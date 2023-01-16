Город, который возродил себя сам |La ville qui a su se redonner vie à soi

На протяжении уже более полувека Ассоциация культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse) награждает, согласно завещанию женевского предпринимателя Анри-Луи Ваккера, специальной премией его имени швейцарские города, достигшие особых успехов в области сохранения и развития городского пейзажа, поощряя возведение новых качественных зданий, уважительно относясь к историческому ландшафту и планируя застройку с учетом влияния на окружающую среду. Призовой фонд в размере 20 000 франков можно назвать скорее символическим – ценность награды заключается в общественном признании образцового урбанистического планирования.