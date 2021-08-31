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вторник, 31 августа 2021 года   

Необычное путешествие в Швейцарию|Voyage inédit en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Цюрих, 31. 08. 2021.

Лозанна ждет везунчиков © Switzerland Tourism / Ivo Scholz

Туристическая организация Suisse Tourisme разыгрывает интересные призы, победитель получит возможность посетить Конфедерацию в сопровождении пяти друзей, при этом перелет в альпийскую республику будет оплачен, а каждый из компании счастливчиков получит проездной Swiss Travel Pass. |
Suisse Tourisme tire au sort des prix intéressants, le gagnant aura la possibilité de visiter la Confédération accompagné de cinq amis, tandis que le vol vers la république alpine sera payé, et chacun des chanceux recevra un Swiss Travel Pass.

Как получить приз? Нужно правильно ответить на три вопроса, и, если вам повезет, то скоро вы полетите с лучшими друзьями в Швейцарию, чтобы открыть для себя Лозанну и Цюрих. В столице кантона Во победители конкурса проведут две ночи в трех двухместных номерах в 4-звездочном отеле Lifestyle, с завтраком и следующими услугами:

- дегустация вин на террасовых виноградниках Лаво (внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО),
- вход в Олимпийский музей,
- коктейль в модном баре (в хорошую погоду - на террасе на крыше),
- вход в один из местных клубов (в зависимости от часов работы).

В Цюрихе туристов ожидают 3 двухместных номера на 2 ночи в 3-звездочном отеле Rössli с завтраком. Проживание в очаровательном старинном здании, в самом сердце исторической части города, запомнится надолго. Кроме того, гостям выдадут 6 карт Zürich Card со сроком действия 72 часа, с которыми можно будет бесплатно ездить на трамваях, автобусах и т.д. в Цюрихе и его окрестностях, а также бесплатно или со скидкой посетить большинство музеев города на Лиммате.

Что касается перелета в Конфедерацию, то речь идет о путешествии в самолете авиакомпании SWISS в эконом-классе. 6 проездных Swiss Travel Pass дадут право на неограниченное количество поездок на поездах, автобусах и кораблях по всей Швейцарии.

Занять второе место в вышеупомянутом конкурсе – значит получить возможность выиграть чемодан Airox Global Hardside Carry-On от компании Victorinox. 5 экземпляров будут разыграны путем жеребьевки. Среди тех, кому достанется третье место, будут разыграны пять рюкзаков Xeron 15 Highend Daypack фирмы Mammut. Вопросы приведены в конце этой страницы, а ответы можно найти здесь или в рекламном ролике конкурса, правда, придется читать и смотреть максимально внимательно.

Чем же привлекают туристов швейцарские города? Историческими зданиями, великолепной природой, неожиданными открытиями и разнообразными впечатлениями. Например, на субботнем рынке в Беллинцоне можно купить прекрасные продукты, поторговаться, насладиться местным колоритом, в историческом центре Биля также можно сходить на рынок, а заодно осмотреть древние здания и познакомиться с ремесленниками. В старейшем городе Швейцарии Куре стоит прогуляться по историческому центру, где запрещено передвижение на автомобилях, побаловать себя покупками в магазинах, сходить в ресторан и побывать на разных концертах. До конца октября каждую субботу желающих ждет прогулка с гидом по Лугано, во время которой можно увидеть город глазами его жителей. Путешественники откроют для себя окрестности нового вокзала Лугано, недавно отреставрированного собора и полюбуются городом с высоты. Описания можно продолжать бесконечно, но гораздо лучше осмотреть все самостоятельно и потом поделиться впечатлениями с друзьями…

 

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