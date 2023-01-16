Автор: Заррина Салимова, Лихтенштейг, 16. 01. 2023.
Премия Ваккера-2023 присуждена городку Лихтенштейг, расположенному в кантоне Санкт-Галлен.|
Le prix Wacker 2023 est attribué à la ville de Lichtensteig dans le canton de Saint-Gall.
На протяжении уже более полувека Ассоциация культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse) награждает, согласно завещанию женевского предпринимателя Анри-Луи Ваккера, специальной премией его имени швейцарские города, достигшие особых успехов в области сохранения и развития городского пейзажа, поощряя возведение новых качественных зданий, уважительно относясь к историческому ландшафту и планируя застройку с учетом влияния на окружающую среду. Призовой фонд в размере 20 000 франков можно назвать скорее символическим – ценность награды заключается в общественном признании образцового урбанистического планирования.
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