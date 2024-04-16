Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 16.04.2024.
Значок, изначально обозначавший солидарность сил правопорядка и грань между правоохранительными органами и анархией, запрещен к использованию полицией кантона Во. Почему?|
Ce symbole qui signifiait auparavant la solidarité des forces de l’ordre, est interdit dans les polices vaudoises. Pourquoi?
Недавно мы рассказывали вам о неожиданном обороте, который приняла дискуссия о тексте закона о запрете символов ненависти среди членов Народной партии Швейцарии в Женеве. А теперь ходим поделиться другим примером, связанным с символами, но уже из практики кантона Во.
Бабушки против Швейцарии – 1:0Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес историческое решение, осудив Швейцарию за бездействие в области защиты климата. Иск был подан ассоциацией швейцарских пенсионерок-экоактивисток, средний возраст которых составляет 73 года.
Стоит ли ждать, пока грянет гром?Число правонарушений, зарегистрированных швейцарской полицией в 2023 году, выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом. И что с этим делать?
Нейтралитет Швейцарии – так «да» или «нет»?Сегодня, 11 апреля 2024 года в 14 часов комитет народной инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии» передаст в Федеральную канцелярию текст, набравший более 140 тысяч подписей. Готовьтесь и вы высказать свое мнение.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий