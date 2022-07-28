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28.07.2022 - 15:06Рыболовлев против Бувье: рано делить шкуру

Крутится, вертится АЭС в Бецнау|Lа centrale nucléaire de Beznau continue à tourner

Автор: Надежда Сикорская, Арау, 28. 07. 2022.

АЭС Бецнау (DR)

О горячей воде, рыбах и атомной энергии.

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Sur l’eau chaude, les poissons et l’énergie atomique.

Одна из самых актуальных сегодняшних тем в Швейцарии – возможная нехватка электроэнергии уже этой зимой из-за отказа от российского газа: ответственные сотрудники обещают рост цен и советуют заготавливать свечи. Тема животрепещущая, но не новая: читатели Нашей Газеты со стажем помнят, что такие же мрачные прогнозы мы слышали еще в 2015 году. Знают они и то, что, на основе разработанной правительством «Энергетической стратегии-2050», было принято решение со временем полностью отказаться от атомной энергетики, запретить строительство новых станций, а в обозримом будущем – прекратить эксплуатацию АЭС Бецнау: первый ее реактор, старейший эксплуатируемый атомный реактор в мире, будет остановлен в 2029-м, а второй – в 2031 году, при условии соответствия требуемому уровню безопасности в течение оставшегося времени.

В последние недели прочно установившаяся в Швейцарии жара вызывает беспокойство не только у работников системы здравоохранения, заботливо предупреждающих жителей о необходимости соблюдения мер предосторожности, но и экологов. Вчера федеральная экологическая служба сообщила о том, что 11 станций замера температуры воды в реках зарегистрировали рекордные результаты с момента существования самих этих станций. Больше всего удивила специалистов река Аре, температура воды в которой достигла 23,4 градуса в Туне и 24 градусов в Берне – такого никто еще не видывал.

Возможно, помимо удивленно поднятых бровей, эта новость и не вызвала бы особой реакции, если не знать, что именно на этой реке, левом притоке Рейна длиной 295 км, стоит АЭС Бецнау, которая, по идее, должна была бы прекратить свою деятельность из-за перегрева воды. Совершив свой «круг» по установкам АЭС с целью охлаждения реакторов, температура воды в этой точке кантона Аргау вот уже три дня как превышает 25 градусов. Надо заметить, что оба реактора Бецнау были построены без охлаждающих башен, и избыток тепла АЭС выплескивается в Аре. Правда, как уточняет представитель эксплуатирующей компании, используемая для охлаждения воды «выбрасывается с другой стороны острова, ниже по течению реки».

Согласно установленным в Швейцарии в 2019 году правилам, при такой температуре реакторы должны быть остановлены в целях защиты окружающей среды. Но нет правил без исключений, были они предусмотрены и Федеральной энергетической службой для ситуаций, когда речь идет о безопасности реакторов, о гарантии обеспечения электроэнергией или о стабильности всей установки. В данном случае правительство разрешило использование обоих реакторов на 50% их мощности из-за опасений, связанных с недостаточным обеспечением страны энергией.

«На наш взгляд, немедленной угрозы в сфере обеспечения поставок электроэнергии нет, - сказал в эфире RTS специалист Федеральной комиссии по вопросам электричества ElCom Юрг Раушенстайн. Но в случае остановки работы Бецнау, и без того напряженная ситуация только ухудшилась бы в преддверии предстоящей зимы. Вот почему мы сочли, что, да, речь идет о гарантии обеспечения страны электроэнергией, а потому АЭС не должна прекращать работу». Признаться, эти слова идут в разрез с заявлением, сделанным 20 июля директором Федеральной энергетической службы (OFEN) Бенуа Рева на пресс-конференции в Берне. «В настоящий момент мы переживаем первый всемирный энергетический кризис, и Европа в его эпицентре», сказал он тогда, подчеркнув, что «уровень неуверенности [в поставках электроэнергии] в Европе беспрецедентный».

Спрашивается, кому верить? И кто поинтересовался мнением рыб, чья жизнь из-за перегрева температуры в реке находится под угрозой? Их молчаливые интересы отстаивает администратор Швейцарской федерации рыбной ловли Давид Биттнер, настаивающий на том, чтобы исключения из правил не подменяли сами правила.

Иными словами, Швейцария столкнулась с дилеммой, возникающей все чаще: защита природы против энергообеспечения, когда каждый произведенный киловатт-час на счету в преддверии сложной зимы. Пока что человек с его потребностями все же одержал верх. Может ли сложившаяся ситуация вынудить Швейцарию в корне пересмотреть свою энергетическую политику, покажет время.

 

 

 

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