Поскьяво – горная деревушка со средиземноморским характером |Poschiavo, un village de montagne au caractère méditerranéen

За премией Ваккера, вручаемой ежегодно с 1972 года Ассоциацией культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse), следят все те, кто интересуется урбанизмом, архитектурой и культурой строительства. Смысл награды состоит не столько в том, чтобы отметить образцово сохраняющие наследие муниципалитеты, сколько в том, чтобы поощрить те коммуны, которым удается сохранять аутентичность города и при этом позволять ему развиваться и дышать, не превращая его в гетто или музей. Лауреатами становятся города, отдающие приоритет архитектурному качеству новых зданий и общественных пространств, бережно относящиеся к историческому фонду и планирующие застройку в соответствии принципами устойчивого развития. Иными словами, города, в которых просто приятно жить и работать, в которых хочется остаться, в которые хочется возвращаться.