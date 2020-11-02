Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегло от введения поспешного тотального карантина в борьбе с Covid-19. По словам регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, жесткие меры, подобные тем, которые действовали в начале года, ограничивают передачу вируса и дают системе здравоохранения столь необходимое пространство для маневра, но в то же время локдаун увеличит спрос на психиатрическую помощь и приведет к росту насилия в семье. Кроме того, во время локдауна меньше хронически больных людей будут обращаться в больницы, что увеличит риск их преждевременной смерти. Наконец, это будет иметь негативные последствия для экономики и поставит людей в затруднительное финансовое положение. Учитывая эти аргументы, ВОЗ считает национальный карантин «последним средством». О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Все показатели снова удвоились за неделю

30 октября федеральное управление здравоохранение (OFSP/BAG) сообщило о 9207 новых случаях заражения, 279 госпитализациях и 52 летальных исходах (данные за выходные будут опубликованы во второй половине дня в понедельник). Общее количество подтвержденных инфекций, таким образом, выросло до 154 251, а число жертв пандемии в Швейцарии и Лихтенштейне составило 2037 человек.

Негативная тенденция в Конфедерации продолжает усиливаться. Так, согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, в течение 43-й календарной недели власти зафиксировали 39 441 новый случай заболевания Covid-19, 623 госпитализации и 89 летальных исходов, тогда как неделей ранее практически все эти показатели были в два раза ниже: 19 508, 437 и 38. Вдобавок к этому, за неделю почти в два раза увеличилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Тревогу вызывает и возрастное смещение доли заболевших: если в течение 24-й недели года на возрастную группу старше 80 лет приходилось 0,7% случаев, то на 43-й неделе – уже 5,1% всех инфекций. Чем чаще будут болеть люди из группы риска, тем выше окажется нагрузка на систему здравоохранения. Так, четверть госпитализированных на прошлой неделе – это пациенты старше 80 лет.

В целом за две последних недели, по оценкам телеканала RTS, количество госпитализированных с Covid-19 пациентов, в Швейцарии увеличилось более чем в четыре раза – с 500 до 2200 человек. При этом в других странах, например, во Франции, Италии и Австрии, больницы тоже заполняются пациентами, но намного медленнее, чем в Конфедерации.

Ситуация серьезная, и это не паникерство

В пятницу эксперты Конфедерации в области здравоохранения провели брифинг, на котором представили последнюю информацию об эпидемиологической обстановке в Швейцарии. По словам главы отдела контроля над инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере, наблюдаемая сейчас вторая волна не совсем сравнима с первой, потому что в настоящее время проводится намного больше тестов, однако с точки зрения количества госпитализаций и летальных исходов ситуации сопоставимы. Более того, данные за четверг и пятницу не полностью отражают точную ситуацию из-за задержки в их передаче, поэтому статистика за последние несколько дней может быть заниженной. Массере также добавила, что существует реальная опасность того, что больницы будут перегружены – и это, по ее замечанию, не паникерство. Минздрав призвал кантоны отложить несущественные врачебные вмешательства в больницах, чтобы оставить места для пациентов с Covid-19.

Председатель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, в свою очередь, с сожалением констатировал, что ситуация развивается так, как и прогнозировали ученые: количество случаев и госпитализаций по-прежнему удваивается в течение недели. Эффекта от принятых мер пока не видно, но последствия будут заметны лишь через две недели. Акерманн в очередной раз сказал, что отсрочка факультативных вмешательств и создание новых мест в больницах имеют смысл, но это не решает проблему – поможет только остановка экспоненциального роста. «200 дополнительных коек интенсивной терапии дадут нам ровно 32 часа, если рост останется постоянным», - пояснил он.

Добавим, что с понедельника в Швейцарии доступны экспресс-тесты на новый коронавирус, с помощью которых количество ежедневно проводимых анализов должно значительно увеличиться.

Женева вводит строгие ограничения

Санитарная ситуация в Женеве, где регистрируются от 1000 до 1300 новых случаев заражения в день, стремительно ухудшается. Власти предупреждают о том, что Женевский университетский госпиталь (HUG) вскоре будет переполнен – пациентов придется транспортировать в другие больницы, а врачам нужно будет выбирать, кому оказывать помощь. Учитывая сложившуюся обстановку, кантон принял решение о введении крайне жестких мер. Закрываются непродовольственные магазины, кафе, бары и рестораны, однако продажа еды на вынос и доставка по-прежнему разрешены. Кроме того, не будут работать кинотеатры, музеи, концертные залы, фитнес-центры, бассейны и катки. Парикмахеры и косметологи также не смогут оказывать услуги. Остаются открытыми школы и ясли. Работу смогут продолжить аптеки, банки, почтовые отделения, автомастерские, цветочные и книжные магазины, а также другие предприятия по оказанию основных услуг. В общественных местах запрещено собираться группами более пяти человек, причем то же самое относится и к частным встречам. Кантональные власти не ограничивают передвижения людей, но, тем не менее, призывают всех ограничить контакты и покидать дом только в случае необходимости, особенно это касается лиц старше 65 лет и тех, кто входит в группу риска. Новые правила, которые вступают в силу в понедельник в 19.00, будут действовать до 29 ноября.



