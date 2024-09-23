Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23.09.2024.
Швейцарские железные дороги совершенствуются, повышают безопасность и… выбрасывают на ветер деньги налогоплательщиков.
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Les Chemins de fer suisses s’améliorent, renforcent leur sécurité et … jettent l’argent des contribuables.
Швейцарские железные дороги – крупнейший поставщик услуг общественного транспорта в стране, а поезд – один из (если не самый!) любимых видов транспорта как самих швейцарцев, так и туристов: точность (относительная), чистота, комфорт, плюс дивные виды, которыми можно любоваться из окна, в какой бы части страны вы ни оказались. Досье, собранное Нашей Газетой на Швейцарские железные дороги (SBB/CFF), исчисляется десятками материалов, но тема эта неисчерпаема: нет пределов совершенству, а стремиться к нему следует всегда, чем и занимается, насколько можно судить, руководство Швейцарских железных дорог, давая нам все новые поводы говорить о себе. Вот несколько свежих новостей.
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