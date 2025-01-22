Автор: Заррина Салимова, Поскьяво, 22.01.2025.
Le prix Wakker 2025 a été décerné à une charmante ville des Grisons.
За премией Ваккера, вручаемой ежегодно с 1972 года Ассоциацией культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse), следят все те, кто интересуется урбанизмом, архитектурой и культурой строительства. Смысл награды состоит не столько в том, чтобы отметить образцово сохраняющие наследие муниципалитеты, сколько в том, чтобы поощрить те коммуны, которым удается сохранять аутентичность города и при этом позволять ему развиваться и дышать, не превращая его в гетто или музей. Лауреатами становятся города, отдающие приоритет архитектурному качеству новых зданий и общественных пространств, бережно относящиеся к историческому фонду и планирующие застройку в соответствии принципами устойчивого развития. Иными словами, города, в которых просто приятно жить и работать, в которых хочется остаться, в которые хочется возвращаться.
Цуг ужесточил правила натурализации…и вызвал ажиотаж среди проживающих в кантоне иностранцев, в том числе россиян.
ВЭФ-2025Гости, темы, безопасность, протесты – рассказываем, что нужно знать о 55-й ежегодной встрече мировых лидеров в Давосе.
Лесные радостиВ Арлесхайме, что под Базелем, до 3 августа можно увидеть выставку «Waldes-lust», которая осмысляет образы деревьев и леса в истории современного искусства.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
Добавить комментарий