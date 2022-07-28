Одна из самых актуальных сегодняшних тем в Швейцарии – возможная нехватка электроэнергии уже этой зимой из-за отказа от российского газа: ответственные сотрудники обещают рост цен и советуют заготавливать свечи. Тема животрепещущая, но не новая: читатели Нашей Газеты со стажем помнят, что такие же мрачные прогнозы мы слышали еще в 2015 году. Знают они и то, что, на основе разработанной правительством «Энергетической стратегии-2050», было принято решение со временем полностью отказаться от атомной энергетики, запретить строительство новых станций, а в обозримом будущем – прекратить эксплуатацию АЭС Бецнау: первый ее реактор, старейший эксплуатируемый атомный реактор в мире, будет остановлен в 2029-м, а второй – в 2031 году, при условии соответствия требуемому уровню безопасности в течение оставшегося времени.

В последние недели прочно установившаяся в Швейцарии жара вызывает беспокойство не только у работников системы здравоохранения, заботливо предупреждающих жителей о необходимости соблюдения мер предосторожности, но и экологов. Вчера федеральная экологическая служба сообщила о том, что 11 станций замера температуры воды в реках зарегистрировали рекордные результаты с момента существования самих этих станций. Больше всего удивила специалистов река Аре, температура воды в которой достигла 23,4 градуса в Туне и 24 градусов в Берне – такого никто еще не видывал.

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Согласно установленным в Швейцарии в 2019 году правилам, при такой температуре реакторы должны быть остановлены в целях защиты окружающей среды. Но нет правил без исключений, были они предусмотрены и Федеральной энергетической службой для ситуаций, когда речь идет о безопасности реакторов, о гарантии обеспечения электроэнергией или о стабильности всей установки. В данном случае правительство разрешило использование обоих реакторов на 50% их мощности из-за опасений, связанных с недостаточным обеспечением страны энергией.

«На наш взгляд, немедленной угрозы в сфере обеспечения поставок электроэнергии нет, - сказал в эфире RTS специалист Федеральной комиссии по вопросам электричества ElCom Юрг Раушенстайн. – Но в случае остановки работы Бецнау, и без того напряженная ситуация только ухудшилась бы в преддверии предстоящей зимы. Вот почему мы сочли, что, да, речь идет о гарантии обеспечения страны электроэнергией, а потому АЭС не должна прекращать работу». Признаться, эти слова идут в разрез с заявлением, сделанным 20 июля директором Федеральной энергетической службы (OFEN) Бенуа Рева на пресс-конференции в Берне. «В настоящий момент мы переживаем первый всемирный энергетический кризис, и Европа – в его эпицентре», сказал он тогда, подчеркнув, что «уровень неуверенности [в поставках электроэнергии] в Европе беспрецедентный».

Спрашивается, кому верить? И кто поинтересовался мнением рыб, чья жизнь из-за перегрева температуры в реке находится под угрозой? Их молчаливые интересы отстаивает администратор Швейцарской федерации рыбной ловли Давид Биттнер, настаивающий на том, чтобы исключения из правил не подменяли сами правила.

Иными словами, Швейцария столкнулась с дилеммой, возникающей все чаще: защита природы против энергообеспечения, когда каждый произведенный киловатт-час на счету в преддверии сложной зимы. Пока что человек с его потребностями все же одержал верх. Может ли сложившаяся ситуация вынудить Швейцарию в корне пересмотреть свою энергетическую политику, покажет время.