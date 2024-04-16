Не пересекаемая «Тонкая синяя линия» |La « Thin Bleu Line » infranchissable

Недавно мы рассказывали вам о неожиданном обороте, который приняла дискуссия о тексте закона о запрете символов ненависти среди членов Народной партии Швейцарии в Женеве. А теперь ходим поделиться другим примером, связанным с символами, но уже из практики кантона Во.