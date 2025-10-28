Массовый туризм в последнее время стал настоящей проблемой: очереди в аэропортах, поезда, в которых нет свободных мест, музеи, билеты в которые нужно покупать чуть ли не за полгода, толпы людей на улицах, борьба за место на пляже, многометровые очереди ради селфи у очередной достопримечательности, избалованные однодневными туристами рестораторы, подающие скромные блюда по нескромным ценам… Путешественники, которым подобные поездки не доставляют удовольствия, стремятся открыть для себя новые места, куда пока не добрались инфлюэнсеры и где еще сохранился аутентичный уклад жизни.