и работать. Главной особенностью этого современного жилого многоквартирного дома является то, что в нём полностью отсутствует отопление – даже зимой. Это достигается благодаря 80-сантиметровым утеплённым стенам и особой системе вентиляции.
Планирование жилого дома в Швейцарии без системы отопления – это эксперимент. Именно поэтому было выдвинуто официальное требование иметь возможность дооборудовать систему отопления на случай, если температура в помещениях окажется слишком низкой. На этот же случай уже имеются соединительные трубы к собственной теплосети. Эксперимент сопровождается Люцернским университетом прикладных наук и искусств. Климатические данные и температура в помещении будут регистрироваться, чтобы дать возможность оценить, будет ли достигнута обещанная приятная температура в помещении в 20-22°C.
Архитектором этого дома стал известный в Базеле мастер швейцарского минимализма Генрих Дегелло. «Проектируем все как можно дешевле! Красиво сделаем потом», - таков был девиз проекта. Квартиры в кооперативе похожи на большие мастерские: промышленный бетонный пол, неоштукатуренная силикатная кирпичная кладка и большие префабрикованные бетонные плиты потолка. Заказчик (кооператив художников) обладал амбициями, но был крайне ограничен в бюджете: арендная плата за квадратный метр жилой площади должна была составлять максимум десять франков. Это почти неслыханное требование для нового здания. Для сравнения: в расположенном совсем рядом комплексе «Балео Эрленматт» квадратный метр новой квартиры стоит почти в три раза дороже.
Для Дегело экономически эффективное строительство означает не использование дешевых материалов, а скорее масштабное концептуальное мышление, то есть отказ от ненужного. Исходя из такого подхода было принято интересное решение, в каком виде квартира попадает в распоряжение новым жильцам. Им предоставляется абсолютно пустое пространство с торчащими из голого бетонного пола сантехническим оборудованием и трубами. Идея заключается в том, что жильцы должны будут сами обустроить свои квартиры. Когда я посещал этот дом, тур по своей квартире устраивала знаменитый архитектурный фотограф Барбара Бюхлер. Она обустроила свою квартиру очень минималистично, но в то же время уютно, использовав недорогую фанеру и создав в центре квартиры многоярусный остров, совмещающий спальню на втором уровне, подсобное помещение, кухню и санузел.
Другим уникальным домом стал проект «Stadterle» по проекту базельского бюро Бухнер и Брундлер для кооператива Zimmerfrei. Процесс планирования и строительства проходил при участии членов кооператива.
Планы этажей очень скромные и компактные, но кажутся просторными, поскольку имеют простую структуру и ориентированы на две стороны. Жизнь проходит в тесном контакте с парком Эрленматт, а социальная активность – с внутренним двором, так называемым Эрленматтхофом. Вход в квартиры – со стороны двора через кухню из внешней галереи, которая служит местом встреч и стала основной архитектурной и общественной темой этого жилого дома. Опоясывающие здание широкие балконы-террасы функционируют как внутренние приподнятые улицы. Они были намеренно спроектированы сильно шире нормы, что позволяет жильцам полноценно обживать балконы, заполняя их цветами и рассадой, столиками, диванами, креслами-качалками, детскими игрушками, гамаками и велосипедами. Они обвиты цветами и плющом, и на них по-настоящему происходит общественная жизнь сообщества: здесь играют дети, жильцы встречаются на кофе и бокал вина, сражаются в настольные игры и обсуждают последние новости. Благодаря ширине галереи архитекторам удалось соблюсти пожарные нормы эвакуации даже при условии, что все галереи заставлены мебелью, растениями и игрушками. Очень швейцарская деталь «мягкого регулирования»: зоны, где можно располагать личные вещи, отмечены на полу краской. Квартиры в доме невелики и дополняются коммунальными помещениями, такими как общая комната для ужинов, кино и игр, терраса с огородами и грилем на крыше, мастерская с инструментами, музыкальная и прачечная комнаты, а также комнаты для гостей.
В многослойном фасаде преобладают промышленные материалы, которые не требуют особого ухода и долговечны: промышленный алюминий, необработанные гофрированные фиброцементные панели, оцинкованные элементы. Галереи при этом обшиты прозрачными зелеными гофрированными листами, благодаря которым эти общественные улицы заливаются красивым зелёным светом.
Особая гордостью района – старый зерновой склад (сило) 1912 года, который был реконструирован и превращен в общественный центр и общежитие для молодых талантов гастрономических вузов. Ранее склад использовался для хранения какао-бобов. В здании помимо общежития и ресторана есть проектные комнаты, студии и пространство для коворкинг. Архитекторы реконструкции (Harry Gugger Studio) хотели подчеркнуть оригинальную функциональность и атмосферу здания и сохранили характерные силосные камеры с их необработанным бетоном, причудливой формой и огромным размером. Окна в здании были прорезаны в старых фасадах и похожи на многочисленные иллюминаторы. Особенной их деталью являются маркизы от солнца, которые выглядят как красивые синие полусферические «веки» на окнах-глазницах.
Напротив склада стоят бетонные здания с красными маркизами по проекту архитектурного бюро Абраха Акерман. Это тоже два достаточно необычных дома, жители которых совмещают жизнь и работу. Жилые блоки спроектированы как дуплексы, триплексы и даже четырехэтажные квартиры, к каждой из которых ведут двухэтажные аркады. Циркуляция внутри квартир решена с помощью внутренних винтовых лестниц, что позволяет зонировать пространство без межкомнатных стен. Проект создает нетрадиционные формы вертикально организованной жизни и пространства, которые могут быть индивидуально освоены и обыграны жильцами. Общественные пространства, такие как каминный зал и общие террасы на крыше, контрастируют с узкими вертикальными квартирами и дополняют их.
Главной чертой архитектуры Эрленматт-Оста является то, что эксперимент рождается не из креативности архитекторов, а как ответ на общественный запрос на доступное жильё и рациональное желание сделать его дешевле без потери качества. Убирая всё лишнее, предлагая жильцам объединиться и поделиться на добровольной основе, архитекторы и фонд «Habitat» вместе создают будущее жилой социальной архитектуры.
Автомобиль и социальная помощь: продолжениеНовые правила предоставления социальной помощи для украинских беженцев оказались неприменимыми на практике.
Фискальная политика Женевы: крен вправо или здравый смысл?18 июня жители кантона должны будут высказаться по вопросам, которые могут коснуться многих наших читателей.
Расписание поездов на 2025 год вызвало скандалЧувства жителей Романдии оказались задеты не на шутку. Учтет ли это руководство Швейцарских железных дорог?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Добавить комментарий