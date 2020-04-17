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Православная Пасха в Швейцарии 2020|Pâques orthodoxes en Suisse 2020

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Базель-Невшатель, 17. 04. 2020. Просмотров: 95

Женевский приход святой Великомученицы Екатерины (© saintecatherinegeneve.org)

Скоро православные христиане будут поздравлять друг друга словами, несущими в себе радость вечной жизни: «Христос воскрес!» Увы, в этом году, также как католики и протестанты, не все смогут встретить праздник в храмах. Тем не менее, многие священники нашли возможность проводить службы и поддерживать связь с прихожанами. О том, как будет православная Швейцария встречать Пасху в этом году, – в нашей сегодняшней статье.|
Bientôt les chrétiens orthodoxes se féliciteront avec des mots porteurs de la joie de la vie éternelle: «Le Christ est ressuscité!» Hélas, cette année, pour les orthodoxes, ainsi que pour de nombreux catholiques et protestants, c'est une fête en dehors des temples. Cependant, des prêtres ont trouvé l'occasion de célébrer des offices et d'assurer la liaison avec leurs paroissiens. Dans notre article d'aujourd'hui nous racontons comment la Suisse orthodoxe va célébrer Pâques cette année.

На душе у многих из нас невесело в эти весенние дни. И все же близится главный христианский праздник – Воскресение Христово, который православные отметят в этом году 19 апреля. Священники обращаются ко всем со словами о мире и добре, вселяют в наши сердца надежду. Как и врачи, они в эти дни – на передовой, только если первые заботятся о нашем телесном здравии, то священники пекутся о мире душевном. «Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью…», - утверждал римский поэт Децим Юний Ювенал (ок. 61-127). Переиначив эти строки, можем в дни испытаний смело сказать: крепкий дух, ясный ум и чистое сердце победят любую болезнь. Итак, где и как можно отпраздновать Пасху в этом году в Швейцарии?

Прежде всего, в семейном кругу. В силу действующих ограничений на службах в храмах могут присутствовать не более пяти человек, включая священников и клир. А это значит, что в лучшем случае один прихожанин может попасть на литургию или вечерню. Многие храмы ведут онлайн-трансляцию своих богослужений.
 
На сайте Женевского Крестовоздвиженского собора (Великобританская и Западно-Европейская епархия, Русская православная церковь заграницей) отмечается, что каждое воскресенье литургия проводится при закрытых дверях, а желающие исповедаться и причаститься должны заранее связаться с протоиереями Павлом Цветковым или Емелианом Починком. Пасхальная ночная литургия также пройдет при закрытых дверях, а во время крестного хода вокруг старинного женевского храма будут закрыты калитки, сообщил Нашей Газете протоиерей Павел. После литургии Великой субботы 18 апреля весь день будет проводиться освящение пасхальных куличей и яиц: необходимо заранее записаться, чтобы избежать столпотворения в храме. Для участия в богослужениях онлайн следует найти в Instagram страницу протоиерея Емилиана proto_emilien.pochinok.

В женевском франкоязычном приходе святой Великомученицы Екатерины (Шамбези, Вселенский патриархат) также планируется онлайн-трансляция богослужений Страстной седмицы и Пасхи, правда, в сокращенном объеме. С расписанием можно ознакомиться на сайте прихода, специально созданном на период борьбы с пандемией; также посетите страницу в Фейсбук: и телеканал - здесь много ценной информации, обращение настоятеля, записи церковных служб. Как сообщил Нашей Газете отец Александр Садковский, он поддерживает тесную связь с паствой: общается с прихожанами по телефону, в первую очередь с теми, кто оказался в изоляции. Неимущим оказывают помощь, на платформе zoom проводятся уроки катехизиса для взрослых и детей, воскресное чаепитие и пр. Кстати, zoom поможет и на Пасху всем прихожанам собраться за чашкой чая. Кроме того, по-прежнему издается церковная газета; на Вербное воскресенье в храме были освящены вербы и отправлены с поздравлениями на адреса верующих, на Пасху домой прихожанам пришлют освященные крашеные яйца, куличи, а детям – еще и шоколадных кроликов.

