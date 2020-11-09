После статьи, появившейся в Le Temps, руководство RTS заявило, что проведет тщательное расследование, которое будет поручено независимым экспертам. Директор RTS Паскаль Криттен отметил, что если информация о домогательствах подтвердится, это будет иметь серьезные последствия, поскольку такое поведение совершенно недопустимо и противоречит ценностям RTS.

По информации Le Temps, телеведущий Дариус Рошбен, который много лет проработал на RTS и прославился своими интервью со знаменитостями, не раз вел себя неподобающим образом как с сотрудницами, так и с сотрудниками канала: запускал руки им под одежду, пытался поцеловать, задавал неприличные вопросы и т.д. Кроме того, он использовал специально созданные аккаунты в Facebook, чтобы под видом разных женщин общаться с молодыми людьми, мечтающими о карьере журналистов. Познакомившись с юмористом Томасом Визелем, например, Рошбен делал ему комплименты касательно его прекрасной физической формы и приглашал в кафе. Узнав от знакомых, что с телеведущим нужно быть настороже, Томас Визель сразу дистанцировался, и Дариус Рошбен не стал настаивать. Успешному проведению журналистского расследования, которое продлилось несколько месяцев, способствовало то, что женщины стали смелее говорить о случаях приставаний на фоне движения #MeToo.

Говоря о Дариусе Рошбене, директор RTS отметил, что о нем ходили разные слухи, однако для принятия мер нужны факты: «Если бы у нас было хотя бы одно из свидетельств, опубликованных в Le Temps, мы могли бы провести независимое расследование». RTS напоминает, что, кроме обращения к непосредственному руководителю, пострадавшие могут оставить информацию на специальной платформе, созданной телерадиокомпанией SRG SSR (владельцем RTS), или обратиться в группу посредников, существующую с 1998 года. Глава SRG SSR Жиль Маршан подчеркнул, что намерен быстро принять меры на фоне разгоревшегося скандала, и опроверг заявления о том, что звездный статус Дариуса Рошбена мог служить для него защитой. До Жиля Маршана тоже доходили слухи об этом телеведущем, но, по его словам, они не были подтверждены фактами. Директор SRG SSR добавил, что в его компании существуют эффективные средства борьбы с домогательствами, но их недостаточно используют и необходимо разобраться, в чем причина.

Кроме Рошбена, в домогательствах, предположительно, обвиняются еще два сотрудника RTS, которые по-прежнему там работают. По полученной информации, они приставали к подчиненным, а один из них обращался с сотрудниками так резко, что довел нескольких до эмоционального выгорания, еще двое уволились, а один чуть не бросился на него с кулаками. В течение многих лет подчиненные обращались к руководству, но не добились результата.

Стоит заметить, что первые случаи домогательств на RTS имели место в начале 2000-х годов. Сотрудники телерадиокомпании были в курсе, но за пределами офиса это никогда не обсуждалось. Причина заключается в том, что руководство RTS боялось за репутацию компании, кроме того, виновных всегда можно было перевести в другие отделы вместо того, чтобы применить к ним административные меры.

1 ноября этого года несколько сотен сотрудников RTS подписали петицию с требованием принять решительные меры. Кроме того, работники телерадиокомпании провели собрания в Женеве, Лозанне и Фрибурге, требуя изменить особенности управления ею. Профсоюз швейцарских СМИ (SSM) потребовал на время расследованияотстранить обвиняемых сотрудников от выполнения служебных обязанностей, и 3 ноября это было сделано. Расследование будет поручено независимым экспертам, которых руководство RTS выберет совместно с представителями SSM.

После выхода вышеупомянутой статьи в газете Le Temps Дариус Рошбен попросил свое новое французское руководство на несколько дней освободить его от работы в прямом эфире на телеканале LCI. Позднее он заявил, что шокирован этой публикацией, наполненной анонимными заявлениями. Он все отрицает, подчеркивая, что всегда отличался безукоризненным поведением и что на него никто никогда не жаловался. 7 ноября стало известно, что Рошбен будет отсутствовать на французском телевидении как минимум несколько недель, а 9 ноября разные СМИ сообщили о намерении ведущего подать в суд на газету Le Temps. Эту информацию подтвердил его адвокат в интервью RTS, отметив, что статья о его клиенте имеет клеветнический характер, но не назвав конкретной даты подачи искового заявления.

Со своей стороны, руководство медиагруппы TF1, которой принадлежит канал LCI, заявило, что никогда не получало жалоб на Дариуса, но внимательно следит за развитием событий. Директор швейцарского бюро по вопросам равенства Сильви Дюррер напомнила о том, что о сексуальных домогательствах говорится в статье 4 закона о равенстве между мужчинами и женщинами. Эксперт добавила, что работодатель обязан своевременно принимать меры по борьбе с таким поведением, а также, при необходимости, проводить внутренние расследования.

Пока точно неизвестно, сколько правды в заявлениях сотрудников RTS, но их число – газета Le Temps упоминает, что их около тридцати – вынуждает задуматься. Кроме того, напрашивается вопрос: почему секс-скандал вспыхнул после ухода Дариуса, а не во время его работы на RTS: не потому ли, что раньше сотрудники боялись заговорить о его поведении? И не потому ли он сам перешел на канал LCI, что опасался возможного скандала?