Наша жизнь и «культура отмены»

Сегодня, 26 апреля, швейцарский журналист Дариус Рошбен вновь выйдет в эфир. В России он если и известен кому-то, то только тем, что в 2015-м взял интервью у В. В. Путина. А в нашей швейцарской провинции это – событие, потому как он – звезда, вокруг которой был скандал. В Швейцарии Рошбен по популярности может сравниться с советскими телеведущими типа Игоря Кириллова или Ангелины Вовк. И вот в августе 2020 года это национальное достояние, которого часто можно было увидеть за столиком маленького тайского ресторана в центре Женеве, прямо на улице, одного или с супругой, но точно без охраны – привилегия «местных» знаменитостей! - «перебегает» на французский новостной канал LCI. Не объясняя причин. Но люди сведущие сразу смекнули, что и денег, видимо, больше, и аудитория точно шире. Кто-то порадовался, кто-то… как водится. Но на том бы дело и кончилось, если бы уже в октябре не стало известно, что в адрес руководства бывшего работодателя Рошбена, швейцарского канала RTS, поступили многочисленные (!) жалобы на его некорректное поведение. Все это вылилось в прессу, и НГ не стала исключением, ведь злоба дня! RTS начал расследование, которое недавно закончилось, не найдя никаких доказательств выдвинутым против журналиста обвинениям. В течение всего это времени он, по договоренности с руководством LCI, не работал, и вот теперь вернется в студию. «Happy end»? Наверное, если не считать навсегда подмоченной репутации, прямо как в старом анекдоте про найденные ложки и оставшийся «душок».

А до него был Пласидо Доминго. Все оперные театры, с которыми он в течение 50 лет сотрудничал и для которых делал огромные сборы, разом отменили с ним контракты из-за обвинения какой-то дамы в домогательствах. Лицемерие не знает границ: в разгар разбирательства автор этих строк наблюдала, как меломаны из разных стран фотографируются на фоне его портрета, не убранного, заметьте, из фойе Метрополитен-опера, чья администрация от певца публично открестилась. Доминго держался отлично, его открытое письмо - образец достоинства. В итоге оскорленная дама обвинения отозвала. Мне дико повезло оказаться рядом с великим тенором в зале Берлинской филармонии в 2015 году – невероятно галантный мужчина. А в декабре 2019-го выпало счастье побывать на его гала вечере в Ла Скала – 45-минутные овации обожающей его публики вышибли у него слезу. Не «скупую, мужскую», а просто человеческую. В эти дни он – в Большом театре, выступает, ведет занятия с молодыми исполнителями. Еще один «счастливый конец»?

Швейцарский дирижер Шарль Дютуа, один из самых известных музыкантов страны, тоже попал в жернов. После обвинений в сексуальных домогательствах сразу от четырех дам, Симфонический оркестр Монреаля, с которым маэстро, на тот момент 81-летний и счастливо женатый на очаровательной Шанталь, сотрудничал в течение 25 лет, расторг контракт. Его примеру последовали еще пять уважаемых коллективов. Однако расследование и тут ничего не выявило, а дамы свои жалобы отозвали. Но еще до этого Юрий Темирканов элегатно предложил коллеге трехлетний контракт в качестве приглашенного дирижера «своего» петербургского оркестра – впервые в истории заслуженного российского коллектива. Снова «повезло», «пронесло»?

И вот – не «пронесло». 17 апреля стало известно о смерти 35-летнего британского хореографа Лиама Скарлетта. В коммюнике Королевского Оперного театра о причинах трагедии – в Швейцарии прошедшей незамеченной, а в России вызвавшей, к счастью, горячий отклик нескольких коллег – нет ни слова, но все окружение уверено, что это самоубийство. Талантливый хореограф, за свою короткую жизнь много успевший (включая постановку «Лебединого озера») и отмеченный престижными наградами, был в начале 2020 года также обвинен в сексуальных домогательствах – правда, на этот раз не дамами, а молодыми людьми из числа своих студентов и танцоров Ковент-Гардена. Проведенное знаменитым театром расследование дало отрицательный результат, но в марте прошлого года Скарлетт был из него уволен, а все его работы исчезли с афиш (включая «Лебединое озеро»). Как тут не вспомнить наши «старые, добрые времена», когда имена новоявленных «врагов народа» вырезали и вымарывали, чтобы десятилетия спустя их снова вписывать.

У нас нет намерения разбираться, кто прав, а кто виноват – свечки мы точно не держали. Но факт, что непросто быть женщиной, особенно молодой и симпатичной. А если еще и умной и успешной, то совсем караул. Но непросто быть и мужчиной, особенно знаменитым и платежеспособным. Хотим лишь сказать два слова о феномене, название которого в России не переводится, так и пишут - cancel culture, что буквально означает «культура отмены». Практика эта пришла, как и когда-то суд Линча, из США и заключается в публичном обличении отдельных лиц, групп или учреждений, чьи высказывания или поступки кому-то приходятся не по душе. Публичное линчевание, объектом которого во всех без исключения случаях становятся знаменитости, происходит без учета презумпции невиновности и до решения правоохранительных органов, если и доходит до судебного разбирательства.

Термин современный, но само явление старо, как свет, ведь это просто новая форма охоты на ведьм, когда-то сжигавшихся на площадях. Только быстрый огонь заменило медленное поджаривание в соцсетях. Кстати, наши постоянные читатели знают, что одной из последних разоблаченных в Европе ведьм оказалась швейцарка, уроженка кантона Санкт-Галлен. Ее звали Анна Гёльди, 18 июня 1782 года ей отрубили голову в кантоне Гларус. В 1991 году режиссер Гертруда Пинкус сняла про это «дело» фильм, который так и называется – «Анна Гёльди, последняя колдунья», а в сентябре 2007-го в городке Моллис в том же Гларусе открылся посвященный ведьме музей. Представьте себе, только после открытия музея была начата процедура реабилитации Анны – обвинения в колдовстве были официально сняты с нее 27 августа 2008 года.

Десять лет спустя, в 2018 году, линчевание было признано в США федеральным преступлением на почве ненависти: с 1882 по 1968 год в этой стране таким образом были убиты как минимум 4742 человека, 99% их убийц избежали наказания в суде. На прохождение законопроекта о наказании за линчевание потребовалось … 100 лет!

Сколько потребуется на то, чтобы найти прием против нового, виртуального «лома»?