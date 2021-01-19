Автор: Заррина Салимова, Пранжен, 19. 01. 2021.
Премия Ваккера 2021 года присуждена водуазской коммуне Пранжен, властям которой удается сочетать демографический рост и высокое качество жилищного строительства.|
Le Prix Wakker 2021 est décerné à la commune vaudoise de Prangins qui réussit à concilier la croissance démographique et la qualité élevée de l’habitat.
Тот, кто, путешествуя по Швейцарии, заезжал в многочисленные маленькие ухоженные городки, наверняка, хотя бы однажды задавался вопросом: как швейцарцам это удается? Как получается вписывать исторический облик городов в современный контекст, не ломая линию горизонта слишком высокими зданиями, не снося памятники архитектуры, не уродуя многовековую застройку сооружениями из стекла и бетона, а деликатно строя их там, где они смотрятся гармоничнее? И как, при этом, им удается создавать умную и уютную городскую среду, в которой комфортно жить, работать, учиться и растить детей?
Оказывается, сохранять аутентичность города и при этом позволять ему развиваться и дышать, не превращая его в гетто или музей, – это сложная задача. И те швейцарские муниципалитеты, которые с ней успешно справляются, получают специальную награду – Ваккеровскую премию, присуждаемую ежегодно с 1972 года Ассоциацией культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse) согласно завещанию женевского предпринимателя Анри-Луи Ваккера.
Премия вручается швейцарским населенным пунктам, которые могут похвастаться высоким уровнем городского развития, и, по большому счету, является общенациональным признанием градостроительной политики муниципалитета. Комиссия, в состав которой входят архитекторы, инженеры, историки искусств и ландшафтные дизайнеры, учитывает целый ряд критериев. В частности, то, как застраивается среда, как власти относятся к историческому фонду зданий, учитываются ли при планировании принципы устойчивого развития, как происходит модернизация территории, насколько активно муниципалитет участвует в продвижении качественных архитектурных проектов. Общая оценка включает в себя и другие элементы: развитие агломерации, качество общественно доступных мест, транспортная система, качество жизни, охрана ландшафта и окружающей среды.
За что же именно была отмечена водуазская коммуна Пранжен? За умение находить баланс! Расположенный между Лозанной и Женевой, этот населенный пункт подвергается сильному давлению урбанизации, но ему удается противостоять «дикой» застройке и сохранять самобытность, оставаясь и в XXI веке пасторальным раем в центре оживленного региона.
Прежде всего, эксперты Patrimoine Suisse высоко оценили тот факт, что политика территориального планирования в Пранжене основана на уважении архитектурного наследия и существующего ландшафта. Власти города, например, воздерживаются от того, чтобы отдать под строительство культивируемые территории. Таким образом, им удается создавать зоны отдыха, сохранять ценные для сельского хозяйства земли и защищать исторический пейзаж, в частности, виды между замком Пранжен и озером.
Кроме того, город «оживляет» исторический центр. Старые здания – это не музейные помещения, а активно используемые общественные пространства. Так, в бывшей замковой ферме находятся сейчас муниципальная администрация, полицейский участок, продуктовый магазин, кафе и детский сад, а в старинной печи пекут хлеб.
Еще одним аргументом в пользу присуждения премии Пранжену стали преемственность и политическая воля местных властей, которые при принятии решений привлекают для консультаций экспертов, а также организуют архитектурные конкурсы, поддерживая талантливые проекты и инвестируя в качественное будущее.
Добавим, что первым городом, отмеченным Ваккеровской премией, стал Штайн-ам-Райн. В разные годы награждены были также Лангенталь, Биль, Женева, Берн, Монтрё и даже железнодорожная компания CFF/SBB.
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