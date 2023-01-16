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понедельник, 16 января 2023 года   

Город, который возродил себя сам|La ville qui a su se redonner vie à soi

Автор: Заррина Салимова, Лихтенштейг, 16. 01. 2023.

Фото: ChristianBeutler/Keystone/Schweizer Heimatschutz

Премия Ваккера-2023 присуждена городку Лихтенштейг, расположенному в кантоне Санкт-Галлен.

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Le prix Wacker 2023 est attribué à la ville de Lichtensteig dans le canton de Saint-Gall.

На протяжении уже более полувека Ассоциация культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse) награждает, согласно завещанию женевского предпринимателя Анри-Луи Ваккера, специальной премией его имени швейцарские города, достигшие особых успехов в области сохранения и развития городского пейзажа, поощряя возведение новых качественных зданий, уважительно относясь к историческому ландшафту и планируя застройку с учетом влияния на окружающую среду. Призовой фонд в размере 20 000 франков можно назвать скорее символическим – ценность награды заключается в общественном признании образцового урбанистического планирования.

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