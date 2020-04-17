На душе у многих из нас невесело в эти весенние дни. И все же близится главный христианский праздник – Воскресение Христово, который православные отметят в этом году 19 апреля. Священники обращаются ко всем со словами о мире и добре, вселяют в наши сердца надежду. Как и врачи, они в эти дни – на передовой, только если первые заботятся о нашем телесном здравии, то священники пекутся о мире душевном. «Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью…», - утверждал римский поэт Децим Юний Ювенал (ок. 61-127). Переиначив эти строки, можем в дни испытаний смело сказать: крепкий дух, ясный ум и чистое сердце победят любую болезнь. Итак, где и как можно отпраздновать Пасху в этом году в Швейцарии?





Прежде всего, в семейном кругу. В силу действующих ограничений на службах в храмах могут присутствовать не более пяти человек, включая священников и клир. А это значит, что в лучшем случае один прихожанин может попасть на литургию или вечерню. Многие храмы ведут онлайн-трансляцию своих богослужений.На сайте Женевского Крестовоздвиженского собора (Великобританская и Западно-Европейская епархия, Русская православная церковь заграницей) отмечается, что каждое воскресенье литургия проводится при закрытых дверях, а желающие исповедаться и причаститься должны заранее связаться с протоиереями Павлом Цветковым или Емелианом Починком. Пасхальная ночная литургия также пройдет при закрытых дверях, а во время крестного хода вокруг старинного женевского храма будут закрыты калитки, сообщил Нашей Газете протоиерей Павел. После литургии Великой субботы 18 апреля весь день будет проводиться освящение пасхальных куличей и яиц: необходимо заранее записаться, чтобы избежать столпотворения в храме. Для участия в богослужениях онлайн следует найти в Instagram страницу протоиерея Емилиана proto_emilien.pochinok.В женевском франкоязычном приходе святой Великомученицы Екатерины (Шамбези, Вселенский патриархат) также планируется онлайн-трансляция богослужений Страстной седмицы и Пасхи, правда, в сокращенном объеме. С расписанием можно ознакомиться на сайте прихода, специально созданном на период борьбы с пандемией; также посетите страницу в Фейсбук : и телеканал - здесь много ценной информации, обращение настоятеля, записи церковных служб. Как сообщил Нашей Газете отец Александр Садковский, он поддерживает тесную связь с паствой: общается с прихожанами по телефону, в первую очередь с теми, кто оказался в изоляции. Неимущим оказывают помощь, на платформе zoom проводятся уроки катехизиса для взрослых и детей, воскресное чаепитие и пр. Кстати, zoom поможет и на Пасху всем прихожанам собраться за чашкой чая. Кроме того, по-прежнему издается церковная газета ; на Вербное воскресенье в храме были освящены вербы и отправлены с поздравлениями на адреса верующих, на Пасху домой прихожанам пришлют освященные крашеные яйца, куличи, а детям – еще и шоколадных кроликов.Настоятель прихода Святой Троицы и Святителя Нектария Эгинского (Невшатель, Румынская православная церковь) Мариус Манеа также проводит службы при закрытых дверях, осуществляя трансляцию богослужений через платформу zoom. Церковь при этом, как и Крестовоздвиженский собор Женевы, открыта ежедневно, и верующие, по предварительной договоренности со священником, могут придти исповедоваться и причаститься. Отец Мариус подчеркнул, что поддерживает связь с прихожанами по телефону, не прекращается соборная молитва в домах православных христиан: каждый молится в своей «домашней церкви».Отец Вирджил Валку (приход Воскресения Христова, Шамбези, Румынская православная церковь) проводит сокращенные службы при закрытых дверях, а пасхальное богослужение пройдет полностью, однако и здесь могут присутствовать не более пяти человек, включая хор и духовенство. Транслировать онлайн не представляется возможным по техническим причинам, однако все желающие могут смотреть службы в прекрасном качестве на канале Румыского патриархата TV TRINITAS Live. Со своей стороны, отец Вирджил убежден, что "в эти святые дни мы должны, прежде всего, заглянуть в глубину своего сердца, духом прочувствовать весь смысл того, что совершил для нас Спаситель более двух тысяч лет назад, хотя бы один раз в жизни келейно вознести искреннюю пасхальную молитву от себя лично". Не прекращается общение с прихожанами: по предварительной договоренности они могут причаститься в храме, а дома хранить для личного употребления святую воду и антидор. Главное сейчас – оказать духовную поддержку верующим, особенно тем, кто оказался в эти дни в полном одиночестве.Настоятель храма Святой Троицы иерей Иоанн Чурин (Берн, Русская православная церковь заграницей) убежден, что эта Пасха не станет для нас «уничиженной», это «именно та Великая и Святая Пасха, которую определил нам Господь, ибо сила его Воскресения восторжествует над всяческим злом», - написал пастырь в своем обращении к прихожанам. «Такое пасхальное богослужение – без нашего физического участия – будет впервые в нашей жизни, но не в жизни Церкви, - рассказал отец Иоанн. – Вспомним великих подвижников, святую Марию Египетскую, которая провела в пустыне более сорока лет. Таких людей было много: мы знаем примеры монахов, которые удалялись в пустыню и только 1-2 раза в год возвращались в свою обитель. В последнее время мы чувствовали себя очень комфортно, все было открыто! И вдруг врата церквей закрылись – и это было воспринято очень болезненно. Для меня лично, как священника, это очень больно, но хочу напомнить: ничего ни на йоту не изменилось. Христос воскрес не 12, не 19 апреля, а один раз и навсегда! Другое дело, как мы сможем изменить сегодня свою позицию. Самое интересное в том, что сетуют в основном те, кто редко посещают храм. Мы до боли в голосе звали всех, но приходило так мало людей!» Батюшка считает, что в нынешних условиях отец семейства (или старший член семьи) может взять на себя в какой-то степени роль пастыря: поставить куличи и яйца в красный угол, собрать всех домочадцев, окропить корзину святой водой и вместе пропеть пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех Живот даровав».«Не грустим! В истории это было не раз. Христос утешит всех своим Воскресением! Если не увидите яичек в магазинах, знайте – все они в Берне, их батюшка освящает!» Приход ведет прямую видеотрансляцию служб на своем канале YouTube, кроме того, в храме не прекращаются богослужения, где возносятся молитвы за всех прихожан. С расписанием можно ознакомиться на сайте церкви.В непростой ситуации оказались прихожане базельской церкви святого Николая Мирликийского, о которой мы писали несколько лет назад. Настоятель, отец Павел Голинский проживает в соседней Германии, в 500 метрах от швейцарско-германской границы. В эти дни он не может встретиться с прихожанами, так как для пересечения границы необходимо разрешение на работу в Швейцарии. Не могут добраться до базельского храма и верующие, которые проживают в Германии недалеко от Базеля. Впрочем, в храме не прекращается молитва: прихожане ежедневно читают акафисты и каноны. Базельцы не унывают: если ночную службу провести не удастся, то, возможно, приедут священники из соседних приходов для проведения литургии и причастия, освящения куличей и яиц. «Всех поздравляю с пасхальными торжествами, желаю, чтобы вас посетил Господь!» - пожелал отец Павел.Присоединимся к словам пастыря и от всего сердца поздравим наших читателей с праздником Пасхи: «Христос воскрес!»