Нападение России на Украину застало врасплох всех: никто не ожидал, что начнется война, и многим экстренно пришлось решать вопросы, с которыми они до этого момента никогда в жизни не сталкивались. Где искать бомбоубежище? Куда бежать? Как организовать эвакуацию? Где искать защиту? Как помочь родственникам? Постоянная читательница Нашей Газеты Ольга Дюрст связалась с редакцией, чтобы поделиться своей историей и рассказать о том, как ей удалось вывезти своих родителей из Украины.

Ольга родилась в украинском городе Каменское (Днепропетровская область), более двадцати лет прожила в Швейцарии. Прошлым летом, после эпидемии коронавируса, она со своим супругом приняли решение переехать в Болгарию. В Каменском остались ее родители – 79-летняя мать и 89-летний отец, ранее занимавший должность главного архитектора города. «Мои родители – дети Великой Отечественной войны. Они уже пережили одну войну, и пройти через это во второй раз для них было бы слишком тяжело», - рассказала Ольга в беседе с корреспондентом Нашей Газеты.

Ольге пришлось искать помощь в организации эвакуации родителей в Болгарии, куда она переехала недавно и где еще даже не успела обустроиться. Через знакомых нашла молодого человека, россиянина, который согласился привезти ее на молдавско-украинскую границу, где она бы встретилась с родителями.

Первоначальный план был таков: родители должны были из Каменского доехать до Днепропетровска (дорога занимает примерно полтора часа на машине), добраться на поезде до Одессы, а оттуда – до границы. К сожалению, в тот вечер, когда они должны были сесть в поезд, российская сторона обстреляла состав Одесса-Днепропетровск, поэтому поезд в обратном направлении, Днепропетровск-Одесса, был отменен. Родителям пришлось остаться ночевать на вокзале в Днепропетровске, потому что после 20.00 действует комендантский час, а на следующий день они снова уехали домой в Каменское. По словам Ольги, желающие уехать ожидают на улице перед вокзалом. В здание запускают за час до отправления поезда, и если вам не удалось зайти в первых рядах, то на поезд вы уже не попадете. Таким образом, вариант с поездом отпал, и Ольге нужно было искать другие пути. На помощь снова пришел молодой человек из России: по своим каналам он нашел украинского водителя, который вывозил собственную семью, смог забрать родителей Ольги и привезти их на молдавскую границу.

На молдавско-украинской границе Ольга провела около 15 часов, ожидая, пока ее родители пройдут пограничный контроль. Практически все это время гудели воздушные сирены. «Я понимала, что если что-то не рассчитают, то ракета может прилететь и в Молдавию», - призналась наша читательница. На маленьком КПП с украинской стороны скопилась огромная очередь из машин. Вокруг – лес, никакой инфраструктуры. Шел мокрый снег, температура опустилась до -11. Люди не могли выпить воды или согреться. Хотя украинские власти предупреждали, что у всех должны быть собраны сумки со всем необходимым, люди до последнего не воспринимали это всерьез. Многие не взяли теплые вещи и надевали на себя всю одежду сразу, чтобы не замерзнуть. Некоторые люди с украинской стороны выходили из машин и шли пешком, потому что понимали, что стоять придется еще два-три дня. Пешком нужно было идти километра четыре, и, учитывая погоду, это был трудный путь. «Мои родители – в преклонном возрасте и с палочкой – после двух суток дороги не смогли бы его преодолеть и поэтому оставались в машине», - пояснила Ольга.

Семье удалось воссоединиться утром 6 марта, а в Болгарию они приехали 9-го ночью. «Дорога была очень длинная, и сначала родители были в адреналиновом шоке. Они все время спрашивали, когда мы уже приедем. А я им, как маленьким детям, отвечала, что уже скоро. И только когда мы приехали домой, у них началась истерика. Когда я начала разбирать их вещи, то увидела, что отец привез с собой свой парадный костюм. Он сказал маме, что если с ним в дороге что-нибудь случится, то пусть его оденут в этот костюм и закопают там, где это случится. Он был не уверен, что в его возрасте куда-то доедет», - поделилась наша читательница. В дороге Ольгу удивило отношение некоторых людей к беженцам. С одной стороны, многие готовы помогать, но есть и те, кто пытается извлечь выгоду из ситуации. Так, единственный свободный номер в Кишиневе стоил 1800 евро, причем многие отели подняли цены, и людям ничего не оставалось, как платить.

В тот момент, когда родители Ольги выезжали из Каменского, там не было бомбежек, а 12 марта Днепропетровскую область уже бомбили. «Я понимала, что если задержусь на несколько дней, то не смогу их вывезти. Выехать из зоны боевых действий уже практически невозможно, так как люди становятся заложниками ситуации. Непонятно, кто контролирует территорию. Никого не выпускают, пока с обеих сторон не будет договоренностей о прекращении огня, а они постоянно нарушаются. Именно поэтому поток беженцев такой большой с самого начала войны – многие хотят покинуть даже мирную зону», - рассказала Ольга. Она надеется на то, что в ходе переговоров стороны найдут выход из этой ситуации, при этом она осознает, что все будут твердо стоять на своих позициях. «К сожалению, пока кто-то не уступит, то все это будет продолжаться. С одной стороны, я понимаю украинские власти, которые считают, что, раз у нас война, то мы не должны отступать, иначе зачем все это. С другой стороны, если бы я была президентом, то – наверное, потому что я женщина – я бы отступила. Просто для того, чтобы перестали стрелять», - сказала Ольга. Сама она чувствует, что должна помогать другим: «Здесь в Болгарии есть люди, которые приехали из Украины и которым нужна помощь. Мне все время кажется, что я сделала еще очень мало. Пока что так. Это война».

За все это время незнакомый поначалу российский парень, который помог организовать эвакуацию родителей, проехал через несколько стран и стоял вместе с Ольгой на границе, слушая вой сирен, стал ей практически родным. Его имя наша героиня предпочитает не называть, так как часть его семьи живет в России: возможно, такие поступки сейчас не будут рассматриваться российскими властями как положительные, и неизвестно, чем это может обернуться для его близких. На вопрос о причинах обращения в редакцию, Ольга ответила так: «Этой историей я хочу сказать, что маленькие люди в этой войне все равно остаются большими людьми. И что народы все равно друг другу помогают. Он – россиянин, я – украинка. Многие говорят, что россияне тоже страдают от того, что их государство приняло такое решение. Знаете, я прожила двадцать лет в Швейцарии, общалась с очень разными людьми из России, Казахстана, Киргизии… Для меня это вдвойне больнее. Мало того, что это война. Это еще и разъединение людей».