Кто они – швейцарские друзья России?

В конце июля на электронный адрес редакции «Нашей Газеты» пришло письмо с приглашением принять участие во «встрече российских ретро-автомобилей» в кантоне Нидвальден и с анонсом предстоящей акции – «Поездка за мир» по России. К сообщению был прикреплен баннер объединения Freundschaftstrychler, состоящий из швейцарского и российского флагов и слогана «Дружба с Россией» на пяти языках. С кем же дружат члены этой организации? Может быть, с российскими активистами и правозащитниками? Политическими заключенными? Теми, кто оказался в тюрьме, открыто выступив против войны? Теми, кто бежал от мобилизации и отказался идти воевать против Украины? Чтобы прояснить эти и другие вопросы, мы связались по телефону с отправителем письма Виталем Бургером и узнали много любопытного.

Виталь Бургер (имя Виталь, как и распространенное в русскоязычных странах Виталий, восходит к латинскому слову vitalis, что означает «жизненный») родился в пригороде Люцерна, городке Эмменбрюке. По профессии наш собеседник оказался, по его словам, юристом, экономистом, а также пилотом вертолета и механиком. Он рассказал, что объединение Freundschaftstrychler (дословно: трихлеры дружбы) было основано около двух с половиной лет назад. Кроме того, он участвовал в движении Freiheitstrychler (трихлеры свободы), о котором стоит рассказать подробнее.

«Трихлерами» в Швейцарии называют людей, звонящих в традиционные колокола, которые обычно носят коровы. Согласно преданиям некоторых альпийских регионов, колокольный звон помогает отпугивать злых духов в самые длинные ночи в году. «Трихлеры свободы» переняли традицию выходить на улицы и звонить в колокола – правда, с другими целями. Группа, по ее словам, была создана для борьбы за конституционные права.

Впервые о «Трихлерах свободы» заговорили осенью 2020 года, когда они начали активно выступать против введенных Федеральным советом санитарных ограничений во время пандемии коронавируса. Некоторые демонстрации трихлеров были несанкционированными. Движение Freiheitstrychler имеет в Швейцарии неоднозначную репутацию. Так, когда в сентябре 2021 года в социальных сетях появились фотографии тогдашнего федерального советника Ули Маурера в футболке с логотипом Freiheitstrychler, это вызвало медийный скандал. Тот факт, что член правительства в каком-то смысле «солидаризировался» с трихлерами, которые открыто выступали против политики Берна во время пандемии, многие сочли сознательной провокацией и нарушением принципа коллегиальности. Некоторые политические оппоненты и вовсе призывали тогда к отставке Ули Маурера, который позже заявил в интервью Aargauer Zeitung, что надел футболку «чисто случайно» и пробыл в ней около пяти минут.

После окончания санитарного кризиса «Трихлеры свободы» нашли другую благодатную для себя тему – войну в Украине. Как и в случае с пандемией, их позиция по поводу войны не всегда совпадает с официальной и находит понимание далеко не у всех. В частности, в декабре прошлого года члены движения приняли участие в пророссийской демонстрации, проходившей в столице Баварии во время Мюнхенской конференции по безопасности. Как и тысячи других протестовавших, трихлеры имели на одежде стикеры «Я не воюю с Россией»; они выступали против НАТО и военной поддержки Украины, а также призывали отменить санкции в отношении России.

В марте этого года «Трихлеры свободы» отличились уже в Швейцарии, приняв участие в прошедшем в Берне митинге «за мир», на котором требовали отмены санкций против России и возвращения к абсолютному нейтралитету. Внимание СМИ и Фонда против расизма и антисемитизма GRA привлекло то, что некоторые протестующие выкрикивали на площади перед Федеральным дворцом боевой клич «Harus», использовавшийся швейцарскими фронтистами в 1930-х годах: крайне-правое движение, по мнению историков, было близко к идеологии фашизма и нацизма.

Что касается «Трихлеров дружбы», то они, как пояснил Виталь Бургер, должны своим звоном призывать к миру и добру. Что же стоит за этими красивыми словами? На сайте организации указано, что она не имеет политической подоплеки, является нейтральной и считает необходимым проявить солидарность с русским народом, не допуская отношения к россиянам как к «прокаженным». Сам Виталь Бургер бывал в России уже много раз, посетив, среди прочего, Владивосток, Сахалин, Якутск, Мурманск. Ему особенно нравится Кавказ и все, что расположено к востоку от озера Байкал.

