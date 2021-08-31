Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Цюрих, 31. 08. 2021.
Как получить приз? Нужно правильно ответить на три вопроса, и, если вам повезет, то скоро вы полетите с лучшими друзьями в Швейцарию, чтобы открыть для себя Лозанну и Цюрих. В столице кантона Во победители конкурса проведут две ночи в трех двухместных номерах в 4-звездочном отеле Lifestyle, с завтраком и следующими услугами:
- дегустация вин на террасовых виноградниках Лаво (внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО),
- вход в Олимпийский музей,
- коктейль в модном баре (в хорошую погоду - на террасе на крыше),
- вход в один из местных клубов (в зависимости от часов работы).
Что касается перелета в Конфедерацию, то речь идет о путешествии в самолете авиакомпании SWISS в эконом-классе. 6 проездных Swiss Travel Pass дадут право на неограниченное количество поездок на поездах, автобусах и кораблях по всей Швейцарии.
Занять второе место в вышеупомянутом конкурсе – значит получить возможность выиграть чемодан Airox Global Hardside Carry-On от компании Victorinox. 5 экземпляров будут разыграны путем жеребьевки. Среди тех, кому достанется третье место, будут разыграны пять рюкзаков Xeron 15 Highend Daypack фирмы Mammut. Вопросы приведены в конце этой страницы, а ответы можно найти здесь или в рекламном ролике конкурса, правда, придется читать и смотреть максимально внимательно.
Чем же привлекают туристов швейцарские города? Историческими зданиями, великолепной природой, неожиданными открытиями и разнообразными впечатлениями. Например, на субботнем рынке в Беллинцоне можно купить прекрасные продукты, поторговаться, насладиться местным колоритом, в историческом центре Биля также можно сходить на рынок, а заодно осмотреть древние здания и познакомиться с ремесленниками. В старейшем городе Швейцарии Куре стоит прогуляться по историческому центру, где запрещено передвижение на автомобилях, побаловать себя покупками в магазинах, сходить в ресторан и побывать на разных концертах. До конца октября каждую субботу желающих ждет прогулка с гидом по Лугано, во время которой можно увидеть город глазами его жителей. Путешественники откроют для себя окрестности нового вокзала Лугано, недавно отреставрированного собора и полюбуются городом с высоты. Описания можно продолжать бесконечно, но гораздо лучше осмотреть все самостоятельно и потом поделиться впечатлениями с друзьями…
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