Швейцария – «плохая ученица» Европы?

Если во время первой волны Конфедерация лидировала в рейтинге наиболее безопасных стран с точки зрения реакции властей на эпидемию, то сейчас превратилась в один из наиболее затронутых вирусом регионов Европы. В чем же причины этого феномена? Выступая на пятничном брифинге, бернский кантональный врач Линда Нартей упомянула вопрос дисциплины, уровень которой, по ее оценкам, после лета снизился. «Население должно снова стать дисциплинированным, чтобы свести кривую заболеваемости вниз», - подчеркнула она. С ней заочно согласны и другие эксперты. Так, эпидемиолог Антуан Флао в комментарии RTS отметил, что Швейцария была менее строга в применении барьерных мер и поэтому имеет сейчас один из самых высоких показателей распространения вируса в Европе. Кроме того, на ситуацию повлияло отсутствие согласованных мер, а также низкая осведомленность общественности о предстоящей второй волне.

Зачем носить маски в помещении?

Научная рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 опубликовала сообщение, в котором обосновала необходимость ношения масок в закрытых пространствах. С наступлением холодного сезона люди больше времени проводят в помещениях, поэтому может возрасти важность передачи нового коронавируса через аэрозоль, т.е. мельчайшие вирусные частицы, которые некоторое время остаются в воздухе. По мнению экспертов, аэрозоль может играть важную роль в распространении Sars-CoV-2 в помещениях с плохой вентиляцией – особенно при говорении, пении или выполнении физических упражнений. Поэтому ученые рекомендуют носить маски, несмотря на возможность соблюдать минимальное расстояние в 1,5 метра. Они также советуют регулярно проветривать комнаты, залы и офисы, избегать больших скоплений людей в закрытом пространстве и видов деятельности с высоким выбросом аэрозолей.

Добавим, что в ходе пятничной пресс-конференции Виржини Массере также дала практичный совет всем, кто не может разобраться в запутанных правилах относительно того, где нужно обязательно носить маску, а где без нее можно обойтись. «Когда сомневаетесь, надевайте маску. Если вы не уверены, нужно ли ее носить, то лучше носите», - заявила она. Напомним, что во время первой волны посыл был абсолютно противоположным: весной власти не рекомендовали носить маску повсеместно, но многие считают, что это было связано исключительно с недостатком средств защиты.

Карантины, тесты, правила – информация для путешественников

Граница между Швейцарией и Францией открыта, однако с 30 октября и, по крайней мере, до 1 декабря во Франции введен карантин: поездки возможны только в особых случаях, например, на работу, по семейным обстоятельствам или для приобретения предметов первой необходимости. Другими словами, провести выходные в Париже или на Лазурном берегу не получится, но шопинг-туризм остается возможным, сообщают некоторые швейцарские СМИ со ссылкой на префектуру Верхней Савойи. Для поездки нужно будет заполнить специальную справку.

В Германии закрыты рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны и другие места отдыха. С 24 октября вся Швейцария классифицируется немецкими властями как «зона риска», что на практике означает, что жителям Конфедерации, желающим поехать в Германию, нужно заполнить формуляр и предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Анализ можно также бесплатно сделать в одном из центров в аэропортах страны, сообщает RTS. В ожидании результата приезжающие должны оставаться в изоляции в месте назначения. Если тест окажется положительным, то необходимо будет соблюдать 14-дневный карантин. Шопинг-туризм, тем не менее, не запрещен: федеральная земля Баден-Вюртемберг делает исключение для жителей приграничных регионов (Аппенцелль-Инерроден, Аппенцелль-Ауссерроден, Аргау, Базель-сельский, Базель-городской, Юра, Санкт-Галлен, Шаффхаузен, Золотурн, Тургау и Цюрих), пребывание которых длится менее 24 часов.

Границы с Австрией также остаются открытыми, причем жители Швейцарии не должны ни соблюдать карантин, ни сдавать тест. Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил в субботу, что с 3 по 30 ноября в стране вводится локдаун: отменены все мероприятия, рестораны и кафе могут продавать еду только на вынос, а с 20.00 до 6.00 выходить из дома можно только по особым причинам.

Италия не ввела никаких ограничений, поэтому швейцарским резидентам разрешается въезжать в страну для работы или отдыха без необходимости соблюдать карантин. Однако нужно заполнить бланк, в котором вы сообщаете, что у вас нет положительного теста на Covid-19, а в противном случае нужно подтвердить пребывание в изоляции в течение 14 дней. Ожидается, что в ближайшее время итальянские власти объявят о новых ограничениях.

Напомним, что эпидемситуация в каждой стране меняется очень быстро, и новые правила могут быть введены в любой момент, поэтому уточняйте, пожалуйста, последнюю информацию непосредственно перед поездкой за границу.

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