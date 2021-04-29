Православный приход существует в Берне не одно десятилетие: первый православный храм здесь появился еще в начале XIX века в предместье Хофвиле. С приездом в Берн Великой Княгини Анны Федоровны, урожденной принцессы Юлианны-Генриеты-Ульрики Саксен-Кобург-Заальфельдской, супруги Великого князя Константина Павловича, с которым она находилась в негласном разводе, православный приход переместился в ее поместье Эльфенау, став своего рода домовой церковью Княгини. В 1838 году Анна Федоровна переехала в Женеву, туда же был перемещен и храм.

Бернским православным христианам пришлось ждать почти сто лет – срок немалый. Только после Революции 1917 года, с увеличением числа русских эмигрантов и приездом православных священников, появилась возможность устроить приход на живописных холмах над рекой Аре. Община стала постепенно складываться в 1930-е годы по инициативе Владимира Николаевича фон Штайгера. Поначалу православных прихожан Берна опекали священники Крестовоздвиженского собора Женевы отец Сергий Орлов и отец Авенир Дьяков. Конечно, приезжать каждое воскресенье у батюшек возможности не было, но службы проходили регулярно – один раз в месяц.

Главной трудностью, с которой столкнулась бернская община, оставался поиск собственного помещения. 29 октября 1944 года состоялось освящение храма во имя святой Троицы в исторической части Берна, в крипте средневековой готической церкви. С тех пор и поныне службы проходят здесь, под массивными стрельчатыми сводами старинного храма.

За прошедшее время здесь сменилось несколько настоятелей. В 2012 году священником прихода стал иерей Иоанн Чурин, и службы начали проводить регулярно по уставу (по субботам – Всенощное Бдение, по воскресеньям – Литургия). Несколько раз бернцы совершили паломничество в Святую Землю, с детьми проводились катехизические занятия, осуществлялись благотворительные акции, было создано сестричество.

В прошлом году жизнь бернского прихода, как и жизнь многих других швейцарских церквей, в корне изменилась. На протяжении нескольких месяцев посещать службы могли не более 5 человек, а это означало, что батюшка обращался практически к пустому храму: кроме него в крипте находились певчие, вот и достигнута печальная квота. К сожалению, именно на этот беспрецедентный в истории церкви период пришлась и Пасха 2020 года. Мы помним, как накануне этого светлого праздника отец Иоанн сказал нам в апреле прошлого года: «Такое пасхальное богослужение – без нашего физического участия – будет впервые в нашей жизни, но не в жизни Церкви. Вспомним великих подвижников, святую Марию Египетскую, которая провела в пустыне более сорока лет. Таких людей было много: мы знаем примеры монахов, которые удалялись в пустыню и только 1-2 раза в год возвращались в свою обитель».

Многие надеялись, что в следующую Пасху – в 2021 году – ужасы пандемии останутся позади, но ожидания не оправдались. Радует одно – ситуация меняется к лучшему, теперь на службе могут присутствовать до 50 человек, а это значит, что многие прихожане приобщатся к радости Пасхального богослужения: кто-то придет на литургию в Великую Субботу, кто-то – на ночное Пасхальное богослужение, кто-то – на Пасхальную вечерню. Посещать службы сейчас можно только по предварительной записи, причем чем раньше запишутся прихожане, тем больше шансов попасть на службу. Вот так меняются времена: если раньше многие ленились, могли опоздать к началу службы, то теперь вынуждены записываться заранее…

Отец Иоанн, как Вы встретили Пасху в прошлом году?

Вы знаете, радость была… Люди, как в древние времена, попрятались в своих кельях, но благодаря тому, что у нас есть интернет, службы онлайн, сидели и смотрели, ощущалось их физическое присутствие. И молитвенным духом люди ощутили радость. Даже для меня это был новый опыт, потому что когда в пустом храме возглашаешь: «Христос воскресе» и никто не отвечает, все равно знаешь, что они сейчас у своих экранов мне отвечают «Воистину воскресе!» Потом мне люди рассказывали, что так и было; можно сказать, что Пасха достигла своих целей. Те, кто были готовы выйти из грусти, из скорби, из греха, сделали это, смогли взять на себя эту часть жизни воскресшего Господа.

Мы всегда освящаем пасхи, куличи, но это ни в коем случае не цель Пасхи! Это второстепенно, тысячестепенно, если хотите. Получилось так: главы семей призвали всех своих членов читать пасхальный тропарь («Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х Живо́т дарова́в»), некоторые мне даже сказали: «Впервые, отец Иоанн, мы взяли молитвослов с супругой и с детишками и стали петь тропарь и хоть как-то поняли, что это за гимн». Возможно, не все пели, как надо, но, по крайней мере, читали, как надо. А потом взяли святую воду, кропили, благословили в то время, когда я это делал в храме – у нас была трансляция богослужения. А потом христосовались, обнимались – и почувствовали радость.

Жаль только, что должна придти эта штуковина, этот вирус непонятный, чтобы воспитывать нас, чтобы люди поняли, что все эти праздники, все эти события и даже жизнь человеческая – далеко не то, о чем мы часто думаем. На Рождество к нам сейчас приходит Дед Мороз, на Пасху – кролики и прочие милые зверушки… И вот пришел этот вирус, словно говоря нам: «Успокойтесь, люди добрые, пересмотрите свои взгляды, сделайте поворот в вашей жизни!»

А как проходили службы на протяжении этого года?

У меня было опасение, что из-за того, что люди долгое время в храм не ходили – я имею в виду физически, - это войдет в обыденность, ведь службу можно и по телефону посмотреть, с батюшкой общаться посредством sms… Но как только храмы стали открываться, по крайней мере, в нашем кантоне, я заметил такой подъем, такое стремление людей к храму! Люди стали приходить вовремя! Потому что есть у нас такая немощь или невоспитанность, или недовоспитанность – люди часто опаздывали на службу. Теперь все изменилось, человек осознал, что пространство и время – не просто философские понятия, они должны работать на человека, на его вечность. Ценится каждая минута. Особенно остро встал этот вопрос в великие праздники.

Как вы будете проводить пасхальные богослужения?

Могут присутствовать только 50 человек, а что это? Все хотят присутствовать… Вербное воскресенье, Пасха Христова – великие дни. У нас – ограничения, которые мы соблюдаем. Я очень рад, что люди отнеслись к этому с пониманием. Мне очень нравится слово «затвор» – это и есть тот самый локдаун. Во время поста мы накладываем на себя ряд ограничений: затворяем свои уста, свои глаза, свой слух, свои чревеса, и, если и это не воспитывает человека, то исправить его может только вечность. Следующий шаг – гробовая черта. Это мой духовный взгляд на происходящее.

В заключение приведем слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе» (Первое послание к Фессалоникийцам, 5:16-18). Наступают светлые праздничные дни, а с ними приходит тихая радость, обещание вечной жизни, возможность еще здесь, на земле, на минутку заглянуть в рай, как сказал нам отец Иоанн. Не раз сталкивалось человечество с угрозой полного уничтожения, не раз над планетой нависала мировая катастрофа – об этом сохранились воспоминания в устном творчестве народов, проживающих в разных уголках мира. Но всякий раз побеждала надежда, не угасала вера, пылала любовь. И пока в наших сердцах теплятся эти три чувства, мы знаем – окончательная победа за добром.