Настоятель прихода Святой Троицы и Святителя Нектария Эгинского (Невшатель, Румынская православная церковь) Мариус Манеа также проводит службы при закрытых дверях, осуществляя трансляцию богослужений через платформу zoom. Церковь при этом, как и Крестовоздвиженский собор Женевы, открыта ежедневно, и верующие, по предварительной договоренности со священником, могут придти исповедоваться и причаститься. Отец Мариус подчеркнул, что поддерживает связь с прихожанами по телефону, не прекращается соборная молитва в домах православных христиан: каждый молится в своей «домашней церкви».

Отец Вирджил Валку (приход Воскресения Христова, Шамбези, Румынская православная церковь) проводит сокращенные службы при закрытых дверях, а пасхальное богослужение пройдет полностью, однако и здесь могут присутствовать не более пяти человек, включая хор и духовенство. Транслировать онлайн не представляется возможным по техническим причинам, однако все желающие могут смотреть службы в прекрасном качестве на канале Румыского патриархата TV TRINITAS Live. Со своей стороны, отец Вирджил убежден, что "в эти святые дни мы должны, прежде всего, заглянуть в глубину своего сердца, духом прочувствовать весь смысл того, что совершил для нас Спаситель более двух тысяч лет назад, хотя бы один раз в жизни келейно вознести искреннюю пасхальную молитву от себя лично". Не прекращается общение с прихожанами: по предварительной договоренности они могут причаститься в храме, а дома хранить для личного употребления святую воду и антидор. Главное сейчас – оказать духовную поддержку верующим, особенно тем, кто оказался в эти дни в полном одиночестве.

Настоятель храма Святой Троицы иерей Иоанн Чурин (Берн, Русская православная церковь заграницей) убежден, что эта Пасха не станет для нас «уничиженной», это «именно та Великая и Святая Пасха, которую определил нам Господь, ибо сила его Воскресения восторжествует над всяческим злом», - написал пастырь в своем обращении к прихожанам. «Такое пасхальное богослужение – без нашего физического участия – будет впервые в нашей жизни, но не в жизни Церкви, - рассказал отец Иоанн. – Вспомним великих подвижников, святую Марию Египетскую, которая провела в пустыне более сорока лет. Таких людей было много: мы знаем примеры монахов, которые удалялись в пустыню и только 1-2 раза в год возвращались в свою обитель. В последнее время мы чувствовали себя очень комфортно, все было открыто! И вдруг врата церквей закрылись – и это было воспринято очень болезненно. Для меня лично, как священника, это очень больно, но хочу напомнить: ничего ни на йоту не изменилось. Христос воскрес не 12, не 19 апреля, а один раз и навсегда! Другое дело, как мы сможем изменить сегодня свою позицию. Самое интересное в том, что сетуют в основном те, кто редко посещают храм. Мы до боли в голосе звали всех, но приходило так мало людей!» Батюшка считает, что в нынешних условиях отец семейства (или старший член семьи) может взять на себя в какой-то степени роль пастыря: поставить куличи и яйца в красный угол, собрать всех домочадцев, окропить корзину святой водой и вместе пропеть пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех Живот даровав».

«Не грустим! В истории это было не раз. Христос утешит всех своим Воскресением! Если не увидите яичек в магазинах, знайте – все они в Берне, их батюшка освящает!» Приход ведет прямую видеотрансляцию служб на своем канале YouTube, кроме того, в храме не прекращаются богослужения, где возносятся молитвы за всех прихожан. С расписанием можно ознакомиться на сайте церкви.

В непростой ситуации оказались прихожане базельской церкви святого Николая Мирликийского, о которой мы писали несколько лет назад. Настоятель, отец Павел Голинский проживает в соседней Германии, в 500 метрах от швейцарско-германской границы. В эти дни он не может встретиться с прихожанами, так как для пересечения границы необходимо разрешение на работу в Швейцарии. Не могут добраться до базельского храма и верующие, которые проживают в Германии недалеко от Базеля. Впрочем, в храме не прекращается молитва: прихожане ежедневно читают акафисты и каноны. Базельцы не унывают: если ночную службу провести не удастся, то, возможно, приедут священники из соседних приходов для проведения литургии и причастия, освящения куличей и яиц. «Всех поздравляю с пасхальными торжествами, желаю, чтобы вас посетил Господь!» - пожелал отец Павел.

Присоединимся к словам пастыря и от всего сердца поздравим наших читателей с праздником Пасхи: «Христос воскрес!»

 

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