Объединение «Трихлеры дружбы» небольшое: в него входят всего около двух десятков человек. Все – швейцарцы, по утверждению нашего собеседника, категорически отрицающего наличие финансовой или любой другой поддержки со стороны России. На вопрос о том, как «Трихлеры дружбы» относятся к войне, Виталь Бургер ответил, что это «глупая история» и что в этом не было бы необходимости, «если бы Европа не была больна». По его словам, «наши отношения с Россией очень глубокие и долгие, а с соседями стараются поддерживать хорошие отношения, даже в трудные времена». В частности, «Трихлеры дружбы» хотят показать россиянам, что остаются соседями и сейчас. «Солнце снова взойдет, и тогда мы сможем углубить нашу дружбу», - подчеркнул он. В целом, военную агрессию России против Украины он в ходе беседы не осудил ни разу.

В целях демонстрации дружбы объединение планирует в начале августа совершить, совместно с немецкими коллегами, поездку «по России за мир». Как выяснилось из телефонного разговора, под Россией Виталь Бургер подразумевает … Абхазию. «Трихлеры дружбы» берут с собой свой баннер и известный швейцарский сыр Sbrinz, раскрашенный в цвета швейцарского и российского флагов. По швейцарской традиции, этим сыром делятся с друзьями. «Сыр должен показать россиянам, что, во-первых, они наши соседи, наши друзья, а во-вторых, они должны укреплять себя, чтобы у них было больше сил для мира», - пояснил Виталь Бургер.

Напомним, что Федеральный департамент иностранных дел (EDA/DEA) рекомендует воздерживаться от поездок в Абхазию и уточняет на своем сайте, что въезд в Абхазию из России рассматривается Грузией как незаконное пересечение границы и наказывается тюремным заключением и крупными штрафами. Предупреждения EDA/DEA вызвали у Виталя Бургера не опасения, а такой громкий смех, что телефонную трубку во избежание травмы пришлось отставить от уха на значительное расстояние. Как юрист, он не увидел никакой проблемы в использовании баннера, состоящего из швейцарского флага в сочетании с российским, в непризнанной Швейцарией и, с точки зрения Грузии, оккупированной Россией республике. «То, что говорит Грузия, не имеет никакого значения», - заявил он, добавив, что Абхазия была независимой республикой до 1928 года и в целом «никогда не была и не будет в составе Грузии».

Официальный Берн полагает иначе. «Швейцария, как и подавляющее большинство государств, считает Абхазию частью Грузии в соответствии с международным правом», - ответила пресс-служба EDA/DEA на наш запрос, подчеркнув, что Федеральная конституция гарантирует право на свободу выражения мнения и свободу собраний. Что касается баннера «Трихлеров дружбы», то использование швейцарского флага регулируется законом о защите герба и других государственных знаков Швейцарии. «Флаги и другие эмблемы Конфедерации могут использоваться при условии, что такое использование не вводит в заблуждение и не противоречит общественному порядку, морали или закону (ст. 10). Это положение распространяется и на использование частными лицами», - пояснил швейцарский МИД.

«Трихлеры дружбы» планируют в ближайшее время провести и другие мероприятия. Так, в конце августа в кантоне Нидвальден состоится «дружеская встреча российских ретро-автомобилей», где будут задействованы среди прочего «Камы» и «Лады», которыми владеют швейцарцы и некоторые жители Южной Германии. В конце сентября объединение Freundschaftstrychler примет участие в «Суворовских днях». После этого запланирована поездка в Сочи.

Из беседы с Виталем Бургером мы также узнали, что ранее он был вовлечен в создание «объединений дружбы» с Ираном и Сирией, где он тоже побывал. Критикуя работу швейцарских дипломатов, он, по его словам, стремится к «народной дипломатии».

Как же относится Федеральный департамент иностранных дел к организациям, цели или деятельность которых могут не вполне соответствовать или даже противоречить официальной позиции страны? «Швейцария закрепила свободу объединений в статье 23 Федеральной конституции и воздерживается от запретов», - ответил МИД на наш вопрос.

Свобода мнений и свобода собраний гарантируют то, что в такой демократической стране, как Швейцария, могут появляться организации, преследующие самые разные цели. Обычным же гражданам, желающим поддержать какую-либо ассоциацию или присоединиться к какой-либо инициативе, стоит предварительно навести справки относительно того, соответвуют ли задекларированные цели реальным.

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